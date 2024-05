Svět se mění a my s ním, říká známé rčení. Dynamická proměnlivost, která je pro moderní dobu charakteristická, se pak pochopitelně projevuje i v oblasti seznamování a lidských vztahů obecně. O tom, čím je specifické seznamování v dnešní době, jak úspěšně najít partnera (nejen) online, ale také o bezpečném chování v prostředí internetových seznamek, jsme si povídali s profesionální „dohazovačkou“ Kristýnou Mertlovou.

Seznamování v online prostoru se stalo běžnou součástí moderního společenského života. Podle průzkumu Behavio z loňského roku to je nejběžnější způsob seznámení v České republice. | Foto: Shutterstock

Možná jste to na sobě také zpozorovali. Zatímco se díváte na film, vezmete nesčetněkrát do ruky telefon. Plně se soustředit na dvouhodinový snímek je najednou mnohem náročnější, než proscroolovat několikavteřinová videa. A přečíst si tlustou odbornou knížku? Kdo by to dnes dělal, když se dá na všechno zeptat umělé inteligence?

Dnešní doba zkrátka začíná být extrémně zrychlená a stále více lidí popisuje, že má problém udržet delší dobu pozornost. Majitelka seznamovací agentury Kristýna Mertlová upozorňuje na to, že vliv rychlého tempa má velký dopad i na seznamování a mezilidské vztahy obecně.

Láska jako z fastfoodu

„V době sociálních sítí a aplikací pro online seznamování lidé často očekávají rychlé výsledky. Někteří odborníci v USA hovoří o seznamování touto cestou jako o takzvané „fastfood love“ (česky fastfoodová láska; pozn. red.),“ přibližuje Kristýna Mertlová.

To, že jsou lidé obecně zvyklí na neustálé přepínání mezi různými aktivitami a interakcemi, pak může vést ke specifickým projevům i v mezilidských vztazích. Kristýna Mertlová jmenuje zejména následující:

Menší trpělivost a vyšší očekávání: Lidé čekají okamžité uspokojení svých potřeb. Jsou méně ochotni investovat čas do budování vztahu. Pokud jim někdo na „první dobrou“ plně nevyhovuje, zkouší hned někoho jiného. Statisíce profilů psychologicky vytváří dojem, že „rybníček je obrovský“.

Lidé čekají okamžité uspokojení svých potřeb. Jsou méně ochotni investovat čas do budování vztahu. Pokud jim někdo na „první dobrou“ plně nevyhovuje, zkouší hned někoho jiného. Statisíce profilů psychologicky vytváří dojem, že „rybníček je obrovský“. Povrchnost interakcí: Přístup k velkému množství potenciálních partnerů může vést k povrchnějším interakcím. Lidé méně investují do každé konverzace a rychleji se rozhodují o nezájmu na základě malých detailů či prvních dojmů.

Přístup k velkému množství potenciálních partnerů může vést k povrchnějším interakcím. Lidé méně investují do každé konverzace a rychleji se rozhodují o nezájmu na základě malých detailů či prvních dojmů. Zkrácená pozornost: Klesá schopnost udržet si pozornost na jedné osobě či tématu.

Klesá schopnost udržet si pozornost na jedné osobě či tématu. Úzkost a frustrace: Neustálé porovnávání se s ostatními může vést k úzkostem a frustraci. To negativně ovlivňuje osobní vztahy i sebevědomí jedinců v seznamovacím procesu.

Neustálé porovnávání se s ostatními může vést k úzkostem a frustraci. To negativně ovlivňuje osobní vztahy i sebevědomí jedinců v seznamovacím procesu. Změna vztahových norem: Digitální prostředí mění i to, jak lidé vnímají věrnost, závazky a exkluzivitu. To může vést k rozdílným očekáváním a potenciálním konfliktům.

Seznámení online vede

Zkuste si udělat malý průzkum a zeptat se, jak se dvojce ve vašem okolí seznámily. Nejspíš přijdete na stejná zjištění jako odborníci. Totiž, že se většina z nich potkala díky internetu. Seznamování v online prostoru (ať už prostřednictvím seznamek, aplikací či na sociálních sítích) se totiž stalo běžnou součástí moderního společenského života.

„Podle studie Standfordské univerzity, publikované v roce 2019, se seznámení online stalo nejběžnějším způsobem seznámení heterosexuálních párů v USA. A podle průzkumu Behavio z loňského roku se stalo též nejběžnějším způsobem seznámení i v České republice,“ doplňuje Kristýna Mertlová.

