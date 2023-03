Změny souvisejí s hormony, vyčerpáním, psychikou a po náročném porodu i s poraněním rodidel, ale vše je velmi individuální.

„V těle těhotné ženy jsou hladiny reprodukčních hormonů zhruba tisíckrát vyšší než po porodu. S jejich poklesem přichází snížená chuť na sex, vysvětluje Poupětová a shodně s lékařem konstatuje, že důležitou roli hraje prolaktin, který řídí zvětšení prsou před porodem a po něm kojení, ale také významně tlumí ženské libido.

Zhruba čtyři týdny po ukončení kojení se podle odborníků obvykle vrátí hladiny hormonů na předporodní stav. „Někdy však po narození dítěte stoupá množství prolaktinu v těle i tatínkům, kteří pak také mají nižší chuť na sex a větší potřebu mazlení,“ upozorňuje sexkoučka.

Jak cvičit po porodu

Zdroj: Youtube

Výhybka vede na vedlejší kolej

Po náročném porodu a v nepřetržitém střehu, jestli miminko něco nepotřebuje, žena sex někdy ani nevyhledává a když, nedokáže se dobře uvolnit a prožít ho hezky.

„V mozku některých se v tomto období sexualita přehodí jakoby na vedlejší kolej a může se stát, že i když už první stres pomine, jakoby se výhybka sama už zpět nevrátí a je třeba pomoci nějak jinak,“ vysvětluje Pavel Turčan.

Jak poznat, že je žena těhotná? Toto jsou jasné signály, kterých si lze všimnout

Mateřská pozornost bývá často silně zaměřena na dítě a otec se v období po narození miminka může cítit intimně opomíjený. Přitom pro řadu mužů je sexualita jeden z mála způsobů, jak dokážou naplňovat svoji potřebu po dotecích a blízkosti.

„Takže často nejde zas až tolik o sex jako spíš o nápravu pocitů osamělosti, vyčlenění a nezájmu, které pak mohou vést k nevěře muže,“ říká Julie Gaia Poupětová, k níž na kurz Umění potěšit muže často chodí právě čerstvé maminky.

„Učí se nejen masáži penisu, ale i dalším nekoitálním technikám, jak poskytnout partnerovi potěšení a jak si mohou samy užívat nenucených dotyků, které jim zvednou sebevědomí a umožní zachovat velmi intimní pouto mezi oběma partnery,“ doplnila.

Příčina nepohody může být také mechanická. „Sliznice bývají u kojících žen o hodně sušší, takže nezapomeňte na vhodný lubrikant,“ upozorňuje sexkoučka a lékař dodává, že sex může být bolestivý i kvůli poranění rodidel při náročném porodu.

První milování se vám vydařit nemusí, sex si ale stejně užijete. Jako Adam a Eva

Může jít jen o povolenou pochvu, kdy má žena pocit, že již není tak těsná a v tom případě může pomoct cvičení pánevního dna a pochvy třeba pomocí Venušiných kuliček. S cviky vhodnými na zavinutí dělohy a pro posilování pánevního dna je dobré začít už během šestinedělí, kdy se ve vagíně obnovuje svalový tonus a dochází k hojení porodních zranění, radí odborníci.

„Mé klientky se pak na kurzu Vnitřní milenka učí konkrétní posilovací cvičení a techniky, díky kterým mohou silněji a vědomě zapojovat poševní svaly nejen při milování s partnerem, doplňuje lékaře Poupětová.

Jindy však musí zasáhnout lékaři a jizvu po poranění upravit, poševní vchod zúžit či rozšířit. „Dobrým pomocníkem může být i laserové ošetření pochvy. Existují přímo lasery nebo jiné zdravotnické přístroje a procedury, které pochvu pomohou ´omladit´, čemuž se odborně říká ´rejuvenace vaginy´,“ nabízí Turčan.

Pomůže změna sexuálních preferencí

Někdy však stačí v páru jen trochu hledat a najít, jak se opět sladit třeba delší předehrou či najít nové polohy při sexu, změnit trochu úhel při průniku do pochvy, a problém je vyřešen.

