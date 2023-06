Děti dospěly, osamostatnily se a Eva s Adamem zůstali doma sami. Sice ještě chodili do práce, ale jejich životní tempo konečně přece jen polevilo. Potřeba blízkosti, dotyků, pohlazení a obejmutí byla naplněna, ale i když měli na sebe teď víc času, touha po milování s přibývajícími roky stále víc slábla. Nikdo nebyl iniciátorem, ani jeden o sexu nemluvil, zdálo se, že v páru nechybí. Přesto v Evě hlodaly pochybnosti, zda je Adam doopravdy spokojený a zda by se neměla pokusit fyzickou intimitu mezi nimi nějak vzkřísit.

Je obecně jasné, že frekvence sexuálních kontaktů a touha po nich obvykle v dlouhodobém vztahu klesá, ale většinou ne tak, aby úplně vymizely. „I o sex v páru a jeho zachování je potřeba pečovat,“ shoduje se MUDr. Pavel Turčan se sexkoučkou Julií Gaiou Poupětovou.

Ovšem některé pochody však mohou podle nich souviset s hormonálními změnami. „Když ženy přestanou menstruovat, prudce poklesne hladina ženských pohlavních hormonů a s tím je spojena celá řada příznaků, včetně návalů horka, vyčerpanosti, podrážděnosti, poklesu sexuální apetence, ale i ztenčení poševní sliznice, která je sušší, citlivější a bolestivější při sexu a snadněji zranitelnější,“ vyjmenovává gynekolog a sexuolog Turčan.

Čtyři klíčové dovednosti pro šťastný vztah:

Dodává, že s poklesem testosteronu se podobné příznaky objevují i u mužů, jenom nejsou ty změny tak prudké, protože u mužů hormonální hladiny klesají pozvolna.

Gaia Poupětová lidskou sexualitu přirovnává k intimní zahrádce, v níž jsou hormony něco jako živná půda a vnější situace (covid, home office, romantický víkend… nevěra) je něco jako podnebí. „Třeba zamilovanost je super živná půda. Deprese je zase dost mizerná půda pro sázení čehokoli. A těhotenství jako živná půda funguje každému jinak,“ uvádí sexkoučka, podle níž semínky a sazeničkami, které sázíme, jsou sexuální podněty neboli různě kombinace smyslových vjemů.

„Třeba hlazení, povídání s partnerem, koukání se na video, oboustranná orální stimulace, pohlavní styk. A v dlouhodobém vztahu je extrémně důležité, na jak úrodnou půdu padají tyhle podněty, které jsou významné i pro mozek bez ohledu na nějaké blbosti o pudech,“ opakuje Poupětová, že spolehlivější než pudy jsou rozhodně sexuální dovednosti.

Lidé mají podle sexkoučky pocit, že když budou používat stále ta samá semínka a sazeničky, i když se jim rok od roku mění kvalita živné půdy (a podnebí), budou dostávat stále stejnou sexuální úrodu.

Co fungovalo, už zabírat nemusí

„To je samozřejmě nesmysl. Je třeba zjistit, jak vypadá živná půda a podnebí u partnerů doma, tedy jak jsou na tom fyziologicky a zároveň jaká je situace v jejich vztahu – tedy podnebí. Když máme připravenou půdu a trochu tušíme, jak udělat slunečno nebo aspoň polojasno, řešíme semínka a sazeničky. A tady zkoumáme motivaci a aktuální potřeby partnerů, nikoliv ty, které fungovaly na začátku vztahu čistě jen díky zamilovanosti. Velmi často například musíme změnit nebo upravit celou předehru, protože to, co fungovalo samo od sebe, včetně spontánního sexu, teď třeba na jednoho z partnerů vůbec nezabírá,“ říká sexkoučka.

Pokud už není půda na zahrádce úrodná kvůli přechodu do neplodného období ženy, lze touze pomoct návštěvou odborného lékaře a nasazením adekvátní léčby.

