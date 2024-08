Kolem ženského orgasmu stále panuje řada mýtů. Ideálním dnem k jejich vyvracení je 8. srpen, na nějž připadá Mezinárodní den ženského orgasmu. Do kalendáře jej mimoděk zavedl brazilský starosta, který se tak chtěl zavděčit své manželce.

Před sedmnácti lety si starosta brazilského města Esperantina Arimateo Dantas uvědomil, že kvůli své pracovní vytíženosti neplní řádně své manželské povinnosti. Aby splatil sexuální dluh a také upozornil na to, že orgasmus je důležitou součástí života jeho ženy (a nejen jí), rozhodl se vytvořit Mezinárodní den ženského orgasmu.

Letošní „ženský“ svátek se shodou okolností také kryje se 155. výročím od doby, kdy si v roce 1869 nechal Američan George Taylor patentovat první vibrátor.

„Když se vrátíme do začátku Mezinárodního dne orgasmu, který se slaví právě 8. srpna, Dantas si při jeho tvorbě uvědomil, že je orgasmus nejen součástí zdravého života žen, ale že je také na čase odstranit jeho tabuizaci a stigmatizaci. Poprvé se Mezinárodní den ženského orgasmu slavil 5. srpna 2007, kdy se ve městě na počest svátku konala řada besed na tato témata, a to s podporou místních církví,“ uvedla sexpertka erotického portálu Růžový slon Veronika Kubíčková.

Podle ní je ještě dnes v mnoha kulturách sexualita a orgasmus žen stále tabuizované téma, což může vést k pocitům hanby, studu a nízkému sebevědomí mnoha žen. „Mezinárodní den ženského orgasmu je příležitostí, aby se o této problematice otevřeně diskutovalo a aby se bojovalo proti společenským normám a tabu. Jedná se o podporu sexuálního potěšení žen,“ doplnila Kubíčková.

Podle nedávného průzkumu o české sexualitě CzechSex, který společně dělaly Národní ústav duševního zdraví a agentura MindBridge, má potíže s dosažením orgasmu přes pětinu žen. „Tyto problémy se v posledním roce objevily u 21,3 procenta zen. To je srovnatelné s německým celonárodním průzkumem GeSiD z roku 2019, ve kterém tuto potíž za poslední rok uvedlo 23,6 žen,“ stojí ve výsledcích šetření.

U žen čeští odborníci mapovali také způsoby dosahování orgasmu. „Z dat vyplývá, že při masturbaci dosahují ženy orgasmu nejčastěji klitoridálním drážděním (ve 43,9 procenta případů), zatímco při partnerských sexuálních aktivitách nejčastěji kombinovaným drážděním ve 48,6 procenta případů. Některé ženy také uvedly, že ani během masturbace nebo během partnerských aktivit orgasmu nedosahují,“ uvedla k průzkumu Petra Krejčová z Národního ústavu duševního zdraví.

Vibrující pomocník

K dosažení orgasmu často ženy využívají i „služby“ vibrátorů. Nejstarší známý erotický sebeukájecí předmět pochází z doby 28 tisíc let před naším letopočtem. Jedná se o umělý 20centimetrový penis z leštěného vápence, který objevili archeologové v Německu. Z dob antiky pak pocházejí zmínky o vojácích, kteří svým milým dávali takzvané olisbosy, tedy dilda nejčastěji vyrobená ze dřeva a kůže.

Zlom však přišel v roce 1869, kdy si nechal Američan George Taylor patentovat vibrátor na parní pohon nazvaný Manipulator. Parní motor tohoto monstrózního zařízení se skrýval v samostatné místnosti, zatímco pohybující se pomůcka vykukovala otvorem ve stěně ve vedlejším pokoji.

Jen o několik let později, na konci 80. let 19 století, představil londýnský lékař Joseph Mortimer Granville první elektrický vibrátor, který se do historie zapsal jako Granvillovo kladivo.

Za největší technický vynález všech dob označila vibrátor i zakladatelka prvního sexhopu na světě (1962) Němka Beate Ushe.