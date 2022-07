Hana Malinová: Tři čtvrtiny prostitutek šly do sexbyznysu kvůli finanční nouzi

Největší světová stránka se zábavou pro dospělé Pornhub ve svém průzkumu také zjistila, že lidé sledují sexuální obsah i během pracovní doby. Podle jejich údajů byla druhým nejčastějším časem sledování doba kolem čtvrté hodiny odpolední. „Odborníci se domnívají, že sledování přes den může souviset s trendem práce z domova kvůli koronavirovým opatřením. Nicméně podobné údaje byly zaznamenány i ještě před pandemií,“ píše britská BBC.

V médiích po celém světě se již objevilo několik zpráv o přistižených pracovnících. Za sledování choulostivých videí strhli plat například švédskému vězeňskému dozorci, australský inženýr aerolinek pak za prohlížení erotiky na firemním tabletu dostal dokonce výpověď. Povědomí o sledování porna v pracovní době přitom zvýšily především kauzy známých osobností. Třeba britský poslanec Neil Parish musel v dubnu odstoupit, jelikož si v parlamentu prohlížel obsah pro dospělé na svém telefonu.

Lákavé zakázané ovoce

Pokud budou přistiženi při sledování porna v pracovní době, hrozí většině zaměstnanců vysoké tresty. Proč to tedy většina z nich riskuje?

Psychologické výzkumy v časopise Nature naznačují, že nejčastějšími důvody pro sledování porna jsou nuda nebo snaha odvést pozornost od jiných emocí. Obsah pro dospělé je také využíván pro fantazii, aby si uživatelé „prožili“ nebo sledovali činnosti, které nemají ve vlastním sexuálním životě. Dále pak uspokojuje zvědavost a slouží k sebepoznávání a samozřejmě pro osobní sexuální potěšení.

Podle profesora psychologie pracovního zdraví na Univerzitě v Birminghamu Craiga Jacksona téměř všechny tyto faktory ovlivňují přístup lidí k pornu na pracovišti. Podle něj je důležité si uvědomit, že většina těch, kteří si prohlížejí materiály pro dospělé na fyzických pracovištích, nemají tendenci je používat stejným způsobem jako doma. „Máme takový názor, že když někdo v práci sleduje porno, tak nějak tajně masturbuje u stolu nebo si odskočí na toalety, aby se uspokojil,“ řekl pro BBC. „Je to ve skutečnosti spíše rozptýlení,“ uvedl.

Odborník dodal, že zejména nespokojení zaměstnanci mohou porno používat jako formu úlevy od stresu nebo jako mechanismus zvládání různých situací. „Mnoho pracovníků v organizacích se cítí beze tváře. Při absenci dobrého vedení mají pocit, že jsou přehlíženi, nevyužiti či nedostatečně oceněni. Porno se stává způsobem, jak se vyrovnat se všední a nepříjemnou realitou jejich práce,“ sdělil Jackson.

Pro některé může být sledování pornografie v práci také honbou za pocitem vítězství nebo vzpourou proti neuspokojivému zaměstnavateli. Jackson vzpomíná, jak dříve ve Velké Británii bylo běžné, že se nespokojení zaměstnanci vytratili, aby si na půl hodiny přečetli v novinách předpovědi koňských dostihů. Podle něj je sledování porna jakousi digitální obdobou. Nejenže si tím zaměstnanci zkracují pracovní čas, ale také dělají online něco, co je zakázáno.

Podle terapeutky závislostí a mluvčí britské Rady pro psychoterapii Pauly Hallové navíc mohou být v pokušení i pracovníci, kteří mají svoje zaměstnání rádi. Myslí si, že porno někdy používají vysoce výkonní zaměstnanci jako systém odměn. „Právě získali prodej, vyhráli, zrovna dokončili práci online a je to pro ně potěšení,“ vysvětlila pro BBC. Dodala, že jeden člověk si dá šálek kávy a dortík, druhý se zkrátka dívá na porno.