„Pomohou čisté estrogeny či v kombinaci s progesteronem podle toho, zda žena má dělohu či nikoliv. Někdy je možné ženě předepsat i minidávky testosteronu v případě, když má jeho hladinu extrémně nízkou. U mužů pomůže testosteron,“ říká Pavel Turčan a dodává, že kromě toho je potřeba se opět začít věnovat jeden druhému: mazlit se, poznávat, co se změnilo a naučit se dělat jeden druhému radost a potěšení.

Krásné partnerské milování nemusí být vždy jen když je "klasicky zasunut penis do pochvy", lze využít i alternativy. Důležité je se netrápit jenom tím, co nejde, ale hledat to pozitivní v tom, co jde a co nám je dále umožněno, shodují se odborníci. Hodně lidí podle nich odmítá přijmout fakt, že o touhu v dlouhodobém vztahu je třeba pečovat úplně stejně jako o tu zahrádku. Bez změny pohledu totiž není možná ani změna fungování erotiky ve vztahu.

Lidé, kteří jen spoléhají na pudy a opouštějí vztahy po fázi zamilovanosti, jsou podle sexkoučky v podstatě závislí na dopaminu, tedy stejné chemikálii, která se kromě fáze zamilovanosti vylučuje i třeba při hraní na automatech.

Očekávání, potřeby i živná půda se mění

„Vždy, když řešíme záležitosti párů, které už mají takzvaně splněné rodičovské povinnosti, díváme se celkově na to, co by jim společný sex měl dávat. Co od intimní interakce vlastně chtějí dostávat zpět, jaká jsou jejich očekávání a potřeby. Také se díváme na to, co funguje a co se třeba hodně změnilo. Obvykle párům vysvětluji i podstatu změn, které se staly s jejich ´živnou půdou´ a že bude potřeba se semínky vzrušení alespoň jednoho z nich zacházet trochu jinak, aby měla šanci vyklíčit,“ vysvětluje Gaia Poupětová,

Je přesvědčená, že představa toho, že vyřešíme-li vztahové věci, sex „opraven naskočí“ už sám, je často mylná.

Sex 50+

• pokles hladin hormonů, který je u mužů pomalejší a u žen v době přechodu prudší, může způsobit pokles sexuální touhy

• menopauza znamená také ztenčení poševní sliznice, která je sušší, citlivější a bolestivější při sexu a snadněji zranitelná

• dopamin startuje touhu hlavně v době zamilovanosti

Pavel Turčan má za to, že netouží-li žena po sexu a bude muži chtít vyhovět jenom z lásky z němu, ale jí samotné to nic nepřinese, nebude možné to tak dělat dlouhodobě. „Většinou to funguje tak, že děláme-li radost a potěšení protějšku, naplňuje to a vzrušuje i nás. Pokud však jeden z partnerů vnímá, že druhý se snaží jenom kvůli němu, nebude to ani pro něj samotného tak vzrušivé a příjemné, i když si toho určitě bude vážit,“ argumentuje lékař. Dodává, že jako vždy nás sbližuje, když spolu dokážeme mluvit o tom, co je nám příjemné.

Po tak dlouhé době partneři většinou i dobře znají jeden druhého, mají si být za co vděčni, za vše co spolu prožili. Jsou tady ale i nové okolnosti a je potřeba se vyrovnat i s pocitem stárnutí.

„Mnoho lidí se s věkem odmítá smířit a snaží se chovat tak, jakoby se nic nezměnilo, nebo kvůli změnám propadají chmurným náladám, úzkostem či depresím,“ upozorňuje Turčan. Je podle něj nutné si uvědomit, že lepší to již nebude a pokud se z věku chceme hroutit, znamená to, že se budeme hroutit až do konce života. A takový život by určitě za moc nestál.

„Štěstí je potřeba vzít do vlastních rukou, najít si něco, co můžeme dělat společně nebo jen i sami sobě pro radost. Radovat se ze života jde v každém věku. Zvláště, pokud na to nejsme sami a Adam a Eva měli to štěstí, že jim to i přes mnohá úskalí vydrželo. Zůstali spolu a zatím ani jeden z nich není vážně nemocen či neumřel. A proto mají být za co vděčni a mít radost už jen z toho, že jsou a že jsou spolu a že se mají stále rádi.“

Je lepší snaha, nebo bezzásahové stáří?