Proč klesá chuť na sex

únava po porodu,

vyčerpání a zodpovědnost spojené s péčí o kojenceprudké hormonální změny,

nástup prolaktinumechanické potíže po náročném porodupsychické zábrany,

nepřijetí změn.

„Po narození miminka se mění vnímavost vnějších genitálií i pochvy a někdy dokonce musejí partneři přijít na úplně nové způsoby vzrušování,“ potvrzuje Poupětová a zdůrazňuje, že je třeba si dopřát čas na objevování.

„Preference toho, co nás při sexu baví, se mohou měnit a vyvíjet celý život a díky experimentům vždy pár přijde snáz na to, co oběma při sexu vyhovuje nejvíc,“ říká sexkoučka.

Ovšem je-li manželské lože studené ještě tři až čtyři měsíce od porodu, protože jeden z partnerů stále nemá na sex chuť, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Lepší sex? Ženám pomůže rocking, shallowing či pairing

„Není dobré návštěvu odkládat příliš dlouho, protože problém by se mohl jaksi ´zakuklit´ a nakonec by mohl přerůst až v odporu vůči druhému a pak už se hůře hledá cesta zpět,“ varuje Turčan.

Taková nebyla, nechci ji

Nemálo žen, ale i mužů, má strach se vůbec na ženské genitálie podívat. Podle lektorky Poupětové by to měla být první věc, kterou by žena měla po porodu udělat: podívat se, jaké změny ´tam dole´ nastaly, přijmout je, klidně si i poplakat, dovolit si „JI“ trochu politovat nebo pochválit.

„Důležité je akceptovat emoce, které v souvislosti s danými změnami po porodu má. Nepřijetí, ať už vlastní či od partnera ve stylu: ty se klidně dívej, ale já se tam dolů teda už nikdy koukat nebudu, jen přidá negativní emoce tam, kde už jich je beztak dost,“ myslí si Poupětová.

Jak zcitlivit vagínu

Zdroj: Youtube

Ze své praxe ví, že někteří muži se bojí partnerčin rozkrok spatřit, sáhnout tam, natož její genitálie líbat. „Oprávněně se mohou obávat, že by způsobili bolest,“ říká odbornice a radí ženám, aby v takovém případě partnery jemně navigovaly, a už co nejdříve po porodu společně zkoumali, co a kde jim dělá na těle dobře.

„Pokud se muž odmítá genitálií dotknout či se na ně podívat a ještě o tom nechce ani mluvit, pomůže tím ženě vytvořit solidní blok a pocit studu vůči vlastnímu tělu. Takže, chlapi, buďte odvážní, vaše ženy vás potřebují,“ apeluje Julie Gaia Poupětová.

Tatínek a porod

Sexuolog Pavel Turčan oroduje za ty muže, které porod od dalšího intimního soužití může odradit. „Dnes je poměrně moderní, aby otcové chodili k porodu. To je v pořádku a podporuji to, pokud však k tomu nejsou nuceni. Jsou totiž tatínkové, kteří, když ženu vidí při porodu trpět, mají pak strach se s ní milovat,“ říká a dodává, že některé ženy navíc před svými muži cíleně zesílí projevy porodních bolestí a svými partnery tak manipulují.

„Sám jsem byl svědkem několika takových případů: paní začala rodit a partner byl na cestě do porodnice, vše probíhalo docela v klidu, ale jakmile se objevil ve dveřích, žena okamžitě změnila své chování a začala při kontrakcích hlasitě vzdychat a křičet,“ vypráví lékař. I takové chování může mít na další manželský sex neblahý vliv.

Ne, ještě nic nebude. Návrat k sexu po porodu chce čas

Ženám samotným odborníci doporučují začít ideálně hned po porodu s vědomými statickými doteky v oblasti vulvy (vnějších genitálií).

Jak nastartovat chuť k milování

přijmout změny svého těla

aktivně objevovat, co nás vzrušuje (individuálně i v páru)

dopřát ženě prostor k relaxaci

sdílet potřeby i problémy s partnerem, komunikovat

nečekat, že se vše samo upraví, po 3-4 měsících vyhledat odbornou pomoc

„Stačí si třeba v leže nebo ve sprše při hygieně přikládat bříška ukazováčku na různá místa kolem poševního vstupu a přitom pravidelně dýchat,“ popisuje lektorka minutové cvičení, které umožňuje rychlejší hojení poporodních jizev a také napomáhá sebepřijetí a obnovení citlivosti.

