Eva byla v šoku, když se jednou kamarádka u vína otevřeně rozpovídala o sexu. „Je to docela fajn, ale obešla bych se bez něj, jenže to by mě chlap opustil, což nechci, a tak vyvrcholení předstírám,“ svěřila se a vyšlo najevo, že ještě nikdy nezažila orgasmus. Přitom už měla dospělou dceru, druhého manžela a blížila se padesátka. „Zkus si na to přijít sama,“ zavelela Eva a koupila kamarádce sofistikovaný vibrátor.

Nejlepší samozřejmě je, když spolu partneři o problémech mluví na rovinu. | Foto: Shutterstock

Odborníci se shodují, že osm procent žen orgasmus nikdy nemělo a v životě ani mít nebude. Proč? „Všechny příčiny ještě ani dnes nejsou známé, často se mluví o puritánské výchově a potlačení projevů přirozené sexuality v období dospívání,“ říká sexkoučka Julie Gaia Poupětová a argumentuje studiemi.

Ty dokládají, že ženy, které v dětství masturbovaly, trpí anorgasmií výrazně méně často než ženy, které toto v dětství nedělaly nebo jim to bylo zakazováno či zošklivováno. Na vině jsou i další vlivy, jako například velký stud, který provází častěji introvertní povahy, menší schopnost ženy soustředit se na vlastní vzrušení či neznalost sebe sama. Důvodem mohou být i abnormality v oblasti nervových zakončení nebo převládající tlumivé vlivy z centrálního nervového systému.

„V mozku totiž máme chemické látky, které se nazývají mediátory a prostřednictvím kterých mezi sebou nervové buňky komunikují,“ vysvětluje sexuolog a gynekolog Pavel Turčan s tím, že občas mají převahu právě ty tlumivé, které dosahování orgasmu brání, stejně jako některá antidepresiva či jiné léky ovlivňující nervový systém.

„Jiná antidepresiva naopak vzrušivost posilují a zvyšují, nebo dokonce pomáhají rozpustit úzkosti a obavy.“

Příčiny anorgasmie? Třeba i trauma z dětství

Příčinou anorgasmie mohou být psychická traumata spojená se sexuálním zážitkem často z dětství nebo i abnormální hladiny některých hormonů.

Jedním z takových je například prolaktin, který je fyziologicky zvýšený při kojení, v noci či při nadměrném stresu, ale může signalizovat i nádor rostoucí v hypofýze, kde se tento hormon tvoří. Jinou příčinou mohou být problémy s hormony štítné žlázy a také s nedostatečnou hladinou testosteronu.

„Pokud má žena hodně nízkou hladinu testosteronu, může – i nemusí - se to projevovat nechutí k sexu či problémy se vzrušením,“ uvádí Turčan a zmiňuje další možné příčiny anorgasmie: bolestivý styk při chronických zánětech, infekcích pohlavních orgánů, ale i třeba borelióza, roztroušená skleróza nebo vaginizmus - bolesti s křečemi a stahy svalů pánevního dna, které brání pohlavnímu styku.

„Ještě obtížnější variantou je vulvodynie a vestibulodynie, kdy je bolestivý dokonce i jakýkoliv dotyk stydkých pysků, poštěváčku či oblasti poševního vchodu, poruchy, kdy se žena bez odborné pomoci neobejde,“ popisuje lékař.

Naopak bolesti při pokusu o zavedení penisu do pochvy, zvláště u mladších žen, jdou podle něj často vyřešit snadno drobným chirurgickým zákrokem, pokud se jedná o pružnější panenskou blánu (hymen perzistens), která při pokusu o koitus nepraskne, ale styk provází bolest.

Na odborníky se obracejí jak ženy, které pocit orgasmu doposud nikdy nezažily, tak i ty, které ho sice prožívají při masturbaci, ale nemají ho s partnerem při milování. A zdá se, jakoby těch druhých přibývalo.

„Z aktuálního průzkumu vyplynulo, že v loňském roce nedosáhlo orgasmu 25 procent žen,“ uvádí Pavel Turčan.

Doučte se funkční anatomii

Ze všeho nejdůležitější je, aby žena porozuměla tomu, jak její intimní části fungují a jaké pocity při tom zažívá, a měla své přirození ráda. „Jsou ženy, které se bojí na něj i sáhnout nebo se podívat, to by se mělo změnit,“ nabádá Turčan k prvnímu krůčku: „stačí vzít třeba jen malé zrcátko a podívat se, jak vypadá, osahat jej prsty, poznat je a zjistit, co mu dělá dobře.“

Jak na orgasmus

Prozkoumejte své tělo, své intimní partie.

