Žena má v dnešní společnosti jiné místo, než tomu bylo třeba před sto lety. Stejně tak muž. Všichni se s tím sžíváme a přijímáme nové role. Ač je to pozitivní změna, v některých ohledech nás to může mást. I v oblasti intimity a sexu se role mění a právě na to se nyní zaměříme. Pojďme prozkoumat, jak uspokojit dnešní ženu.

Denisa Říha Palečková je přední lektorkou v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje a právě ona má mezi svými kurzy jeden pro muže s názvem: „Jak uspokojit ženu“.

„Ten kurz je velmi populární, protože muže zajímá, jak ženu uspokojit. I sexuálně, protože snem každého muže je žena, která je vášnivá, dychtivá po orgasmu. Ale současně v tom kurzu vysvětluji i to, že nejde jenom o techniku doteku, i když ta je tam taky, třeba jak udělat intimní masáž ženy. Pro ženu to potěšení a vzrušení začíná ještě někde jinde než u intimních doteků,“ vysvětluje Palečková.

Podívejete se na rozhovor o tom, jak uspokojit ženu s Denisou Říha Palečkovou:

Rozhovor s Denisou Říha Palečkovou | Video: Ladislav Ptáček

Byly doby, kdy ženino uspokojení během intimních hrátek nebylo důležité a spousta mužů na ženské potěšení nebrala ohledy. Jistě se dnes stále najdou tací, kteří to vnímají stejně. Ale snad už je tato kapitola za námi. „Jednoznačně. Ale máte pravdu v tom, že skutečně byly doby, kdy se říkalo, že ženské potěšení není na místě, nebo že žena dokonce nemůže prožívat orgasmus. Tuhle dobu už tady naštěstí nemáme a já bych dokonce řekla, že muže může zajímat vzrušení ženy víc než jeho vlastní. Respektive i to její vzrušení je pro něj stimul.“

Denisa Říha Palečková radí ve vztazích a sexualitě už řadu let:

Kdy tedy muži chodí za Denisou nejčastěji a jaké je trápí problémy? „Velmi často se na mě muži obracejí v době, kdy od nich jejich partnerka odchází a je minimálně jednou nohou ze vztahu venku. Já tomu říkám pět minut po dvanácté. Ženy velmi často ve vztahu komunikují, že potřebují něco změnit, a pokud se nic nestane… 'Pojďme na kurz. Udělejme něco.' A tahle fáze někdy trvá i roky. A ženy? Ty se ozývají v době, kdy jsou ještě rozhodnuté s mužem zůstat.“

Největší chyby

Jakou tedy největší chybu muži dělají? „Myslím, že hraje velkou roli to, že vytěsňují, co jim žena říká. Mám na to takovou teorii, že muži se už jako chlapci naučili vytěsňovat, co máma říká. Máma totiž často mohla být ta, která pořád něco vysvětluje, napomíná a upravuje a oni ženu mohou brát podobným způsobem. My ženy se bohužel někdy tak chováme, že muže stejně jako maminka "peskujeme" a oni to dokážou vytěsnit a neposlouchají nás. Je to samozřejmě velká škoda, protože na rozdíl od máminy lásky, láska ženy není bezpodmínečná a není nutně na celý život.“

A jak je to se sexuální stránkou, čeho se dopouštějí nejčastěji? „Velká chyba bývá, že muž je rychlý, při sexu se okamžitě vrhne na intimní zóny, tedy prsa a mezinoží. Ale chci podotknout, že to dělá v dobré víře, protože vychází z toho, co je pro něj samotného otevírající, stimulující, krásné. Pro něj je zbytečné strávit ten čas se ženou věcmi okolo, jako třeba hlazením ruky, protože v jeho těle není ta zóna tak důležitá. A proto je pro muže velmi důležité pochopit, že pro ženy tyto věci důležité jsou,“ vysvětlila lektorka.

Pokud vás zaujal tento článek, podívejte se na video přiložené ve článku výše, kde najdete celý rozhovor s Denisou Říha Palečkovou o tom, jak uspokojit ženu. Najdete tam odpověď nejen na tuto otázku, ale také se dozvíte další informace o tom, jak pracovat s poruchami erekce, co může žena sama pro své potěšení udělat a mnohem více.