„Ženy, které v rámci koučování praktikovaly doma tohle cvičení alespoň dvakrát týdně, se velmi rychle po šestinedělí dostaly zpět ke svému tělu. Některé dokonce začaly prožívat hlubší a zajímavější orgasmy než před porodem,“ líčí Poupětová zkušenost z praxe.

I když má v našem modelovém příkladě z úvodu Adam svou práci a stará se, aby rodinu uživil, je dobré, aby Evě pomáhal. Nepřetržitá péče o dítě je pro Evu velká změna a nápor na nervy.

„Někdy je proto dobré, aby i Eva měla chvíli čas na sebe, třeba i jen na pár hodin za týden, zašla si třeba na masáž, kosmetiku, zaplavat nebo s kamarádkou na kafe, aby si mohla trochu odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Každopádně to pak přináší i v sexualitě pozitivní výsledky,“ radí Turčan.

Jedna cesta je pravá

Řada lidí celý život spoléhá na oboustranné spontánní vzrušení, které se samo odněkud vynoří a zcela přirozeně povede k sexu.

„Špatná zpráva je, že se toho vůbec nemusí dočkat,“ konstatuje Poupětová s tím, že nenaplněná očekávání pak přinesou jen nepříjemné emoce a pocit nátlaku, což pochopitelně k obnově erotiky, jiskry a vášně nepřispěje už vůbec.

A nutit k sexu toho z páru, který má menší chuť, není dobré řešení. Nicméně by o svých pocit měl pár mluvit, shodují se odborníci. Pokud to nedokáže, je čas zajít k nějakému párovému psychologovi, jinak jim může vztahová krize přerůst přes hlavu.

Sex po porodu bývá pro ženy mnohem příjemnější

Zdroj: Youtube

Jak z toho ven? Existují tři možné cesty. Není málo těch, kteří lpí na původním spontánním sexu, a když to nejde doma, hledají ho někde jinde.

„Dva lidé, kteří spolu chtějí zůstat, by měli chtít řešit i problémy. Pokud někoho z partnerů něco trápí a ten druhý to nechce řešit či poslouchat, riskuje, že se může objevit někdo jiný, kdo poslouchat bude, a pak se to pěkně zamotá,“ varuje Turčan a sexkoučka dodává, že první rok narození dítěte je k nevěře velmi náchylný.

„Kvůli mateřským povinnostem partnerek bývají nevěrníky často muži, ale setkala jsem se i s příklady žen,“ říká. „Jestliže byli zvyklí spoléhat na pud, krátkou líbací předehru a klasickou soulož, budou jim další intimní dovednosti po porodu zásadně chybět.“

Sexuální hračky dříve a dnes: Dilda z kamene či chleba i rozzuřené včely v dýni

Druhá cesta je v páru společná. O změnách spolu dvojice mluví, začleňuje do svého erotického života různé variace a společně překonává stud. Pro takovou dvojici bude mnohem snazší sexuální a intimní život obnovit a ještě u toho možná objeví něco nového.

Právě v tomto období se extrémně projeví, co všechno kolem erotiky a sexu partneři umí a jak moc jsou schopni se učit něco nového. Schopnosti a dovednosti si sdělovat své potřeby, dotýkat se, vzájemně se naladit, poskytnout si různé formy vzrušení a zároveň na sebe netlačit, to vše se zúročí.

Třetí cestou, jak se vypořádat s krizí v posteli, je nedělat nic. „Dlouhodobé ignorování důležitých potřeb, ať už vlastních či partnerových, ale stejně většinou probublává jinde ve vztahu a zadělává partnerům na solidní krizi v budoucnu,“ varuje Poupětová, která dvojicím v podobných problémech pomáhá vykročit druhou zmíněnou cestou. „Nejde to pochopitelně po jedné schůzce, ale řada dvojic se výrazně posune během tří až šesti sezení,“ uvádí koučka.