Pracujte se svými pocity a zjistěte, co a kde je příjemné.

Vezměte si na pomoc vibrátor či jinou pomůcku.

Soulož není nejefektivnější cesta k orgasmu, je to masturbace.

Dejte si čas, nespěchejte

Komunikujte s partnerem.

Funkční anatomii intimních partií učí ženy i Gaia Poupětová.

„Doma pak prozkoumají a zjistí, jak to či ono vypadá na jejich těle a jak to reaguje při dotecích. S těmi částmi, které jsou citlivé, pak mohou experimentovat. Pokud se pokouší o orgasmus poprvé v životě, někdy to zvládnou samy jen na základě kurzu či návodného videa, jindy potřebují jedno či dvě individuální sezení, aby se dokázaly ve svých pocitech při stimulaci zorientovat a věděly, na co se zaměřit, protože to nejsnadněji povede k cíli,“ líčí sexkoučka zkušenosti z praxe.

Podle ní platí také zlaté pravidlo, že ženy, které při masturbaci od dětských let nepoužívaly ruku, by měly při svých prvních pokusech o orgasmus použít vibrátor.

„Pokud se budou pokoušet o orgasmus jen s pomocí stimulace rukou, je téměř jisté, že se jim to nepovede a povede to k ještě větší frustraci,“ upozorňuje Poupětová.

I pro ženy je porno vhodné

Pomůcky, vibrátory, stimulátory… doporučuje anorgastickým ženám i sexuolog Turčan. Doplňuje, že pro některé ženy je vhodné se podívat na porno, i když uznává, že to spíše funguje na muže.

„Ženu dokáže ve většině případů spíše probudit erotický příběh, povídka, román či něžná a hezká slova, pomazlení, i když to neplatí absolutně,“ říká a vzpomíná, že v jednom případě pomohly i 3D brýle pro virtuální realitu, jejichž prostřednictvím žena komunikovala s virtuálním partnerem a ten dělal to, co chtěla ona.“

Ženy, které prožívají orgasmus o samotě, ale s partnerem se jim to nedaří, potřebují většinou podle sexkoučky rozvojový plán na míru.

„Projdu s nimi důležité momenty partnerské intimity a zároveň se bavíme o jejich způsobu masturbace. Zjišťujeme její předpoklady a dovednosti, které jí dovolí rozšířit portfolio orgasmů a naučit se třeba i vaginální orgasmy. Některé ženy vnímají ve své pochvě různé oblasti a díky rozhovoru si pak dokážou lépe uvědomit, jak pracovat s pocity a zesilovat je tak, aby časem třeba vedly k hlubokým čípkovým orgasmům,“ říká Poupětová.

„Když máme na stole všechny důležité informace, pomáhám jim dát dohromady jednotlivé kroky, díky nimž pak mohou společně s partnerem spojit výhody masturbačního orgasmu a milování dohromady,“ doplňuje Poupětová.

Už jsem zkusila úplně všechno

„Zkusily jsme opravdu všechno,“ slýchá často sexkoučka. Vysvětluje, že když dostane žena od odborníka radu, že by měla masturbovat a používat vibrátor, moc jí to nepomůže.

„Kdyby uměla překonat to, co jí v tom brání, dávno by to bývala udělala. Je třeba s ní vést citlivě a vlídně podrobný rozhovor o jejích zkušenostech a kompetencích, jedině tak sama zjistí, jak porozumět svým potřebám nebo se vypořádat s tím, co odvádí její pozornost od vzrušení.“

Podle Pavla Turčana je někdy dokonce vhodné na přechodnou dobu nasadit i správné léky, ať už proti bolesti, zánětům, nebo i vhodná antidepresiva, která vzrušivost a chuť na sex stimulují či potlačují úzkost. Pokud má žena partnera, je vhodné, aby s ním o tom mluvila. Mohou zkusit i párovou sexterapii.

„V některých případech je totiž potřeba pomoct mozku ženy k jakémusi přeprogramování,“ vysvětluje Pavel Turčan principy takové terapie.

„Je nutné, aby měl pár pravidelně stanovený čas na intimní chvilky, v nichž se zpočátku jen hladí na různých částech těla s výjimkou pohlavních orgánů. Pohlavní styk je dokonce zakázaný, pro to, aby se mozek ženy naučil nerušeně vnímat pozitivní vjemy z intimního kontaktu bez hrozby bolestivého pohlavního styku. Postupně se pak přidává i mazlení a hlazení na pohlavních orgánech a nakonec dojde i k sexu. Ten by měl však iniciovat vždy ten, kdo má problém,“ uvádí sexuolog s tím, že přístupů a forem pomoci je mnohem víc.

