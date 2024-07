Online seznamky a aplikace se pro řadu mužů staly místem lovu. Už nemusí chodit do barů ženy balit, stačí si založit během pár vteřin profil a zábava začíná. A je jedno, že vedle leží manželka.

Zjistit, že je vaše drahá polovička na některé ze seznamovacích aplikací, znamená pro vztah obrovskou ránu. Následovat mohou pocity zrady, vzteku i zmatení. „Proč si hledá někoho jiného, když žijeme ve funkčním partnerství?“ „Je mi nevěrný/á?“ „Mám se hned rozejít?“ Jedna otázka střídá v hlavě druhou a člověk může zůstat naprosto paralyzovaný. Vztahová koučka a majitelka seznamovací agentury Kristýna Mertlová poradila, co v takové situaci dělat.

Nepříjemná pravda může vyplout na povrch různými způsoby. Třeba tak, že se nezadaná kamarádka rozhodne zkusit seznámit přes internet a při procházení jednotlivých profilů narazí i na vašeho přítele či manžela. Nebo se vám jednoho dne ozve cizí žena s tím, že se už nějakou dobu schází s vaším milým v domnění, že je single; dokud si nevšimla partnerských fotografií na jeho sociálních sítích.

Dva ze tří lidí na Tinderu nejsou single

Jakkoli si nikdo nepřeje dostat se někdy do podobné situace, bohužel není vůbec výjimečná. „Podle jedné z nejnovějších studií se ukázalo, že většina uživatelů Tinderu (jedna z nejpopulárnějších seznamovacích aplikací; pozn. red.) na něm nehledá skutečných vztah. A dokonce dvě třetiny z nich jsou zadaní,“ přibližuje profesionální dohazovačka Kristýna Mertlová.

Zmíněná studie zaměřená na to, jak lidé používají seznamovací aplikace a jaké mají zkušenosti s offline schůzkami, zkoumala odpovědi téměř 1400 uživatelů Tinderu ve věku od 18 do 74 let. Výzkumný tým vedli Germano Vera Cruz, datový vědec a profesor psychologie na univerzitě Picardie Jules Verne ve Francii, a doktor Elias Aboujaoude, profesor klinické psychiatrie na Stanford Medicine.

Přestože se po zveřejnění Tinder proti této studii oficiálně vymezil, Kristýna Mertlová, která je sama majitelkou seznamovací agentury a působí i jako vztahová koučka, její výsledky potvrzuje. „Z našich odborných zkušeností za posledních deset let máme stejné závěry,“ uvádí Mertlová.

Načerpat si sebehodnotu a zmizet

„Bohužel velká část uživatelů – a tady si dovolím být genderově nekorektní s tím, že se jedná primárně o muže – se nechodí na seznamky skutečně seznámit a navázat vztah. Chodí si tam jen pro zábavu; nebo spíše pro ověření vlastní hodnoty,“ nastiňuje vztahová koučka.

Nevěra jako taková tak ve většině případů nebývá hlavní motiv. Zásadní je pro dané muže pocit, že „kdyby chtěli, tak by mohli“. „Je to podobné, jako když řada zaměstnanců pravidelně prochází inzeráty, jaké jsou nové pozice a za kolik, přestože zaměstnání nechtějí měnit,“ vysvětluje Kristýna Mertlová.

Medailonek Kristýny Mertlové Kristýna Mertlová je ředitelkou a majitelkou seznamovací agentury Date2k . Tu založila před více než deseti lety spolu s manželem Jakubem.

. Tu založila před více než deseti lety spolu s manželem Jakubem. Sama před téměř dvanácti lety řešila problém, jak a kde se seznámit . Se svým mužem, s nímž se seznámila online, má čtyři děti.

před téměř dvanácti lety . Se svým mužem, s nímž se seznámila online, má čtyři děti. Vymyslela unikátní koncept seznamování pro náročné kombinující osobní přístup a práci s nejnovějšími vědeckými poznatky, inovacemi a zejména matematicko-statistickými daty.

kombinující osobní přístup a práci s nejnovějšími vědeckými poznatky, inovacemi a zejména matematicko-statistickými daty. Jako jediná v České republice prošla světovou certifikací Matchmaker.

prošla světovou certifikací Matchmaker. V roce 2017 spolu s dalším z kolegů, Michalem Sněhotou, založili online seznamku (nejen) pro handicapované TvojeLaska. Ta nyní nefunguje; tým pracuje na nasazení modernější Mingly. Spuštění je plánováno na září tohoto roku.

Nevěra není hlavní důvod

Podle Mertlové si většina takových mužů se ženou na seznamce jenom dopisuje. Jakmile přijde na řadu domlouvání setkání, daný člověk najednou „zrovna nemůže“ nebo přestává zničehonic odepisovat.

„Samozřejmě ale existuje kategorie mužů, kteří jsou sice zadaní, ale na online platformách hledají nezávazný sex. Ten často maskují svojí ‚touhou po vztahu‘. Velmi častou obětí takových praktik pak bývají single maminky nebo ženy po padesátce,“ přibližuje Kristýna Mertlová, jaké skupiny žen jsou nejvíce ohrožené.

