Život Evy a Adama plynul v zajetých kolejích: všední dny do minuty rozpočítané na povinnosti kolem dětí, práce a domácnosti. Eva se snažila každou volnou chvíli věnovat dětem, Adam bral prášky na vysoký tlak, o víkendech jezdil na kole. Intimita se vytratila. Postel sloužila už jen na spaní, a když se žena svého muže po marných pokusech o intimní sblížení opatrně zeptala co se děje, dozvěděla se jen: „Nic, jsem spokojený.“

Sexuální nesoulad partnerů je běžný. Obvykle chce jeden z nich sexu více a společnost má toho druhého tendenci stigmatizovat, což porozumění neprospívá. Je však vždy potřeba rozlišit, zda nezájem daného člověka o sex platí obecně, nebo se týká jen toho, s nímž žije.

Sedm důvodů, proč s vámi vaše žena nespí:

„Po třicítce u mužů významně klesá testosteron a kolem čtyřicítky někdy mluvíme o andropauze, která se projevuje ztrátou chuti do života, zhoršením nálady, úbytkem svalové hmoty, případně problémy s erekcí,“ upozorňuje sexkoučka Julie Gaia Poupětová s tím, že ztráta libida má kromě vztahových příčin i celou řadu jiných důvodů. Ty často souvisejí s naším životním stylem. Například tehdy, když jeden z partnerů pracuje nepravidelně, hodně cestuje nebo slouží do noci či bývá pracovně nasazen v nebezpečných podmínkách, pak obvykle není snadné najít na sex společný čas i chuť.

Málo spánku, hodně práce. A je po milování

„Adam může být unavený z práce, nebo může mít nedostatek testosteronu či výkyvy jiných hormonů,“ uvádí sexuolog a gynekolog Pavel Turčan. Vysvětluje, že mužský hormon se nejvíce tvoří v noci a v brzkých ranních hodinách a spíše ve fázi hlubšího spánku. „Větší riziko nedostatku testosteronu tedy hrozí, pokud Adam ponocuje, nebo má-li stresující práci, kdy v noci sice spí, ale mozek mu i tak jede na plné obrátky.“ Problém může být podle něj i vysoká hladina prolaktinu, která tlumí zájem o sex.

Nechuť k milování i problémy s erekcí způsobuje také chronický vysoký tlak, ale podobný efekt mají podle odborníků i některé léky určené k jeho kompenzaci. „Někdy pomůže změna životního stylu a svalová zátěž. Ale libido mohou snižovat i další léky jako například antidepresiva, anxiolitika proti úzkosti, léky na zvětšenou prostatu a další,“ vyjmenovává sexkoučka Poupětová.

Zanedbaná intimita vyhasíná

Pokud vyloučíme Adamovy zdravotní potíže a soustředíme se na vztah s Evou, i tady se může ukrývat řada důvodů pro nechuť k sexu. Nejtypičtější z nich je vyhasnutí intimity ve vztahu. „Stejný objekt zájmu je jinak vzrušující první rok či dva a jinak po deseti či dvaceti letech,“ říká sexuolog a gynekolog Pavel Turčan. Dodává, že je třeba, aby spolu partneři mluvili a hledali, jak si partnerský sex udělat hezčím, protože vztah se automaticky sám neudrží. Je třeba o něj pečovat.

Příčiny ztráty libida

- životní styl: práce, stres, obezita, nevhodné stravování, málo pohybu

- zdravotní důvody, léky

- vyhaslá intimita kvůli špatné či žádné komunikaci a chabým dovednostem

- vyčpělá chemie

- tlak na výkonnost

- pornografie

- nepřiznané sexuální preference

„I pokud dvojici spojují děti, musí být pár na prvním místě, aby jej děti vnímaly jako celek. Nezáleží na tom, zda ho tvoří muž a žena, dvě ženy nebo dva muži. Důležité je, aby drželi spolu a zároveň si uměli i před dětmi projevit lásku. Třeba pohlazením, polibkem, nebo uznáním, že tomu druhém to sluší, nebo se krásně usmívá…,“ radí Pavel Turčan. Varuje, že když chybí čas na partnerství, může se pak v práci či jinde najít někdo, kdo bude tomu nespokojenému naslouchat a věnovat mu to, co mu chybí.

„Riziko představuje citová blízkost,“ varuje sexuolog. V cestě k souladu v manželské posteli může stát i fetiš nebo potlačovaná orientace některého z partnerů. „Přitom pokud se dva lidé mají opravdu rádi, lze se na spoustě věcí domluvit,“ připomíná odborník.

Za nechutí k sexu může být i nátlak způsobený očekáváním druhého partnera a strach ze selhání ve výkonu. Muž se v takovém případě sexuálně zablokuje, zmiňuje sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

Viníkem může být trauma z porodu

Může se stát, že žena už muže tělesně nepřitahuje, protože se třeba nedokázal vypořádat se změnami, jakými v těhotenství prošlo její tělo. Někteří muži si zase nesou trauma z porodu ženy.

„V praxi jsem však zažila i muže, podle nichž byla jejich partnerka příliš štíhlá a postrádala pro ně ty správné vzrušující ženské tvary,“ uvádí sexkoučka Julie Gaia Poupětová. Dodává, že pokud má muž vyhraněný vkus, může se nakonec uchýlit k nevěře, protože říkat člověku, kterého máte hodně rádi, že vás jeho tělo už nepřitahuje, to hodně bolí.