Kristýna Mertlová sama kdysi řešila problém, jak se seznámit. Se svým mužem, s nímž se seznámila online, má čtyři děti.Zdroj: Se svolením Kristýny Mertlové

„Napsal mi na Instagramu“ či „Našli jsme se na Tinderu“ možná není nejromantičtější začátek seznamovací historky, ale potkat se ve virtuálním prostoru s sebou nese řadu výhod.

Mertlová vyzdvihuje zejména to, že tak máme možnost potkat někoho mimo naši sociální bublinu. „Seznámení s mým manželem, s nímž oslavíme již deset let od svatby, to přesně vystihuje. V reálném světě bychom neměli šanci se potkat,“ usmívá se.

Výhodou je i to, že člověk může získat řadu informací o protějšku předem a rozhodnout se, zda má vůbec zájem začít nějaký vztah budovat. Možnost rychlého filtrování na základě specifických kritérií (například zájmy, věk, životní hodnoty atd.) výrazně šetří čas i energii.



Nevýhody seznamování ve virtuálním prostoru

V životě však není nic jen „růžové“ a i seznamování přes internet s sebou nese nejen řadu nevýhod, ale i přímo rizik. Je tedy dobré o nich vědět a podle toho se ve virtuálním prostředí chovat.

Každý může být kýmkoliv

Online profily jsou často zavádějící, přikrášlené či přímo zcela nepravdivé. „Je potřeba si uvědomit, že při seznamování online může být každý kýmkoliv. A je nutné s tím počítat,“ zdůrazňuje Kristýna Mertlová.

Tím méně nebezpečným případem je, když někdo použije fotografii „před deseti kily či deseti lety“. Velké zklamání může přinést i to, když člověk zjistí, že narazil na někoho, kdo je ve skutečnosti zadaný a na internetu si jen zvyšuje sebevědomí.

Mnohem rizikovější jsou však falešné profily. Ostatně ve zprávách můžeme dnes a denně číst o lidech, kteří se zamilovali online a manipulativním podvodníkům poslali své úspory. Přestože jste přesvědčení, že vám by se to nikdy stát nemohlo, není na škodu umět rozpoznat znaky, které tyto profily prozrazují:

Podezřele dokonalé fotografie

Vágní či naopak příliš ideální profil

Extrémně rychlé pokroky v komunikaci a snaha o přesun na méně zabezpečené platformy (Messenger, WhatsApp apod.)

a snaha o přesun na méně zabezpečené platformy (Messenger, WhatsApp apod.) Nadměrně důvěrné zpovědi

Žádost o peněžní pomoc

Povrchnost

Seznamování online s sebou nese extrémní důraz na fyzickou atraktivitu: „Respektive enormní význam fotografií. Kvalita fotografie či (ne)fotogeničnost jedince by však rozhodně neměla být rozhodující při hledání vztahu. A už vůbec nic neříká o kompatibilitě,“ připomíná Mertlová.

Paradox volby

Přístup k obrovskému množství potencionálních partnerů vede k nerozhodnosti a pocitu, že vždy může existovat lepší volba.

„Světové statistiky dokazují, že čím je člověk déle na seznamovacích platformách, tím klesá jeho šance na úspěšné seznámení. Je to právě proto, že mu i u ‚fajn protějšků‘ někde vzadu v hlavě běží otázka, co když je tam někdo lepší,“ upozorňuje Kristýna Mertlová.

Riziko osamělosti a izolace

Seznamování ve virtuálním prostoru sice zvyšuje počet povrchních interakcí, ale často vede k pocitům osamělosti a izolace. Zvlášť, pokud nepřináší očekávané reakce.

„Velmi často to vychází z neznalosti algoritmů stojících za online platfomami. A nereálná očekávání,“ vysvětluje Mertlová zjednodušeně tak, že „dvojka“ nemůže čekat, že „sbalí desítku“.

Sexuální napadení

Známá doporučení, že byste měli vždy před první schůzkou dát někomu z přátel vědět, kdy, s kým a kam jdete či se s dosud cizím člověk zásadně setkat jen během dne a na veřejnosti, jsou více než na místě.

„Bohužel celosvětově roste počet sexuálních napadení na prvním rande naslepo prostřednictvím online seznamek a aplikací. Podle Australského kriminologického institutu se dvě třetiny uživatelů těchto aplikací setkalo se sexuálním obtěžováním online. Přímo se sexuálním násilím či agresí na rande naslepo se setkala třetina uživatelů. V USA ve věkové kategorii do 35 let se pak podle Pew Research Centre USA setkalo s násilím na prvním rande 20 % žen,“ šokuje konkrétními čísly Kristýna Mertlová.

