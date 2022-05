Na rychlém žhavém sexu není nic špatného. Jeho nevýhodou je, že netrvá věčně. Je přirozené, že jak plynou roky, zažívá partnerský vztah do určité míry zklidnění v sexu, protože prostě není možné být navždy jeden z druhého rozpálení a vzrušení. Důvodů, proč to v posteli může drhnout, je ale víc.

Mnoho žen po porodu přestává mít chuť na sex. To souvisí jak s hormonálními změnami, změnou životní situace, tak často i s fyzickým poraněním, ke kterému při porodu může dojít. Někdy se lidé vyhýbají partnerské intimitě a sexu, protože zažili zneužití. Namísto rozkoše v intimních chvílích prožívají sevření a strach.

Pomalý sex oživuje intimitu a blízkost ve vztahu skrze hojení starých jizev v těle i na duši. Má ale i další benefity. Přirozeně snižuje chuť na jídlo, protože nacházíme výživu a naplnění jinde. Podporuje úbytek tělesné hmotnosti a vnáší do systému rovnováhu. Ne přes urputný sex, kterým se spaluje spousta kalorií, ale skrze dlouhé, hluboce uspokojující citlivé milování.

„Principy vědomého milování považuji za klíčové pro udržení sexuální intimity ve vztahu. ‚Horký‘ sex orientovaný na vzrušení totiž zpravidla po pár letech vychládá. Vědomé milování nejen že podporuje pouto lásky a blízkost partnerů, intimitu v nejširším slova smyslu, ale také dobíjí tělo energií a umožňuje jiný druh klidné vášně, která je hluboká a vyživující. Vědomé milování je přínosem pro tělo i duši a umožňuje, aby sexualita s délkou vztahu a věkem zrála. Někdy o tom mluvím jako o trvale udržitelné sexualitě, protože díky vědomému milování můžeme prožívat sexuální blaženost a propojení v dlouhodobém vztahu až do vysokého věku. Nepotřebujeme další stimulace zvenku,“ podotýká lektorka vědomého milováníDenisa Říha Palečková, která jako první v Česku začala s pojmem vědomé milování pracovat.

Sex bez vzrušení? Proč ne

„Člověk není tak rozpálený, místo toho se naopak zklidní. Pomalost ze sexu snímá horlivost, což je dobře, protože slast a extáze zapouštějí své křehké kořeny do klidného prostředí, ne do rozpálené půdy. Ze stejného důvodu není podmínkou sexuální vzrušení. Nepotřebujete se rozehřívat vzrušením. Místo toho objevujete, jak se ponořit do svého těla, uvědomit si sebe sama a uvolnit se s pocitem, že nečekáte nic zvláštního,“ popisuje pomalý sex v úvodu své knihy Vědomé milování Diana Richardson, lektorka seminářů Milování pro páry, které se svým partnerem Michaelem vede od roku 1993 ve Švýcarsku.

V nich učí páry zaujmout nový přístup k sexu – spíše než se snažit o orgasmus, jde o to při sexu zpomalit a být plně přítomen v každém okamžiku. Dosažení orgasmu znamená, že sex obvykle skončí velice rychle poté, co začal. Tato událost, možná vytoužená, se scvrkne na neuvěřitelně krátký časový úsek. Praktikování pomalého sexu má opačný cíl – postupovat pomalu, bez velkých očekávání nebo bez čekání na vnitřní ohňostroj.

Když orgasmus není cílem

Pro muže je ‚rychlovkový přístup‘ snadnější než pro ženy, protože sex obvykle končí ve chvíli, kdy muž ejakuluje. Muž je často hotov dřív, než se žena pro tento zážitek dostatečně rozehřeje. „U většiny žen není dosažení orgasmu během několika minut po penetraci vůbec snadné. Stačit nemusí dokonce ani deset, patnáct nebo dvacet minut. Ženy často ještě potřebují stimulaci klitorisu, aby vyvrcholení dosáhly. Většina mužů však není schopna ejakulaci pozdržet a milování úmyslně prodlužovat. Ejakulaci často prožívají jako nepřekonatelnou vlnu, kterou nedokáží zastavit.

