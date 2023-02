„Takovému výkladu sexuálního aktu, kde penis hraje hlavní roli, se dnes říká penis-centric,“ vysvětluje pro Denik.cz sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

Češi se svěřují, kdy a jak měli první pohlavní styk:

Zdroj: Youtube

Předehra bývá v takovém pojetí zkrácená, nebo chybí úplně, orgasmu dosahuje jen partner s penisem a hned po jeho vyvrcholení sex zpravidla končí. Zkouší-li taková dvojice i nepenetrativní aktivity, jako například orální sex nebo se oba vzájemně stimulují rukou, zaměřují se víc na muže.

Že se sex napoprvé nepodaří, je poměrně běžná věc. Potvrzuje to také gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Průnik panenskou blánou

„Zvláště muži, i když jsou jinak naprosto v pořádku, mohou být ve stresu a erekce kvůli tomu může selhat, či nebude dostatečně pevná na to, aby došlo k průniku a případně i protržení panenské blány,” upozorňuje na možná úskalí, která se podle něj nevyhýbají ani pannám.

Sex před dovršením 15 let? Nese s sebou zdravotní rizika a může být trestný

„I mladé ženy jsou někdy z nové situace nervózní, obávají se, že poprvé to bude bolet, a proto mohou být víc stažené, čímž mohou bránit průniku partnerova penisu,” vysvětluje lékař a dodává, že je někdy lepší zpomalit a třeba se nejdříve jen tak mazlit a hrát si.

„Pak to jde skoro samo,“ míní.

Lépe bez alkoholu

Někomu může podle něj pomoc úzkost či stres odbourat troška alkoholu, například sklenička vína.

„Ale pozor, ve větším množství alkohol moc dobrým pomocníkem není: sice zesiluje touhu po sexuálním sblížení, ale, a to zvláště u mužů, snižuje schopnost sex úspěšně zvládnout,” dodává sexuolog.

Vědci jsou na stopě největší záhadě dinosaurů. Zkoumají proto jejich genitálie

První intimní zážitek v páru většinou znamená podle lektorky Poupětové také začít v praxi používat své tělo novým způsobem.

„Podobně, jako když člověk začíná běhat nebo se učit zdolávat lezeckou stěnu, musí počítat s tím, že bude třeba si osvojit řadu nových dovedností a použít pomůcky, které nám takové aktivity usnadní,“ říká s tím, že bez dovedností a pomůcek naopak může při prvních pokusech o společné milování nastat řada běžných karambolů, na které nejsou mladí lidé bez zkušeností připraveni.

Málokterá dívka krvácí

Představy dospívajících panen a paniců o prvním sexu záleží na tom, odkud o něm čerpají informace. Vycházejí většinou ze dvou hlavních zdrojů: první je jejich vlastní masturbační prožitek, druhý je filmová produkce různých žánrů. U dnešní mladé generace jsou to hlavně seriály, představa o romantické lásce – v případě dívek, i když podle Turčana jsou doby, kdy holky snily o romantickém sexu už spíš minulostí.

Desítka rad k napoprvé



1. Nejlepším zdrojem informací jsou rodiče a odborníci.

2. Nespěchat, dát prostor pro mazlení a hru.

3. K dispozici jsou různé pomůcky, které leccos usnadní.

4. Je dobré předem vědět, co nás vzrušuje i co s námi vzrušení dělá.

5. Valná většina žen při běžném styku nedosahuje orgasmu.

6. Nedávejte si výkonnostní cíle.

7. Napoprvé z lásky je vždy lepší.

8. Cílem není protrhnout panenskou blánu.

9. Jen velmi malé procento pannen krvácí.+

10. Někomu pomůže stres odbourat trocha alkoholu, ale větší množství zejména erekci naopak paralyzuje.

„Dívky dnes skutečnost vidí často mnohem praktičtěji než chlapci,“ říká.

Chlapci se zase nejvíc dozvídají z pornografie.

„Ta pochopitelně nastavuje laťku sexuálního výkonu obou aktérů do nereálných výšin a zároveň deformuje představu mladých lidí ohledně fungování těl při erotice,“ upozorňuje sexkoučka a dodává, že dalším zdrojem obav mohou být mylné a naprosto zavádějící představy o panenské bláně a o tom, co se s ní děje při první penetraci vagíny.

„Jen velmi malé procento žen při prvním styku krvácí. Mnohem více dívek popisuje tuto zkušenost spíš jako jemný tlak, pocit lehkého odporu a poté překonání určité drobné bariéry,“ říká odbornice a upřesňuje, že některé dívky už díky předchozím aktivitám jako je například sport či sebepotěšení navíc ani panenskou blánu v době prvního penetrativního zážitku nemají.

Pomalý sex uzdravuje vztahy. Zapomeňte na představy a ponořte se do svého těla

„Kluci jsou zčásti opatrní, zčásti zase bázliví a trochu vystresovaní, zvláště pokud s dívkou dosud nic intimního neměli,” hájí nejisté začátky Pavel Turčan s tím, že prožitek z masturbace v soukromí domova, když se člověk ničeho neobává, je zcela jiný.

Z lásky anebo bezpečně

Některé studie naznačují, že první erotické zážitky – a především pak ty s druhou osobou – nás významně formují pro další sexuální život. Ať už tedy naše „poprvé“ vypadá jakkoliv, je důležité, aby bylo spíše pozitivní.