„U některých traumatických zážitků může například pomoci i hypnóza,“ dodává.

Orgasmus raději nepředstírejte

Spousta žen nedosáhne při milování vyvrcholení pokaždé a mnohé z nich to vnímají jako selhání, které takticky skrývají. V médiích i mezi odborníky koluje údaj o tom, že asi 70 procent žen alespoň jednou v životě předstíralo orgasmus. Z různých důvodů, s různými partnery, v různých fázích.

Co jste možná nevěděli

8 procent žen nikdy nedosáhne orgasmu.

70 procent žen alespoň jednou v životě předstíralo orgasmus.

Spontánní orgasmus je velmi vzácný, zažívají ho některé ženy při cvičení či při sexuálních fantaziích.

Některé ženy prožívají uspokojení bez orgasmu a po vyvrcholení netouží.

Podle aktuálního průzkumu nedosáhlo v loňském roce orgasmu ani jednou 25 procent dotázaných žen.

„Třeba i proto, že cítily, že mají vedle sebe muže, jehož sebevědomí stojí na jejich orgasmu při souloži, a tak ho pochopitelně raději předstíraly,“ uvažuje Gaia Poupětová.

Jedním dechem dodává, že by se tolik párů nemuselo v dospělosti rozvádět, kdybychom se už ve školách učili, že při pohlavním styku dosahuje pravidelně orgasmu jen zhruba pětina žen i to, že pro většinu je masturbace mnohem efektivnější cestou k orgasmu než aktivita, které se běžně říká sex.

Nejlepší samozřejmě je, když spolu partneři o problémech mluví na rovinu. Jsou ženy, jejichž spontaneita v sexu závisí na pocitu bezpečí, důvěry a přijetí.

„Předstírat orgasmus ženu dlouhodobě bavit nebude a způsobí to jen další zranění či prohlubování problému,“ myslí si Pavel Turčan.

Pokud žena chce něco udělat proto, aby autenticky prožívala se svým mužem vyvrcholení, má částečně vyhráno. V první řadě má podle lékaře partnera ujistit, že ho má ráda, že to není ničí vina a požádat jej, aby jí pomohl při hledání řešení. Pokud je ochoten, může to jejich vztah ještě víc stmelit.

Trpělivý partner je k nezaplacení

„Trpělivý, otevřený a pozitivní partner, který ví, že se spousta věcí dá naučit a že to chce jen laskavost a čas, je k nezaplacení,“ dodává sexkoučka.

Někdy se ženy po erotickém zážitku topí v koktejlu pozitivních vjemů, a to včetně oxytocinu (hormonu štěstí) i bez orgasmu a po vyvrcholení netouží, vysvětlují odborníci.

„V takovém případě opravdu nemá smysl tlačit na pilu a kazit ženě prožitek výčitkami či tlakem na dosažení něčeho, po čem sama netouží,“ shodují se s tím, že mnohem větší smysl má, pokud se muž zamyslí, zda na partnerku netlačí spíš kvůli svému sebevědomí. Nátlak totiž může vše hezké ze společného milování zničit a žena časem ztratí chuť se k sexu vracet.

Kromě nátlaku a netrpělivosti jednoho z partnerů narušuje ženské vzrušení i časový stres.

„Řada žen nemá čas sama na sebe, natož si chvíli dovolit vnímat své pocity a srovnávají-li se s kamarádkami, mohou zjistit, že čas, který potřebují, je nějak moc dlouhý, což jim na pohodě nepřidá,“ vysvětluje sexkoučka.

„A pokud žena sama masturbuje, trvá jí to také mnohem kratší dobu, což ji s partnerem může rozhodit. Proto většina žen od muže potřebuje slyšet, že mají spoustu času. Tolik, kolik jen budou chtít,“ usmívá se Gaia Poupětová.

„Když pracuji s páry nebo se ženou, jejíž muž je do snahy své partnerky zasvěcen, vždy jim vysvětluji, že hlavní je, aby se rozhodně nepokoušeli dosáhnout orgasmu. Mnohem důležitější je hledat cestu kudy by ženské vzrušení rostlo za hranice toho, co spolu běžně zažili. Její orgasmus pak bude jen příjemnou třešničkou na dortu.“