Jak však dodává, z jejích pracovních zkušeností je takových mužů v současné době spíše menšina.

„Každopádně online seznamky a aplikace se pro řadu mužů staly místem lovu, kde si zvedají svou hodnotu a čerpají adrenalin. Už nemusí chodit do barů ženy balit, stačí si založit během pár vteřin profil a zábava začíná. A je jedno, že vedle leží spící manželka,“ popisuje nepříjemnou realitu vztahová koučka.

Jak postupovat při odhalení, že je partner na seznamce

Když člověk odhalí, že jeho partner „loví trofeje“ na seznamce, zřejmě jako první pomyslí na rozchod.

„Já osobně – jako Kristýna – bych také v takovém vztahu nepokračovala. Pokud bych zjistila, že je můj manžel na některé z online seznamek či aplikací, považovala bych to za zradu. Následně bych vztah ukončila, protože došlo k narušení důvěry,“ prozrazuje svůj osobní postoj Kristýna Mertlová.

Jako odbornice si však uvědomuje, že v životě nic není černobílé a takto razantní řešení nemusí být vždy správné. V této citlivé situaci proto radí následující postup:

Ujistěte se o pravdivosti informací.

informací. Zamyslete se nad tím, co pro vás váš partner znamená a jaké existují možné důvody , proč by mohl na seznamce být.

, proč by mohl na seznamce být. Připravte se na otevřený rozhovor a vnitřně si projděte všechny scénáře, kterou mohou nastat.

Nastavte si vlastní hranice a reakce na jednotlivé možnosti. Co jste ochoten/a akceptovat, a co už ne. Pokud například řeknu, že jestli si okamžitě profil nesmaže, vztah ukončuji, tak musím být opravdu připraven/a ho okamžitě skončit. Není možné nastavovat ultimáta, která nedokážu dodržet.

a reakce na jednotlivé možnosti. Co jste ochoten/a akceptovat, a co už ne. Pokud například řeknu, že jestli si okamžitě profil nesmaže, vztah ukončuji, tak musím být opravdu připraven/a ho okamžitě skončit. Není možné nastavovat ultimáta, která nedokážu dodržet. Přistupujte k rozhovoru klidně a s respektem. Poslechněte si partnerovu perspektivu .

. Vyjednávejte o dalších krocích . Po diskusi a vysvětlení si postojů obou stran zvažte, jaké kroky chcete dále podniknout.

. Po diskusi a vysvětlení si postojů obou stran zvažte, jaké kroky chcete dále podniknout. Možná zjistíte, že je potřeba pracovat na určitých aspektech vašeho vztahu . Nebo se můžete rozhodnout, že je čas jít každý svou cestou .

určitých aspektech vašeho . Nebo se můžete rozhodnout, že je . Za všech okolností zvažte poradenství nebo terapii. A to i v případě, kdy se rozhodnete, že partnera se zjištěním z nějakého důvodu konfrontovat nyní nechcete a doufáte, že on to ukončí sám.

Jak si ověřit, že nerandíte se zadaným člověkem

Téma zadaných lidí na seznamkách se pochopitelně nedotýká jen jejich podváděných partnerů. Velmi náročná situace může nastat i pro toho, kdo přes seznamovací aplikace hledá reálný vztah. Zvlášť, pokud člověk „neuhlídá své city“ a zamiluje se.

Kristýna Mertlová v první řadě radí, být při seznamování online stále připraven na to, že skutečný člověk nemusí odpovídat svému virtuálnímu obrazu. Že každý může lhát a v mnoha případech bohužel i lže.



„Snažte se neinvestovat příliš mnoho emocí do někoho, koho jste teprve začali poznávat; a to ještě navíc online,“ říká profesionální dohazovačka s tím, že správný postup je si s dotyčným nejprve psát a před osobní schůzkou si nejlépe zavolat přes videohovor.

„Už tohle vám celou řadu podvodníčků vyeliminuje. Spousta mužů nemá zájem svou partnerku ‚úplně podvést‘ – takže se s vámi nebudou chtít potkat a často ani prozradit plnou identitu. Ale pozor, neznamená to, že takový muž s vámi nebude sdílet řadu osobních, až intimních fotografií a informací,“ varuje Kristýna Mertlová.

Podle ní není vůbec na škodu se na téma (ne)zadanosti napřímo zeptat už během fáze dopisování si. „Pokud projdete celou procedurou seznamování až na osobní rande, tak byste měli mít toto téma prodiskutované. Nicméně určitě není od věci se na to znovu zeptat i osobně a sledovat, jak bude dotyčný reagovat,“ myslí si majitelka seznamovací agentury.

Nonverbální projevy mohou lháře poměrně dobře odhalit. „Sledujte jeho oči i celkovou reakci těla na otázku. Na druhou stranu je však potřeba uvědomit si, že pokud jde o podvodníka zvyklého vést paralelní vztahy, může umět své reakce ovládat. Minimálně ze začátku takového člověka neodhalíte,“ varuje Kristýna Mertlová.

„Zásadní je tedy sledovat jeho reakce i v průběhu vývoje vztahu a zaměřovat se na detaily. Ty lháře odhalí vždycky,“ uzavírá s úsměvem „dohazovačka z povolání“.

