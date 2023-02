Promyšlený nákup v sex shopu

„Ať už se jedná o vibrátory nebo cokoliv jiného, je dobré popřemýšlet o původním záměru pořízení. Proč do takové hračky chci investovat a co od ní očekávám? Toužím po úplně novém vzrušujícím prožitku? Chci si rozšířit repertoár fyzického potěšení? Máme s partnerem se sexuálním uspokojením nějaký problém? To je dobré vědět, protože kvalitní erotické pomůcky nejsou levná záležitost. A i když pro vás peníze roli nehrají, není dobré si je plést s kouzelným proutkem, který všechno vyřeší,“ radí Karol.

Odbornice na milostný život, která nedávno vydala knihu Péče o lásku, doporučuje co nejvíc využít erotickou energii, která je s pořízením pomůcky spojená, a udělat si z toho trošku událost. Něco takového si prostě nekupujete každý den.

Pokud se jedná „jen“ o zpestření, už i samotný výběr může být velmi vzrušující. Budete vybírat společně s partnerem, nebo chcete nejdříve potěšit sebe a pro druhého to necháte jako překvapení na později, až se s hračkou sžijete? Obojí má něco do sebe.

Autoerotika je důležitá

Společný výběr může podpořit otevřenější komunikaci o sexu, sdílení tužeb a přání, což je z odborného hlediska bráno jako skvělý předpoklad spokojenosti se sexem.

„Výběrem takzvaně na tajňačku se soustředíme zase víc na vlastní uspokojení, zabydlujeme si tak soukromý erotický prostor, kam partnera přizveme až tehdy, když chceme. I autoerotická péče je moc důležitá, díky tomu máme jasnější představu, co a jak potřebujeme,“ nabízí Karol různé možnosti.

Zvyšovat tělesnou citlivost

Kdo je Karolina Rauschertová:

Již několik let píše pod pseudonymem Loverotika inspirační blog Umění milovat.cz, kde propojuje rady odborníků i moudré postřehy zkušených a v lásce úspěšných. Čerpá z psychologie, odborných pohledů na intimitu a sexualitu i osobních zkušeností milujících a milovaných partnerů, manželů a milenců.

Někdy ani tucet různých pomůcek a hraček nezabere tak, jak jsme očekávali. Stát se to skutečně může, a není to žádná katastrofa.

„Podle mě je stejně důležité průběžně pečovat a zvyšovat citlivost těla na prožitky rozkoše a blaha i bez pomůcek - v páru jsou k tomu ideální amatérské masáže, hlazení po celém těle ‚jen tak‘, společné wellness aktivity, jemná masáž intimních partií a další milé aktivity,“ říká blogerka.

Individuálně je skvělé věnovat se podobným akivitám v rámci každodenního rituálu hygieny nebo se přímo věnovat i autoerotickým hrátkám. To všechno prohlubuje naše vnímání rozkoše.

Když dojde na sexuální potěšení, je dobré nespěchat a uvolnit z těla nejdříve každodenní stres. Pro málokoho je vzrušující představa výkonu ‚na povel‘.

Je také dobré vzít v potaz, že pro někoho může být stimulace některými vibrátory tak intenzivní, že se vzrušení nedostaví a hrátky mají spíše opačný znecitlivující efekt.

Kuličky moderní i klasické

Pro ženy považuje odbornice za úplně nejzákladnější erotickou pomůcku venušiny neboli vaginální kuličky, které dokonale spojují hodně příjemné s velmi užitečným.

„Přimlouvala bych se za to mít doma kromě nějakých modernějších designových i úplně klasické kuličky s měkkou tenkou šňůrkou, aby u sebe byly natěsno. Takový model kupodivu není jednoduché pořídit, ale nakonec jsem narazila na zdravotní posilovací vaginální kuličky, které jsou opravdu víceúčelové.

Každý fyzioterapeut vám navíc potvrdí, že správná aktivita pánevního dna pomáhá odstranit mnoho problémů se špatným postojem těla nebo bolestmi zad, takže erotika tu může být moc užitečná,“ dodává Karol.

Tip pro zklamané zákazníky

Nepovedl se náhodou výběr a vibrátor nevyhovuje? Peníze vám zpátky asi nikdo nevrátí, ale zkuste jej použít jako klasickou masážní pomůcku kdekoliv jinde po těle – třeba vám krásně uleví od napětí svalů beder nebo šíje.