„Samozřejmě, pokud to je z lásky, je to vždycky lepší, “ myslí si sexuolog, ale protože je každý člověk jiný, je jasné, že někdo dá raději napoprvé přednost sexu se zkušenějším protějškem, který může pomoct situaci dobře zvládnout. Cílem není za každou cenu jen penetrace panenské blány,“ zdůrazňuje opět sexkoučka ovšem s tím, že ani spoléhat se na „všemocnou přírodu“ není nejlepší řešení. Výsledek může být totiž nevalný, jako v případě Evy a Adama.

Intimnosti se běžně dostávají i na divadelní prkna.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

V modelové situaci mohla Eva prožít nepříjemné pocity, pálení, možná i bolest. Při nedostatečném zvlhčení mohl podobné obtíže vnímat i Adam, ale vše pravděpodobně do pár dnů odeznělo. Svou roli mohla v jejich případě sehrát i nervozita. Adam mohl být ve stresu, zda podá patřičný výkon a nedařilo se mu udržet erekci.

„Najednou musel věnovat nově pozornost nejen svému vzrušení a penisu, ale i Evě. A citlivost k druhému je možná ještě důležitější než samotný výkon,“ uvažuje Gaia Poupětová a potvrzuje, že když člověk zaměří svou mysl na úplně jiné věci, je normální, že ztrácí erekci.

Julia Gaia Poupětová o panenské bláně

Zdroj: Youtube

Mají-li oba partneři z prvního intimního sblížení obavu, je lepší se napřed lépe fyzicky déle poznávat a sbližovat a prožít první sexuální kontakt či několik kontaktů bez zasunutí penisu, potvrzuje slova sexkoučky i sexuolog. Stačí se podle něj třeba jen mazlit, případně se uspokojit navzájem rukou, či orálně.

„Pak i to náročnější jde zvládnout lépe,” říká lékař a dodává, že ani není v takové situaci moudré si dopředu stanovit výkonnostní cíle typu: tak dnes to již prolomíme. Pro někoho je totiž hodně stresující, když dopředu ví, že dnes 'musí podat výkon'. Lepší je, nechat volně události plynout, a pokud se vyvinou tak, že by to mohlo jít, prostě jen přirozeně do toho přejít,” říká Pavel Turčan.

Zážitek na celý život

Předpokládejme, že se o prvním milování mohli Eva i Adam něco dozvědět také od rodičů, případně od odborníků. Na rozdíl od generace jejich rodičů a prarodičů je totiž otevřenost a ochota dnešní mladé generace přijímat reálné informace v této oblasti mnohem větší. Oba mohli aktivně prozkoumávat svoje vzrušení dlouhou dobu předtím, než k prvnímu sexuálním kontaktu došlo.

Údajná nebezpečí sexuálních hrátek. Rady středověkých lékařů jsou dnes k smíchu

„Určitě je fajn, když dospívající ještě před první opravdovou zkušeností objeví, jak se jejich tělo a nervová soustava vzrušují a také zda a jakým způsobem mohou dosáhnout orgasmu,“ říká sexkoučka.

Zároveň je podle ní dobré vést je k tomu, aby se nezaměřovali jen na svoje či partnerovy genitálie, ale aby při projevování citů a vzrušení kreativně zapojovali celé tělo. Učili se už formulovat své potřeby před partnerem s vědomím, že je společná sexualita příjemným zážitkem nikoli jen pro jednoho, ale pro oba dva.

Většina žen prostě orgasmu nedosáhne

Podle sexkoučky Julie Gaia Poupětové je důležité, aby dospívající věděli, co se s jejich těly normálně děje nebo naopak neděje.

„Například to, že valná většina žen běžně při pohlavním styku nedosahuje orgasmu. A také, že oblíbený způsob masturbace žen a pocity, které při něm vznikají, se velmi často liší od toho, co si většina lidí představuje pod slovem sex,“ sdělila.

Neméně důležitá je podle odborníků také emoční stránka sexuálního života. Je dobré vědět, co s námi zamává při vzrušení, či zamilovanosti, uvědomovat si pocity a jejich vliv na rozhodování mladého člověka v dané chvíli, včetně třeba rozhodování o tom, zda použije ochranu či ne.

Sladká smrt: Infarkt při sexu není výmysl. Jsou situace, kdy opravdu hrozí

Je jasné, že takové poměrně široké znalosti z různých oborů vztahové psychologie, neurobiologie, sexuálních věd a v neposlední řadě i zkušenosti mladí mít nemohou. Z toho vyplývá, že nejlepší možným zdrojem informací, z nichž čerpají pro svou sexuální premiéru, jsou rodiče a odborníci.

„Žádný učený z nebe nepadá a každý karambol v sexuálním životě je příležitostí, jak se naučit řadu nových dovedností, které se v budoucím erotickém životě mohou jen hodit,“ uzavírá téma Julie Gaia Poupětová.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Když už se první intimní sbližování nepodaří, tak jako Evě s Adamem, je třeba citlivě, jemně, a klidně i opakovaně, konfrontovat svá očekávání a přesvědčení s realitou sexuality. Uvědomit si, co je možné a jaké dovednosti, znalosti či schopnosti obvykle potřebujeme.

Podle Pavla Turčana nezdar napoprvé většina lidí snadno překoná, nezanechá to na nich žádné následky a napodruhé jsou již zkušenější a vědí jak na to.

„Pokud ale pocity úzkosti a stresu zesilují, je lepší vyhledat pomoc sexuologa či psychologa, aby strach nepřerostl do takových rozměrů, kdy je s ním již těžké hnout,” radí odborníci nespoléhat na to, že nepříjemné zážitky samy odezní, ale co nejdříve hledat cestu, jak je použít pozitivně jako motivaci k dalšímu rozvíjení intimních a vztahových dovedností.