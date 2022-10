U nižších věkových skupin, tedy seniorů kolem pětašedesáti, je už využívání erotických pomůcek častější. „Tato generace je tématu sexuality více otevřená. A s touto součástí trhu se během života nějakým způsobem setkali,“ uvedla Hamerníková. Obecně lze podle ní ale říci, že senioři a seniorky používají volně dostupné erotické pomůcky podobně jako lidé z jiných věkových kategorií.

Čeští senioři se sexu nebojí. Část z nich ale potřebuje pomoc odborníků

To potvrzuje i Michaela Hrubá ze sexshopu Yoo.cz. „Specifické pomůcky pro lidi v seniorském věku nemáme. V online prodejně ani nezjistíme, kolik let zákazníkům je. Někdy nám to ale sami napíší nebo to odhadneme, když přijdou osobně. Z toho lze vysledovat, že starší zákazníci se dělí do dvou skupin. Jedni si chtějí milostný život zpestřit, druzí mají nějaký problém a potřebují poradit,“ řekla Deníku.

Varování sexuologa

Ženy, které si chtějí sexuální život udělat hezčí, si podle ní kupují hlavně vibrátory nebo stimulátory klitorisu. Starší muži si zase často pořizují masturbátor nebo rádi vybírají spodní prádlo pro svou partnerku.

Druhá skupina seniorů se svěřuje na zákaznické podpoře. „Ženy většinou řeší vaginální suchost, těm doporučujeme lubrikační gely. Muži často řeší problémy s erekcí, těm nejčastěji doporučujeme erekční kroužky,“ dodala Hrubá.

PODCAST: I senioři potřebují k životu lásku a sex

Lidé řešící problémy se obrací i na urologa a sexuologa Marka Broula z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Mnohdy řešíme i to, že si starší chlapi, aby znovu měli erekci, zavádí do močové trubice cizí tělesa, což je obrovské zdravotní riziko. V narkóze je pak totiž třeba z nich různé tužky nebo dráty vytáhnout. Varuji předtím. Není to vůbec vhodné,“ řekl Deníku.

Při problémech s erekcí proto doporučuje obrátit se na odborníka. „Lze to vyřešit třeba tabletami nebo preparáty,“ řekl. Starší ženy se mu v ordinaci zase nezřídka svěřují s tím, že v partnerském životě používají vibrátory. „Nesetkávám se ale s tím, že by lidé ve starším věku experimentovali, zkoušeli novinky na trhu, různé virtuální pomůcky, 3D a podobně,“ uzavřel.

Sexuální život Čechů ve věku 60+



Pomůcky: 33 procent žen někdy k masturbaci využívá erotické pomůcky.

Internetová pornografie: 14 procent mužů a 5 procent žen často k masturbaci využívá porno na internetu.



Zdroj: Empirický výzkum, který je součástí diplomové práce Elišky Steklíkové (Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014)