Jedné noci si Adam definitivně uvědomil si, že se opakovaně rád vrací k témuž erotickému filmu, v němž si dominantní žena pohrává s mužem. Její nadvláda a moc ho vzrušovaly, stejně jako drsnější zacházení. Na moment si zkusil představit, že se manželce se svými pocity svěří, ale hned ji zavrhl. Eva byla příliš submisivní a křehká. Bál se, že by ji spíš vyděsil.

Podle odborníků v oblasti intimních vztahů se většina nejrůznějších sexuálních preferencí začne ve fantaziích více, či jen v náznacích, objevovat celkem brzy, obvykle kolem puberty.

„Pokud by někdo chtěl prověřit své preference, může to zkusit sledováním tematického porna na internetu nebo podstoupit u sexuologa takzvané falopletysmografické vyšetření, které zaznamenává reakce vyšetřovaného na různé erotické podněty,“ nabízí možnost sexuolog Pavel Turčan a dodává, že je vždy je lepší, když se pár umí navzájem svěřit a řešit věci společně.

4 důvody, proč ve vztahu zkoušet sado-maso a BDSM:

„Pokud bude Adam v sobě nosit tajemství o jiné preferenci, zvyšuje tak riziko ohrožení vztahu v budoucnu, je pravděpodobnější, že by z něj mohl odejít,“ říká lékař a dodává, že ne každý se dokáže druhému se svými pocity otevřít a ještě tak citlivě, aby vztah naopak neohrozil.

Sexkoučka Julie Gaia Poupětová potvrzuje, že i v případě, že se jedná třeba pouze o jemnou změnu rolí, mají lidé často zábrany sdílet své představy s dlouhodobými partnery.

Je přesvědčena, že je ideální, najdou-li partneři odvahu své fantazie sdílet. Svým klientům v první řadě zdůrazňuje, že jde o představy, ne všechny vzrušující fantazie totiž chtějí lidé doopravdy i realizovat. Svou roli hrají zcela přirozené obavy, abyste partnerovi neublížili.

„Pokud se Adam odhodlá své sexuální fantazie s Evou sdílet - a jako sex kouč mu to mohu jen doporučit - je třeba udělat první dva kroky: nejprve svobodně vyjádřit své strachy, protože mít starost o to, jak se ten druhý bude cítit, je naprosto v pořádku. A za druhé, by měl začít tím, že Evu ujistí, že s ní bude sdílet jen představy, tedy něco, co se mu honí hlavou a co ho vzrušuje, ale zatím to není nic, co se chystá hned následující den realizovat,“ radí Julie Gaia Poupětová s tím, že tak může Adam trochu ošetřit případnou reakci druhé strany.

Nejdřív oťukávejte terén

Někdy je lepší nejdříve jen "oťukávat terén", jindy zase téma otevřít rovnou. Záleží na tom, jak jsou partneři mezi sebou v komunikaci otevření a zda si sebou životem netáhnou nějaká zranění či bloky z minulosti.

Oba odborníci rozhodně doporučuji si nejprve o svých fantaziích delší dobu povídat než se hned vrhnout na jejich uskutečňování. Porozumění a pochopení považují za základ úspěšného udržení a kvality vztahu a dodávají, že minimálně je dobré mít vždy souhlas druhé strany, že je srozuměna s tím, co se chystáte udělat.

Jsou lidé, kteří své preference uspokojují prostřednictvím pornografie jako zpestření běžného partnerského sexu, který začal být jednoduše nudný.

„Jsou ale i ti, kteří ke vzrušení a sexu potřebují právě jedno jediné erotické schéma. Takoví lidé však většinou loví partnery ve ´svých vodách´, uvádí sexkoučka Poupětová. Ta ve své praxi pravidelně pracuje s klienty, kteří po letech vztahu chtějí do milování bezpečně a hravě zakomponovat také „neklasický“ sex a trochu si hrát se změnou rolí.

„Na mých pokročilejších kurzech intimní dominance se učíme jak měnit takzvaný vnitřní kontext, určité vnitřní naladění. V dlouhodobých vztazích může fungovat jako velmi silný zdroj vzrušení, pokud si s ním umíte vhodně hrát,“ říká Poupětová a vysvětluje, že jde o to umět svůj mozek dostat prostřednictvím určitých technik do takové nálady, nastavení, emočního stavu, že je pro vás vzrušení velmi snadné.“

Učí své studenty porozumět psychologii a emocím, které při správně fungující dominanci vznikají a ukazuje jim řadu technik, které mohou u druhých partnerů navodit kýženou odpověď.

Pokud by se Adam z našeho modelového příběhu Evě svěřil, jak by ona měla reagovat? Bezpochyby se může cítit ohrožena, zděšena a její reakce může být i velmi emotivní.

„Pokud už se ten druhý svěří, je určitě lepší třeba hned nereagovat a hlavně mít na paměti, že v první řadě jde zatím jen o rozhovor. Nevnímejte to jako požadavek nebo neřešitelný úkol. Zkuste se prostě bavit o světě fantazií. Pokud pak najdete něco, co by se třeba dalo, co vám připadá schůdné, teprve pak diskutujte, jak by se to dalo udělat,“ radí sexkoučka Poupětová. Ovšem ani uražené mlčení a tichá domácnost nic dobrého nepřinese.

Submisivita a dominance ve vanilkovém vztahu:

„Děláním, že nic neslyšela i uraženým mlčením vznikne spíš propast,“ myslí si Turčan, který je přesvědčen, že reakce Evy bude hodně záležet na způsobu Adamova sdělení. „Neměl by ji nenechat na pochybách, že ji má rád, opakovaně by ji měl ujistit, že na jeho vztahu k ní se nic nemění, že je pro něj důležitá a svěřil se jí proto, aby mu s řešením pomohla,“ radí lékař.