Není pro Evu s Adamem lepší nechat čas volně plynout a společné milování neotevírat? Přijmout, že buď chuť přijde sama, anebo ne a netrápit se tím? Odborníci vědí, že je to velice individuální. Pokud sex Evě ani Adamovi chybět nebude a bude jim ke spokojenosti a štěstí stačit to, že jsou spolu, že se občas pohladí, obejmou a dají si pusu, pak není co řešit. Ale má-li jeden z nich potřebu alespoň občas i nějakého sexuálního kontaktu, je lepší se o tom bavit či to začít nějak řešit.

7 důvodů, proč s vámi žena nespí:

„Pokud jeden z partnerů po vzájemné intimitě touží a druhý už o sex nemá zájem, je dobré zvážit další možnosti. I v pokročilejším věku totiž hrozí kvůli nedostatku sexu rozpad vztahu, frustrace a nereagování jedné ze stran,“ varuje sexkoučka. Ta svým klientům říká, že i když mají pocit, že zkusili už vše a jiná řešení si neumějí představit, neznamená to, že žádná neexistují. Jen podle ní zkrátka potřebují jiné znalosti, dovednosti a pak i zkušenosti, aby si dokázali představit, jak by to mohlo fungovat.

Párové aktivity se vždy dotýkají obou

Kdyby se Eva rozhodla vzít intimní sféru v jejich manželské posteli do svých rukou, jak začít s oživováním oné, ne zrovna úrodné zahrádky?

Může začít sama, ale párové aktivity se vždy dotýkají obou. Pokud bude jeden nespokojený, určitě se to bude odrážet i na spokojenosti či spíše nespokojenosti druhého. Někdy si páry vystačí samy, mohou zapojit i alternativy, ať už se jedná o ruce, jazyk či sexuální hračky a pomůcky.

„Zvláště však u starších žen je potřeba používat dostatek vhodného lubrikačního gelu. Pokud ani to nebude dobře fungovat, pak je určitě na místě navštívit odborníka,“ míní gynekolog a sexuolog.

Miláčku, chci ti něco říct: Vzrušuje mě domina, ale zatím si o tom jen povídejme

I podle Poupětové je fajn, pokud Eva něco zkusí. „Ke mně jako k sex koučovi přicházejí ti, co už leccos vyzkoušeli. Díky jejich zážitkům při inovaci a experimentech se jednak hodně dozvím o tom, jak se rádi učí, co společně zvládnou. Snáze pak také zjistíme, co jim funguje a na čem můžeme při učení ve vztahu stavět,“ uvádí.

Zároveň podotýká, že pokud se nedaří do vztahu dostat jiskru dlouhodobě, jeden z partnerů odmítá řešit sex vůbec nebo naopak oba partneři chtějí, ale nedokážou se rozumně dohodnout jen v té sexuální rovině, je rozhodně lepší navštívit odborníka. Ten jim pomůže rozklíčovat, jaké nové dovednosti by jim v danou chvíli byly nejužitečnější a společně vymyslí cvičení nebo hry, kdy se pár může konkrétní dovednosti učit.

Inspirace pro 50+



• pokud skřípe vztah, napravte jej, ale nečekejte, že automaticky naskočí i chuť na sex

• aktivity, které při sexu fungovaly dřív, už nemusejí zabírat, proto hledejte nové podněty vzrušení, učte se novým dovednostem

• vnímejte proměnu pocitů, potřeb i očekávání svých i partnerových

• myslete na to, že předehra pravděpodobně bude potřeba delší

• použijte vhodný lubrikační gel

• zapojte dle libosti „do hry“ různé sexuální pomůcky, videa apod.

• pokud po milování netouží ani jeden z partnerů, je v pořádku, když zůstane jen u vzájemných doteků, hlazení a intimity bez sexu

• jestliže po milování touží jen jeden a druhý už o sex nemá zájem, je dobré zvážit další možnosti, protože i v pokročilejším věku hrozí kvůli nedostatku sexu rozpad vztahu