Taková vlna zcela převezme kontrolu nad jejich tělem, trochu jako kýchnutí, které se najednou objeví a nečekaně přehluší vše ostatní,“ píše Richardson a radí, že pokud chce muž záměrně ejakulaci pozdržet, musí se umět dokázat včas uvolnit zpět do svého těla a několikrát se zhluboka nadechnout. Tyto přestávky mu umožní sejmout pozornost z narůstajícího vzrušení a věnovat v daném okamžiku více pozornosti vlastnímu tělu. „Jakmile přestane být orgasmus cílem sexu, přichází uvolnění do aktuálního prožitku zcela přirozeně,“ slibuje Richardson.

Síla uvolnění

Prvním a zásadním předpokladem k praktikování pomalého sexu je schopnost uvolnit se. Jenže právě tato dovednost nám často chybí. Obvykle si uvolnění dovolíme jen ve chvílích, kdy už jsme splnili většinu svých každodenních povinností. V této fázi pak často upadáme do spánku z vyčerpání nebo do polospánku, kdy čteme knihu nebo sledujeme televizi, ve skutečnosti ale moc nevnímáme, co se v příběhu děje. Protože na druhém kanálu nám neustále běží šňůra povinností, které jsme ještě nesplnili.

Když se snažíme vše napěchovat do svého nabitého harmonogramu, dostáváme se často do stresu, kdy máme pocit, že nestíháme. V situacích, kdy se máme pouze uvolnit nebo na chvíli nedělat nic, mnoho z nás upadá do pocitu provinění a samo sebe hodnotí jako líné a nevýkonné. Ostatně v naší zrychlené a na cíl zaměřené společnosti jsme tak byli vychováni – v přesvědčení, že hodnotu máme pouze tehdy, když vykonáváme nějakou činnost, dosahujeme určitého cíle.

Jen zapátrejte v mysli, jaké představy máte o sexu vy. „Chlap by měl mít vždycky tvrdýho.“ „Hlavně rychle, aby to bylo co nejdřív za mnou.“ „V sexu jde hlavně o orgasmus.“ „Jsem špatná, když nemám orgasmus.“ „U sexu se musí hlasitě vzdychat.“ První, co je třeba udělat, pokud chcete začít experimentovat s pomalým milováním, je zapomenout na všechny představy a předsudky, které o sexu máte, ať už převzaté z filmů, porna, nebo od kamarádů. Všechny ty představy v nás probouzejí očekávání, což vytváří tlak na jejich naplnění. Schopnost uvolnit se je pak v takovém nastavení mysli mizivá.„Když se v nás spojuje stres a úzkost ze snahy přežít, dosáhnout mnoha různých cílů, stává se relaxace výzvou. Podobně i sex je až po okraj naplněný cíli a očekáváními. Pouštíme se do sexu s jasným vědomím toho, co přesně chceme nebo očekáváme,“ popisuje běžný rychlý sex Diana Richardson. Když náš přístup k sexu vychází z našich předchozích zkušeností, které zase vyrůstají z konvenčních představ o sexu, jež nevědomky přebíráme ze společnosti, schopnost uvolnit se je minimální.

Respekt k odlišným rytmům

Pro pomalý sex je dále klíčové pochopit, že mužská a ženská sexuální dynamika je odlišná. Mužské a ženské tělo se otevírá nebo rozehřívá jinou rychlostí. Muž je rychlý a žena pomalá, což je důsledkem toho, že naše těla jsou sice rovnocennými, ale protikladnými silami, které se vzájemně doplňují.