Nezájem muže o partnerský sex v způsobuje někdy i časté sledování pornografie spojené se stereotypní masturbací, potvrzují oba odborníci. Je podle nich alarmující, když pornografie dostává přednost před manželkou. Může se stát, že tenhle virtuální svět poskytuje muži opakovaně silné podněty v situaci, kdy není ničím rušen, nemusí se soustředit na vzrušení partnerky a užívá si jen své potěšení. Obrazy často zahrnují nerealistické ženské tvary a reakce při sexu. Pokud se z takového vzorce masturbace stane zvyk, může se stát, že běžná žena, která potřebuje předehru a čas, daného muže už nevzruší a neuspokojí.

„Muž mé klientky se pravidelně uspokojoval u porno her, kde se emočně silně navázal na virtuální postavu. Svou zálibu před ženou usilovně zapíral, a to i v situaci, kdy ho žena potajmu sledovala a konfrontovala ho s tím. Protože se ve vztahu cítila dlouhodobě intimně osamělá a nepodařilo se jí s manželem na toto téma promluvit, po čase ze vztahu odešla,“ popisuje sexkoučka. Dodává ale, že pro páry a jejich společné zážitky může být pornografie i inspirativní.

Milenkou může být třeba práce

Nechce se mnou spát – má někoho jiného. Tahle úvaha je to první, co ženu nejspíš napadne. Nepomůže o svých pocitech mlčet, případně začít muže špehovat a slídit po důkazech. Rozhodně nic se nevyřeší ani obviňováním.

Co v kterém věku nejvíc řešíme:

Věk 20-35: preference, asexualita, ostych a těžkosti při seznamování,. Mladé dvojice sebepřijetí a autenticita.

Věk 35-50: intimita (odcizení) po dětech, nesoulad v potřebě sexu, ženy objevují sebe samy a sebepotěšení, nevěry a manželské krize, bezpečné zpestření neobvyklými zážitky z oblasti BDSM či zkušeností s dalšími lidmi.

Věk 50+ : zdravotní výzvy (medikace a erektika), kvalita sexuálního života po menopauze (je celkem běžné, že ženy začnou více vzrušovat lesbické fantazie či videa), znovuobjevení potřeb po delší pauze, povzbuzení a podpoření při hledání intimně aktivního partnera

Je třeba spolu mluvit. Možnost, jak na to, popisuje Pavel Turčan: „Miláčku, ve mně to vyvolává takové a takové pocity, je to skutečně tak, nebo to jenom špatně chápu?“ Sexuolog a gynekolog Turčan se v ordinaci setkává i s takzvaným jasnovideckým syndromem, když si některý s partnerů myslí - a častěji to prý bývají ženy: „Pokud mě miluje, tak musí vědět, co mám rád či ráda.“ A když se muž podle toho nechová, znamená to pak podle nich, že je nemiluje. „Ale to je omyl, můžeme se mít rádi a přitom nemusíme do detailu znát potřeby druhého. Umět si říct o to, co potřebuji, neznamená, že se doprošuji,“ uvádí Pavel Turčan.

Ženskou intuici signalizující milenku nepodceňuje ani sexkoučka. „Na druhou stranu však milenkou vašeho partnera může být jednoduše jeho práce. Zažila jsem pár, kde žena opravdu silně žárlila na práci partnera. Protože zatímco z jejich lože vášeň během půldruhého roku vyprchala, jeho vášnivé zaujetí prací řešili den co den,“ přibližuje z praxe Poupětová.

Sexkoučka vysvětluje i další možný zádrhel mezi partnery – a to, že si od počátku vztahu zvyknou na spontánní sex bez předehry. Časem však jeden pomalejší rozjezd postrádá a chybějí jim intimní dovednosti.

„Možná to nějak jednou dvakrát zkusí, úplně to neklapne, a protože o tom ani neumí moc komunikovat, je možné, že se začne sexu vyhýbat. Důvod? Zraněné sexuální sebevědomí. Muž už najednou není za borce. Chce se po něm něco, co neumí, nikdy nedělal a někdy si možná i myslí, že když vše klapalo vždy bez toho, musí to jít se současnou partnerkou také. Žena si pak snadno vyloží jako partnerův nezájem a začne se emočně vzdalovat. Přitom je to prostě jen hloupá absence dovedností, které se lidé mohou naučit během dvou dní,“ vysvětluje Julie Gaia Poupětová.

Co může Eva dělat

V první řadě by měla Eva Adamovi říct, že jí jejich intimita chybí a že by si chtěla promluvit o tom, kde ses stala chyba a projevit vůli situaci společně napravit, myslí si sexuolog Turčan. Je přesvědčen, že v naprosté většině případů je podíl na obou stranách.

„Měla by se vyvarovat výčitek nebo tvrzení typu: „koukej si ten problém vyřešit nebo to jinak nezvládnu“. Některé ženy dokonce s dobrým úmyslem posunout muže k řešení říkají, že si tedy asi budu muset na to najít někoho jiného, což není ani v legraci vůbec vhodné,“ varuje lékař. „Muž se může tím ještě více stresovat a zablokovat se. A pak nejen že bude mít nižší zájem o sex, ale mohou se objevit i problémy s dosažením a udržením erekce,“ vysvětluje lékař a znovu zdůrazňuje význam pozitivní komunikace.

„Pokoušejte se o svých pocitech opakovaně mluvit, hledejte inspiraci, učte se novým dovednostem, které mohou hravě, objevitelsky a bez nátlaku přinést do vztahu zpestření,“ radí koučka a dodává, že na odborníka má smysl se obrátit ve chvíli, kdy začnete pravidelně zažívat pocity frustrace, beznaděje a máte pocit, že i když se snažíte, nikam to nevede. „Krize začíná v momentě, kdy si začneme uvědomovat, že se výrazně zvětšuje rozdíl mezi tím, co očekáváme a tím, co ze vztahu doopravdy dostáváme. A to platí i pro intimní život a sexualitu,“ uzavírají odborníci.