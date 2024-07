Klimakterium je neprávem trochu démonizováno, přitom si jím musí projít každá žena. A kolik jich to má už úspěšně za sebou! Dělat z tohoto období strašáka rozhodně není opodstatněné a přitěžujeme jen samy sobě. Proč vlastně?

Kult mladosti

„Myslím, že to je určitě tím, že je naše společnost hodně zaměřená na mládí. Je to takový ten kult mladosti a menopauza je spojená se stářím. Ženy mají bohužel často pocit, že když přijde menopauza, končí život. A spousta lidí to i podporuje. Bavila jsem se s jedním kamarádem a tím, že se blížím k věku, kdy menopauza je v podstatě za dveřmi, mu asi nedošlo, že mě svými slovy může ranit. Nadhodila jsem téma menopauzy a on řekl: „Po menopauze, to už jsou staré báby."

To přeci ale není pravda! „Ano a to je ten problém, protože my samozřejmě po menopauze nejsme staré báby. Dnes je průměrný věk, kdy přichází menopauza, okolo padesátky a ženy okolo padesátky rozhodně nejsou stařeny. Na základě mýtů, že je menopauza spojená s tím, že se stáváme "nepoužitelnými" ženami, přestáváme být plodné a náš život skončil, je důvod, proč je to takové tabu. Ženy o tom nechtějí mluvit, nechtějí to sdílet, mají z toho strach. Naštěstí, co pozoruji, poslední roky se to začíná měnit a objevuje se spousta relevantních informací,“ vysvětluje Ilona.

Když ztratíme schopnost menstruovat, jsme najednou v šoku, a přitom na menstruační období celý život nadáváme. Možná máme pocit, že tím ztrácíme i kousek ženskosti.

Ztráta ženskosti

„Nemyslím si, že ztrácíme ženskost. Ztrácíme možnost mít děti, což pro spoustu žen může být těžké. I když už máte děti a jste vyrovnaná s tím, že už další nechcete, když ten moment najednou přijde a už to nejde, je to šok a je potřeba se s tím vyrovnat. Pak jsou další věci jako problémy s nadváhou, protože hormony v našem těle ovlivňují spoustu věcí. Žena může začít přibírat, což může souviset s jiným ukládáním tuků nebo s úbytkem estrogenu, kdy nemá tolik potřebu se hýbat, nemá tolik energie."

Všechno je to ale zřejmě hodně individuální. „Ano, hormony na každého působí jinak. Může se stát, že žena začne tloustnout a vnímá to jako velký problém. Další věc může být nadměrné pocení, které je nepříjemné. Může si začít připadat méně atraktivní. S věkem jsou spojené i vrásky. Opět další důvod k nespokojenosti sama se sebou. Je to začarovaný kruh, který se odvíjí více od psychiky než od toho, co se skutečně děje v těle. Jakmile si začne připadat ošklivě, špatně, k ničemu…, jde to s psychikou z kopce. Většina žen si to způsobuje sama,“ říká Bittnerová.

Chuť na sex

A takové pocity jistě nenavodí chuť na sex a celkovou pohodu. „Přesně tak. Když si žena připadá, že není dost atraktivní, je to první problém, vedoucí ke špatnému sexu. Žena není schopná se uvolnit, když se hlídá. Další věc je, že s menopauzou může souviset vaginální suchost. Pokud se žena do té doby nestarala o svoji pochvu, teď je čas začít. Se suchostí souvisí, že to při sexu může drhnout. A jakmile styk začne být bolestivý, je problém na světě. Žena bude mít obavy, aby to zase nebolelo, a je pravděpodobné, že to bolet bude, pokud suchost nebude řešit, ať už doplňky stravy nebo lubrikací.“



Přechod nám mohou zpříjemnit a usnadnit i naši partneři. Problém je, že spousta z nich byla vychována k tomu, aby „ženské“ problémy nevnímala. „Bohužel jsme muže naučili, aby se o tyto věci nestarali. Začíná to u malých kluků, kdy jim říkáme, že to jsou "ženské věci", o které se nemají starat. Muži se to naučí a neřeší to. Tak to pokračuje až do menopauzy."

Ilona Bittnerová ráda odkrývá témata, kterým se lidé moc nevěnují:

Je tedy důležité muže zasvětit? „Je důležité, aby žena muže zapojila, protože ji může hodně podpořit. Pokud není ochoten mluvit o menopauze, protože je naučený o tom nemluvit, pak alespoň hovořit o změnách těla, o tom jak se žena cítí a nechat ho, aby se sám vyjádřil. Je důležité komunikovat. Pokud sexuální život fungoval, je to dobré. Žije-li žena v nefunkčním manželství, kdy každý spí v jiném pokoji a sex neměli od doby, co si udělali děti, je to pasé. V takovém momentě je potřeba se zamyslet, protože v padesáti máme před sebou ještě řadu let. Není to čas na změnu? Sex může fungovat i po padesátce, po šedesátce. Pokud žijete v nefunkčním manželství, teď je čas se z něj vykopat a najít si někoho jiného. Nebo se starat sama o sebe a nemít rušivý element partnera, který nefunguje jako partner.“