„U muže je sexuální energie jako oheň, který je zažehnut v centru (v penisu) a odtud se šíří dál do těla. V případě ženy je pak sexuální energie jako voda – sbírá se z okrajů, z končetin, ze srdce, a teprve poté putuje do středu (do vagíny). Zatímco mužova penisu se můžeme dotýkat bez jakékoli předehry, je vlastně velmi příjemné se nejdříve spojit s penisem a teprve poté pokračovat v šíření rozkoše dál a aktivaci břicha, hrudníku a končetin, u ženy je tomu naopak,“ popisuje rozdílný přístup k sexu mezinárodně uznávána lektorka tantry Sofia Sundariová a důrazně nabádá muže, aby se nedotýkali vagíny dřív, než se ujistí, že je žena vzrušená.

„Pokud se muž dotkne vagíny příliš brzy, stáhne se, ‚zamrzne‘ a uzavře.“ Bleskový instantní sex je důvodem, proč mnoho žen ztrácí časem zájem o sex. Sex na vyžádání, bez cavyků, bez předehry je typicky mužský přístup k sexu. Není na něm nic špatného, je ale třeba respektovat také potřeby ženského těla. Většina žen se musí nejprve cítit v bezpečí a propojení, aby se dokázala zcela otevřít.

Právě z důvodu nepochopení rozdílných potřeb mužského a ženského těla se mnoho žen mylně domnívá, že má nízké libido. Běžně rozšířený model sexuality, který známe třeba i z porna, je totiž založen výhradně na mužském vzrušení. Vzrušení u žen přitom funguje úplně jinak než to mužské. Pravou příčinou nezájmu nebo odporu žen k sexu je praxe výhradně mužského přístupu, protože mají strach, že nebudou milované, že muže ztratí, že nebudou sexuálně uspokojeny nebo že budou jiné než ostatní ženy.

„Žena je rozhodně schopna povrchního otevření bez úplného oddání se a prožití této zkušenosti, bez účasti ve formě plně probuzeného a ochotného těla. Po nespočet staletí, kdy se ženy vzdávaly sexuálnímu tlaku, tomu tak bylo,“ píše Richardson. Proč se ale ochuzovat o plný prožitek ze sexu, když z toho budou těžit oba partneři?

Pomalostí k větší citlivosti a rozkoši

Nepopiratelnou skutečností je, že jakmile zpomalíte, stanete se citlivějšími. „Jednou z pozoruhodných věcí, kterých si všimli muži na seminářích, je, že po třech nebo čtyřech odpoledních věnovaných praktikování pomalého sexu se jejich penisy velice rychle stávají citlivějšími a vnímavějšími. Dokážou se do ženiných tkání vcítit mnohem lépe, když jsou jejich pohyby pomalé a vědomé. Penis má mnohem jemnější citlivost a vnímavost, odlišnou od intenzivních vjemů, které zažívá při stimulaci. Ženy popisují, že mají citlivější a vnímavější pochvu již po několika dnech uvolněného milování,“ popisuje Diana. Citlivost se rodí skrze sebeuvědomění, uvolnění a respekt k odlišným rytmům muže a ženy.

Ne, ještě nic nebude. Návrat k sexu po porodu chce čas

Pomalost v sexu znamená vyhradit si dostatek času – několik hodin místo několika minut. „Dejte si rande, děti odložte na hlídání a vyhraďte si alespoň tři hodiny. Nesnažte se sex vměstnat do nabitého diáře, určete si jej jako prioritu daného dne, týdne,“ radí Richardson, jejíž rekord v milování je prý 21 dní pouze s krátkými přestávkami na naplnění biologických potřeb. Nenechte se ale zpočátku odradit.

„Dostatek času vytváří údolí relaxace, kde máte čas dostat se ke svému tělu a jemně splynout s prožitkem. Začněte úplně od začátku a pomalu se rozehřívejte, místo abyste se z nuly dostali na stovku za pár minut. Když budete mít dostatek času, může výměna plynout přirozeně, bez tlaku, bez cílů, bez plánu zaměřeného na cestu kupředu,“ radí Richardson. Jsou momenty, kdy vzniknou přirozené pauzy – na úpravu polohy, polštářků, na skleničku vody, použití toalety, sprchu nebo čaj. Nečiňte ale násilí na sobě. Vnímejte svoje tělo a jeho potřeby a totéž dopřejte i partnerovi.

