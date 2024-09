Když mluvíme o pohlavně přenosných chorobách, které to vlastně jsou a přenášejí se striktně pohlavním stykem?

Při samotném sexuálním kontaktu se může přenášet velké množství infekcí, například svrab, žloutenka a tak dále. Ale většinou pohlavními chorobami myslíme ty, které se přenáší téměř výhradně stykem. Jsou to kapavka, syfilis, chlamydie nebo AIDS. Velmi vzácně se mohou přenášet i například francouzským líbáním. Není to jen klasický vaginální styk, ale i orální nebo anální styk, prostřednictvím nichž se mohou infekce přenášet.

Podívejte se na celý rozhovor s přednostou dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, Filipem Robem:

Rozhovor o sexuálně přenosných chorobách | Video: Ladislav Ptáček

Máme tedy široké spektrum chorob, které nás mohou během sexu potkat. Která z nich je ale nejvíce rozšířená?

Asi nejvíce rozšířená je z těch virových HPV infekce, human papilomavirus, který způsobuje genitální bradavice nebo například rozvoj karcinomu děložního hrdla u žen. Z těch typických to pak budou asi nejvíce chlamydiové infekce.

Samozřejmě, že nikdo o takový druh suvenýru po noci plné vášně nestojí. Proto bychom měli používat antikoncepci. Ale která je tedy nejúčinnější?

Kromě celoživotního celibátu, což je jediná stoprocentní ochrana, tak samozřejmě používat bariérovou antikoncepci, což znamená ideálně kondom. Pokud už je člověk sexuálně aktivní, ani ten kondom není vždy spolehlivý. Ideální je mít sex s někým, o kom vím, že je zdravý a že se od něj nenakazím.

Češi si ovšem s ochranou nedělají velkou hlavu, že?

Češi nejsou zvyklí používat anktikoncepci. Není to tím, že by byli špatní. Pokaždé, když se objeví různé výzkumy, Češi jsou na tom obdobně špatně jako zbylá část Evropy. Bavíme se o menší polovině, co používá při styku s novým partnerem kondom. Není to úplně vysoké číslo, ale nijak extra nevybočuje. Mohlo by to být lepší, ale asi nebude.

Jsme na tom tedy v Evropě hodně podobně. A co třeba rozdíl mezi muži a ženami, je patrný?

Teoreticky u heterosexuální populace je velmi mírný rozdíl ve výskytu pohlavních chorob. Vždycky říkám, je to i tím, že aby muž mohl mít pohlavní chorobu, musí k tomu mít styk s ženou, která ho nakazí a opačně. Výskyt chorob je výrazně vyšší u mužů, kteří mají sex s jinými muži.

Radil byste lidem, kteří se zrovna dali dohromady, aby si nejdřív vyměnili krevní testy, než dojde k pohlavnímu styku?

Tohle je hodně individuální. Pokud někdo chce mít stoprocentní jistotu, tak ano. Stále to na partnerech vyžadují více ženy, což je v pořádku. Na druhou stranu, pokud jsou dva sedmnáctiletí nebo osmnáctiletí, pro které je to víceméně první partner, je to asi zbytečné. Je to samozřejmě i o důvěře. Nicméně si myslím, že pokud vás partner požádá o to, abyste se před stykem nechali oba otestovat, je to naprosto v pořádku a měli byste to akceptovat.

Rozhovor s přednostou dermatovenerologické kliniky, Filipem Robem byl uskutečněn díky neziskové organizaci Loono a ve videu přiloženém výše se můžete podívat na celou verzi. Dozvíte se také, jak poznáme, že je něco v nepořádku nebo co se může stát, když nevyhledáme lékařskou pomoc.