V bezpečí i v rizikových vodách

Výše zmíněná rizika jsou více než reálná a není dobré je brát na lehkou váhu. Pokud však s nimi člověk počítá a přizpůsobí tomu své chování, může naplno využít výhod, které online prostředí nabízí. Kristýna Mertlová se se čtenáři Deníku podělila o konkrétní doporučení a triky:

Ve virtuálním prostředí může být každý kýmkoliv. Je lepší být radši paranoidní, než později hořce litovat.Zdroj: Shutterstock

Nepřehánějte to s informacemi: Buďte upřímní v otázce hodnot, ale rozhodně hned ze začátku nesdílejte osobní informace.

Buďte upřímní v otázce hodnot, ale rozhodně hned ze začátku nesdílejte osobní informace. Mluvte o tom, kým jste, ne co děláte: Nikdy neuvádějte konkrétní pozici ani firmu, ve které pracujete. Tím byste jednoduše odhalili svou identitu. Místo jmenování profesních úspěchů a dalších položek z vašeho životopisu mluvte o svých vlastnostech, co vás motivuje či o čem sníte.

Nikdy neuvádějte konkrétní pozici ani firmu, ve které pracujete. Tím byste jednoduše odhalili svou identitu. Místo jmenování profesních úspěchů a dalších položek z vašeho životopisu mluvte o svých vlastnostech, co vás motivuje či o čem sníte. Nikdy nedávejte své pravé telefonní číslo ani e-mail: Pro online seznamování mějte založený anonymizovaný e-mail a ideálně i jiné telefonní číslo. V případě průšvihu tak můžete sim kartu jednoduše vyhodit.

Pro online seznamování mějte založený anonymizovaný e-mail a ideálně i jiné telefonní číslo. V případě průšvihu tak můžete sim kartu jednoduše vyhodit. Neuvádějte, kde bydlíte či pracujete

Používejte unikátní fotografie jen pro seznamku: Nikdy nevyužívejte fotografie, které jde s vámi propojit. Tedy fotografie pracovní či takové, které máte jinde na sociálních sítích. Mohly by snadno odhalit vaši identitu.

Nikdy nevyužívejte fotografie, které jde s vámi propojit. Tedy fotografie pracovní či takové, které máte jinde na sociálních sítích. Mohly by snadno odhalit vaši identitu. Ověřte fotografie: Možnost zpětného vyhledávání fotografií však můžete využít ve svůj prospěch. Použijte služby jako Google Images a zjistěte, zda se snímky, které potencionální partner použil na svém profilu, neobjevují i na jiných stránkách a v jiných kontextech.

Možnost zpětného vyhledávání fotografií však můžete využít ve svůj prospěch. Použijte služby jako Google Images a zjistěte, zda se snímky, které potencionální partner použil na svém profilu, neobjevují i na jiných stránkách a v jiných kontextech. Zavolejte si přes videohovor: Před první schůzkou využijte možnost videohovoru. Na rozdíl od běžného telefonátu tak zkontrolujete, zda vzhled člověka odpovídá fotografiím z jeho profilu. Mnohé napoví i neverbální řeč.

Před první schůzkou využijte možnost videohovoru. Na rozdíl od běžného telefonátu tak zkontrolujete, zda vzhled člověka odpovídá fotografiím z jeho profilu. Mnohé napoví i neverbální řeč. Poslouchejte intuici: Pokud se vám na profilu či chování dané osoby něco nezdá, ukončete komunikaci.

Jak uspět při seznamování

Přestože je Kristýna Mertlová sama ředitelkou seznamovací agentury, pro úspěšné nalezení partnera radí brát online seznamování jen jako jakýsi doplněk k celkové strategii „už nechci být single“.

„Prvně je nutné si uvědomit, že single stav mi nevyhovuje a chci ho změnit. Pak je klíčové se o toto zjištění podělit ideálně s každým, kdo jde okolo,“ říká se smíchem profesionální dohazovačka.

Většina lidí ve vašem okolí totiž ani nemusí vědět, že jste sami či že to chcete změnit. „Nikdy nevíte, kdo má skvělého single bráchu nebo kamarádku,“ doplňuje Mertlová.

Přestože je Kristýna Mertlová sama majitelkou seznamovací agentury, pro úspěšné nalezení vztahu radí využívat online seznamování jen jako doplněk k aktivnímu hledání partnera v reálném světě.Zdroj: Se svolením Kristýny Mertlové

Dalším základním pravidlem je být aktivní. „Tedy nesedět doma jako pecka a čekat, že ten pravý či pravá vám spadne do obýváku komínem,“ připomíná tak, že je potřeba začít chodit mezi lidi, přijmout každé pozvání i na první pohled nudné akce a začít podnikat nové aktivity.

„A k tomu pak patří i ono online seznamování, ale pouze jako jakýsi doplněk. Protože jen a pouze, když k seznámení přistupuju s lehkostí, to může fungovat,“ je přesvědčená Mertlová.