Po malých krůčcích

Máte pocit, že tříhodinový sex je utopie? Pro začátečníky bude jakékoli prodloužení obvyklého času úspěchem. Začněte zvolna a nezapomeňte sebe i partnera ocenit. „U vědomého milování opravdu může trvat, než se dostaví uvědomění změn v tělesném prožívání. Pro začátek doporučuji využít principy vědomého milování i pro velmi krátké časové úseky.

Například se soustředit na prohloubení dechu a sladění dechu s partnerem, přitom se objímat a dotýkat a dělat to klidně jen 5 až 10 minut. Jindy může být důraz zase na klidné a pomalé spojení opět třeba jen 15 minut (myšleno bez přirážení a ejakulace na konci). Takové krátké časy, opakované každý den, mají mnohem větší efekt než tři hodiny jednou za měsíc,“ radí Říha Palečková.

Neočekávejte výsledek hned

Pomalý sex je technika pro současné páry, má ale prastaré kořeny ve východních duchovních tradicích – například v indické tantře nebo čínském taoismu. Nejde o zvláštní techniku. Zpomalení v sexu je založeno na posunu uvědomování, kdy se neklade důraz ani tak na to, co děláme, ale jak to děláme. Z tohoto pohledu lze dosáhnout důmyslných změn s minimálním úsilím.

„Pochopitelně nelze očekávat, že hned napoprvé se vám pomalý sex podaří. Některým lidem přejde tato technika do krve snadno, ale to je spíše výjimka,“ říká Diana Richardson. Jako společnost máme totiž podle ní zcela mylnou základní představu o sexu, a ta působí jako překážka jednoduchého, nevinného a duchovního sexuálního prožitku.

„Sex byl po generace provozován a prezentován určitým způsobem, proto je třeba pochopit, jak je to s naším kolektivním podmiňováním, a být empatičtí a trpěliví jak vůči sobě, tak vůči partnerovi či partnerce. Neočekávejte výsledky hned,“ nabádá k trpělivosti Richardson.

Přínosy pomalého sexu

Praktikování pomalého sexu má mnoho benefitů. Tady jsou některé z nich:

Ze všeho nejdůležitější je ten, že jako lidská bytost se stanete více milující. Zůstane ve vás pocit spokojenosti, vyživení a lásky k sobě samé. Skrze vnitřní napojení na sebe vzniká hlubší napojení na ostatní.

Do vztahu přináší větší harmonii a porozumění, méně dohadů a sporů mezi egy, a proto také méně vzestupů a propadů v lásce.

Sex vědomě a pomalu je skutečně transformující, přináší hluboký vhled a inspiraci a podporuje tvořivost.

Zmenšení tlaku a napětí v sexu (zejména utlumení zvyku nutit tělo k vyvrcholení) povzbuzuje imunitu a celkově posiluje zdraví.

Láska a sebeuvědomění, které probíhá mezi dvěma lidmi, se přelévá i na jejich děti a na celkový rodinný život. Vztahy se zlepšují, děti se zklidňují a jsou samostatnější.

Vědomé milování

Kniha uznávané expertky na vědomé milování Diany Richardson vás inspiruje v začátcích pomalého sexu. Jasně a prakticky popisuje, jak se ponořit do zdroje naší základní životní síly (sexuality) a objevit tak v sobě vitalitu, radost a vášeň. Její přeložení inciovala Denisa Říha Palečková, která od roku 2005 předává principy vědomého milování v rámci takzvaných Retreatů pro páry. Kurz je doplněn o téma partnerské polarity a podporující komunikace.



Kromě intimních technik, které dvojice ‚cvičí‘ na pokoji, představuje pro mnoho párů velký průlom také postup, jak zacházet s náročnými emocemi, které mohou při pomalém sexu vyplouvat na povrch.