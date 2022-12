Místo prášku kroužek na erekci. Erotické hračky starším pomáhají i zpestřují sex

Během Vánoc se podle průzkumu vůbec sexu nevěnuje asi 16 procent Čechů a Češek, naopak zhruba 17 procent lidí si milování užívá téměř celé vánoční svátky. Téměř 18 procent se k němu během Vánoc dostane dvakrát.

Nejoblíbenějším datem pro vánoční sex je přitom Boží hod vánoční, kdy si na intimní chvilky najde čas skoro čtvrtina partnerů. Přibližně pětina se miluje i o Štědrém dni večer a obdobně oblíbeným dnem je pak také Nový rok.

„Štědrý den je oblíbeným dnem pro milování zejména pro mladé lidi od osmnácti do šestadvaceti let, kteří jej výrazněji preferují před ostatními dny vánočních svátků. Významně populárnější je ale u této věkové kategorie Silvestr. Naopak u nejstarší generace od čtyřiapadesáti do pětašedesáti let nad ostatními dny vyčnívají Nový rok a druhý svátek vánoční,“ komentoval průzkum z konce listopadu Durčák.

Při sexu se zranil každý třetí člověk. Někteří utrpěli i zlomeniny

Z průzkumu také vyplynulo, že zhruba 35 procent lidí bude pod stromeček pořizovat také nějaký sexy dárek. Nejčastěji půjde o erotické prádlo (asi 17 procent lidí), masážní olej nebo svíčky (zhruba 13 procent) či vibrátor (10 procent), 8 procent dotázaných ve věkové kategorii 18 až 26 let se pak chystá darovat pouta nebo jiné sadomasochistické hračky.

Hlavně partnerovi

Nejvíce lidí podaruje sexy dárkem svého partnera či partnerku, přibližně pětina z respondentů si je ovšem kupuje pro sebe samotné. „Podíl lidí, kteří si erotickou hračku koupí sami pro sebe, je nejvyšší v kategorii mladé generace do 26 let. A výrazně častěji jde o ženy – z celého vzorku respondentů si pro sebe sexy dárky pořídí téměř 31 procent žen, avšak jen zhruba 10 procent mužů. Ženy si samy pro sebe nejvíce pořizují sexy erotické prádlo, u mužů v tomto ohledu vede masturbátor,“ uvedl Durčák.

Ženy také poměrně častěji než muži kupují sexy dárky jako společný dárek, to je ostatně jejich celkově nejobvyklejší volba. U mužů má zase největší zastoupení koupě pro partnerku či partnera.

Milování během vánočních svátků



- Na Štědrý den (večer): 20,2 %

- Na Boží hod vánoční (1. svátek vánoční): 24,1 %

- Na 2. svátek vánoční: 17,5 %

- Na Silvestra 17,5 %

- Na Nový rok 20,7 %

- Velikost vzorku: 702 lidí

- Nebyli zahrnuti respondenti, kteří odpověděli, že o Vánocích a na konci roku nemají sex vůbec



Sběr dat prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.