Dalším aspektem, podněcujícím k neřesti, může být to, že pracovní počítače a servery nejsou dostatečně chytré a zabezpečené, aby pornografický obsah zablokovaly. „Mnoho pracovníků zjistilo, že IT systém jejich organizace pro sledování a blokování obsahu pro dospělé není příliš sofistikovaný,“ informoval Jackson. „Stejně jako u mnoha jiných věcí v psychologii platí, že pokud děláte něco, z čeho máte dobrý pocit a nemáte žádné bezprostřední negativní důsledky, budete to dělat znovu a znovu a znovu a znovu,“ vysvětlil.

Sledování porna při práci z domu

Celosvětová návštěvnost pornografických stránek prudce vzrostla, když mnoho lidí během začátku pandemie přešlo na práci z domova. Akademický výzkum dospěl k závěru, že to bylo částečně způsobeno vysokou úrovní stresu, nudy i sociální izolací. Podle studie založené na vlastním průzkumu BBC se však v říjnu 2020 sledování porna vrátilo na úroveň před pandemií.

Aktuálně neexistují žádné nové údaje o spotřebě porna související s prací na dálku. Hallová se však domnívá, že možnost sledovat sexuální obsah doma během běžné pracovní doby mohla ovlivnit návyky některých lidí, a to díky přetrvávajícím neostrým hranicím mezi prací a volným časem. Terapeutka se od pandemie setkává s rostoucím počtem klientů, kteří si během práce z domova vypěstovali závislost na pornografii. „V mé skupině klientů je to tak běžné. Lidé nestíhají dokončit své úkoly včas kvůli sledování porna nebo komunikaci přes sex-chaty,“ uvedla.

„Sledování pornografie je mnohem snazší doma za zavřenými dveřmi. Práce na dálku poskytla zaměstnancům více času, prostoru a nezodpovědnosti,“ popsala zase kariérní soudní advokátka ze San Diega Wendy L. Patricková.

Nová doba?

Podle Jacksona většina zaměstnavatelů stále pravděpodobně klasifikuje sledování porna v práci nebo na firemních zařízeních jako hrubé porušení pracovní kázně. Ve většině případů budou podle něj lidé pravděpodobně propuštěni nebo požádáni o tichý odchod. Po prostudování mnoha případů pracovních soudů ve Velké Británii a po účasti na světových konferencích, kde se diskutovalo o používání porna v práci, se neobjevil případ, kdy by někdo na pracovišti přistupoval k materiálu pro dospělé a dopadlo to dobře. Nejlepším scénářem pro ty, kteří byli odhaleni, je podle něj prokázat závislost, pro kterou má zaměstnavatel pochopení, a nabídnout jim poradenství nebo terapii jako podmínku pro udržení zaměstnání.

Paula Hallová doporučuje, aby se tento trend přijímal s většími nuancemi. Spíše než k pouhému démonizování těch, kteří sledují porno v práci, vyzývá k větší otevřenosti ohledně jeho možných dopadů, podobně jako tomu bylo v případě historických informačních kampaní o nebezpečí pití alkoholu v pracovní době. Někteří zaměstnanci si dnes možná ještě občas dají skleničku vína v době oběda, ale většina lidí si uvědomuje, že příliš časté pití by mohlo mít vliv na výkonnost. Obzvlášť pak pokud schovávají lahve pod stoly, vědí, že to zašlo příliš daleko. V případě pornografie jde také o to, aby se lidé dozvěděli o rizicích a mohli se kvalifikovaně rozhodnout. To by podle ní mělo lidem pomoci rozpoznat, zda se jejich používání porna mění v závislost, která by mohla ovlivnit pracovní termíny nebo vztahy.

Pokud jde o práci na dálku, Hallová se domnívá, že rozostřené hranice mezi naším domácím a soukromým životem pravděpodobně znamenají rostoucí toleranci k tomu, aby si pracovníci krátili čas sledováním obsahu pro dospělé. A pokud se tak děje pomocí osobního zařízení a neovlivňuje to výkonnost nebo interakce zaměstnanců, považuje to za mnohem méně problematické ve srovnání se sledováním porna na fyzických pracovištích.