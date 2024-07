S lektorkou v oblasti intimních vztahu Janou Maškovou Zimolovou jsem krok po kroku probrala intimní techniku vaginálního mapování. Mnoho z nás totiž ani netuší, co si pod tím vlastně představit.

Podívejte se na celý rozhovor o vaginálním mapování s Janou Maškovou Zimolovou:

Rozhovor o vaginálním mapování | Video: Ladislav Ptáček

„Vaginální tkáň je velmi jemná. A představte si, že se do ní pořád něco snaží dostat, něco se tam protlačuje a v té vaginální tkáni zůstávají trhlinky, různá poranění, takové jako praskliny, a z nich potom vznikají srůsty, které mohou působit problémy, když se znovu do vagíny snaží něco dostat. Ať už je to penis, při vyšetření na gynekologii nějaký nástroj, nebo i při porodu velké miminko, které se snaží dostat ven malou škvírou. Takže nám tam vznikají místa, která dělají problémy,“ vysvětlila mi lektorka a dodala:

„Vaginální mapování se stará o to, aby ve vaginální tkáni byl pocit komfortu. Když potom dojde na milování, aby ženu nic nebolelo, necítila se špatně, aby to tam "klouzalo jako po másle" a bylo to příjemné. Jde nám o to, aby vchod a vaginální prostředí bylo zdravé, prokrvené a aby to pro ženu bylo jenom příjemné. To je ideál.“

Řeší závažnější problémy

Jenže vaginální mapování řeší mnohem hlubší a mnohdy hluboko pohřbené problémy. „Co je ještě důležitější z mého pohledu, že v těch místech, která nejsou úplně v pořádku, zůstává nějaká emoce. Je tam uložená z negativních prožitků. Může to být i to, že daná žena potlačovala sebe. Třeba neřekla, že něco nechtěla. I to tam může být. Šla přes sebe. Anebo potom větší drama, kdy se milujeme na sucho, nechceme se vůbec milovat, bráníme se apod. Ten negativní zážitek je tam uložený. A to vaginální mapování tato traumata řeší.“

Když jdete k fyzioterapeutovi, protože máte zablokovaná záda, je to trochu něco jiného než masáž té nejintimnější partie. Na co by se tedy žena, jež hodlá tuto proceduru podstoupit, měla připravit?



„Není to tak, že přijde, roztáhne nohy, jak to známe z gynekologie. Já dělám vaginální mapování mnoho let, už to ani nepočítám. Tisíce žen z celého světa prošly mýma rukama. Přidala jsem si k tomu ještě spoustu psychoterapeutických a koučovacích výcviků. Je to hodně o společné komunikaci. S každou ženou se snažíme na sezení přepsat vzorec z gynekologie, udělat to úplně jinak,“ podotkla lektorka.

Jana Mašková Zimolová dělá osvětu v oblasti intimity:

„Na co se má žena připravit, je rozhodně velice příjemné prostředí. Svíčky, světýlka… Intimní partie jsou celou dobu zakryté. Vždycky. Pokud žena nechce, vagínu nikdy nevidím. Nejdříve se na všechno zeptám a ona si ujasní, jestli chce dát souhlas z hlediska hlavy, ale pak i podle toho, jak se cítí. Řídíme se spíš citem, takže ženy často odcházejí a mají největší dojem z respektujícího přístupu, který třeba nikdy v životě nezažily,“ dodala Zimolová.

Pokud vás tento článek zaujal, podívejte se na celý rozhovor ve videu přiloženém výše v článku. Najdete tam mnoho dalších odpovědí na otázky, jako kolikrát je nutné jít, jak přesně mapování probíhá a jak nenaletět špatnému lektorovi.