Jak otevřít tabu?

- mlčení ohrožuje budoucnost vztahu

- zorientujte se ve svých vlastních sexuálních preferencích a potřebách

- najděte odvahu sdílet s partnerem své představy - sdělte partnerovi, že máte starost o to, jak se bude cítit

- ujistěte partnera, že jde jen o představy, že nic z toho nechcete vzápětí realizovat - zorientujte se navzájem ve svých skutečných pocitech, touhách a potřebách

- hledejte příjemný (hravý) způsob, jak být sami sebou a zároveň si umožnit nové druhy prožitků

Hodně lidí si své intimní potřeby v dané chvíli života vůbec neuvědomuje, natož aby měli odvahu o nich mluvit. „Při práci s jedním párem se na sezení stalo, že muž po zjištění toho, co by jeho žena opravdu ráda, doslova vybuchnul. Samozřejmě to nebylo příjemné,“ vzpomíná Julie Gaia Poupětová.

„Muž v páru však nebyl až tak zaskočený tím, co si jeho partnerka přála prožívat, jako spíš faktem, že se s tím svěřila koučce dřív než jemu. Jenže pokud by ta žena nevedla strukturovaný rozhovor s někým, kdo se dobře a bez studu ptá a zároveň jí umožňuje vnímat i to, co se sama o sobě dovídá, nejspíš by takové téma před partnerem vůbec neotevřela. Navíc, velkou část našeho rozhovoru zabralo povzbuzování a dodávání odvahy právě ke sdílení těchto svých přání s partnerem,“ vypráví koučka.

Je lepší být herec, než produkční

Představa stát se dominou nemusí být Evě příjemná. Mohla by Adama poslat k šípku, anebo si takovou roli zkusit, dát hře šanci, jak radí Pavel Turčan. Adam bude podle něj vnímat, že Evě na něm záleží, že ho má ráda.

„A třeba se jí ta role také zalíbí, už jen proto, že ho má ráda a potěší ji i to, že Adamovi mohla pomoct k hezkému prožitku či naplnění přání. „Navíc, pokud to vyzkouší, mohou zjistit, že to není to, co hledali a že představa byla sice vzrušivá, ale realita vlastně není a bude po problému,“ uvažuje lékař.

Důležité je podle Poupětové vědět, že kvůli zkoušce dané role se nemusíte sami měnit.

„Můžete být dominantní a přitom nemusíte být zlí ani agresivní. Existují jemné a něžné techniky dominance, které také velmi dobře fungují,“ říká a doplňuje, že hry se změnou rolí vyžadují trochu přípravu, což může vadit lidem, kteří žijí v přesvědčení, že jediný správný sex je ten spontánní bez přípravy.

„Ten však nefunguje každému,“ upřesňuje a dodává, že ve svých kurzech intimní dominance prý někteří lidé, kteří se sami považovali za absolutně submisivní, celkem často překvapivě zjistí, že by je bavilo si vyzkoušet i své dominantní já.

„Velkou roli v objevování a zkoušení nových erotických her a scénářů hraje dobré učení. Musíte porozumět tomu, co ten druhý vlastně touží cítit, jaké emoce chce prožívat a jak je můžeme vyvolat. Mohou to být emoce strachu, ponížení, bezmoci, vše ale velmi dobře nadávkované tak, aby fungovaly jako koření vzrušení. Když lidé vědí, po čem ten druhý vlastně touží, překvapivě je pak baví hledat cestičky, kudy se k tomu prožitku dostat.

O pomoc lze požádat profesionálku

Než aby Eva nechala Adamovy touhy jen na něm a soustředila se jen na své potěšení, což není pro fungující vztah zrovna šťastné, je lepší se pokusit být součástí řešení. Může třeba požádat o pomoc profesionální dominu.

„Ne každý je schopen přijmout třeba profesionální dominu nebo někoho třetího do intimních hrátek, ale pro někoho to může být řešení. Já bych na jejím místě raději volil být součástí Adamovy hry, než pouhý produkční či divák,“ uvádí Pavel Turčan, ale sexkoučka by návštěvu dominy bez jakéhokoli seznámení s tím, co je vlastně BDSM, rozhodně nedoporučila.

„Vidět partnera při návštěvě dominy prožívat všechny ty emoce bez patřičného porozumění tomu, co se s ním děje, může být pro citlivé duše hodně silné kafe. Klidně to může rozbít vztah,“ říká a dodává, že třetí osoba přináší vždy i komplikace.

„Než být závislí ´na službách externích dodavatelů´, raději se snažíme hledat možnosti spíš s využitím silných stránek každého, výukových videí a dalších technik, jak si některé věci vyzkoušet ideálně zábavným způsobem,“ vysvětluje sexkoučka s tím, že s každým párem se pokouší najít řešení, šité jim přímo na míru.

„Někdy mají partneři dost definitivní představy o tom, co se s nimi musí dít a co jim ten druhý musí dělat, aby si to patřičně užili. Když se pak společně podíváme na emoce, které jsou hluboko pod tím, jsou obvykle ochotni hovořit i o jiných formách provedení i scénářích dané hry,“ uvádí Julie Gaia Poupětová a dodává, že obecně párům hodně pomáhá, když se ve svých touhách a potřebách zorientují a pak si hledají způsoby, jak být sami sebou a zároveň si umožnit nové druhy prožitků.