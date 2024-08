Možná vás už trochu nudí partnerský sexuální život a přivítali byste nějaké rozptýlení. Tantrická masáž vás už napadla, ale něco vám stále brání v tom ji vyzkoušet. Možná je to stud, možná nevědomost toho, co vás čeká. S tantrickou masérkou Klárou Kloudovou jsem tuto tematiku prozkoumala od A do Z.

Nejvíc asi každého zajímá, co ho čeká. Jak tantrická masáž probíhá od okamžiku, kdy vstoupíte do studia.

„Určitě můžete počítat s tím, že než dojde na masáž jako takovou, masér nebo masérka si s vámi sednou a popovídají. Nejdříve ze všeho se seznámíte a popovídáte si o tom, proč jste tam přišli, jaká máte očekávání, zodpoví vám všechny vaše otázky a objasní, co všechno se bude dít, jaké jsou hranice apod. To vše se hned na začátku vyjasní. Pak si dáte sprchu a samotná masáž může začít. My začínáme rituálem, který je vestoje,“ popisuje Klára Kloudová.

Podívejte se na celý rozhovor o tom, jak probíhá tantrická masáž s Klárou Kloudovou:

Rozhovor Klára Kloudová a tantra | Video: Ladislav Ptáček

Proč zrovna ve stoje? „Tím se můžeme krásně dostat na celé tělo ze všech stran a je to přirozené. Čověk se může obejmout celým tělem. Objímání neděláme vždy. Hodně záleží na hranicích a na pocitech lidí. Po rituálu, kdy už člověk začíná chápat, v jakém duchu se seance nese, začne relaxace a pak se člověk položí na matraci, kde už začíná masáž jako taková. Ale ne jenom rukama. Požíváme i všelijaké hebké předměty, kterými hladíme různá místa, abychom dráždili kůži a tělo.“

„Pracujeme i s horkými ručníky, kterými prohříváme kůži. Někdy používáme i lávové kameny a pak následuje olejová masáž celého těla. Intimní masáž být může, ale vůbec nemusí. Nikdo se nemusí bát, že jde o vzrušení nebo sexuální práci s tělem. Tyto oblasti vůbec nemusí být aktivovány, ale pokud se na to člověk cítí, je s tím v pohodě a je na to připravený, nebráníme se tomu. Není to zakázané, nicméně nechceme to ani potlačovat, ani vyvolávat.“

Intimní masáž

Člověk si řekne dopředu, zda chce masáží intimní, nebo ne? „Je určitě dobré si říct dopředu vaše představy a že vás láká intimní masáž, ale my vám ji nemůžeme slíbit, protože nevíme, jak se za dvě hodiny, co tam ležíte, budete cítit. Třeba zjistíte, že se vám chce spát a že takhle je to příjemnější a na intimní masáž nedojde. Nebo ji chcete jenom zvenku, nebo velmi něžnou na chvíli… Může se to velmi měnit. Přicházíte v nějakém rozpoložení a za dvě hodiny jste v jiném. Proto to necháváme otevřené, protože by se člověk mohl cítit, že to slíbil a musí to vydržet. A to nechceme.“

Klára Kloudová se kromě tantrických masáží věnuje i filmovému make-upu:

„Říkáme, že není problém, aby intimní masáž byla, ale domluvíme se, že uvidíme, jak se budete cítit v danou chvíli. Když vidím, že tomu jde žena nebo muž svým tělem, prožitkem, dechem… naproti, je mi jasné, že se na to cítí. Ale když leží a nejsem si jistá, spíš se zeptám, nebo třeba intimní masáž ani není. A často pak ti lidé říkají: "Ježišmarja, původně jsem chtěl, ale pak jsem cítil, že to není potřeba a prožil jsem to úplně jinak."

Vyvrcholení

A jak je to s vyvrcholením? Je žádoucí, nebo naopak? „Účelem tantrické masáže je vyvrcholení oddalovat, natahovat prožitek co nejdéle, hlavně u mužů je potřeba na to dbát. U mužů, když vyvrcholí, tedy ejakulují, ztratí energii. Tantra spíše říká, abychom těžili z energie co nejvíce, uměli si ji zanechat pro sebe a šetřili ji na příště nebo pro nějaké tvůrčí účely. Muži mohou mít i multiorgasmy bez ejakulace, ale to neznamená, že by neměli nikdy ejakulovat nebo že je to zakázané."



A co když se to stane? "Když se to stane během masáže, je to naprosto v pořádku. U žen není potřeba to úplně oddalovat, protože ženy mají často problém vůbec vyvrcholit. Takže tam se na tohle úplně nehledí, protože ženy neztrácí energii ejakulací. Pracujeme se sexualitou trošku jinak. Když žena vyvrcholí, je to v pořádku, ale nesnažíme se toho cíleně dosáhnout.“

Pokud vás tento článek zaujal, podívejte se na video s celým rozhovorem s Klárou Kloudovou připojeným v článku výše. Dozvíte se, jak přesně probíhá intimní masáž, pro koho je tantra vhodná a s čím vším může pomoci.