Je deprimující, když učíte věci, které jsou sice v osnovách, ale v roce 2024 jsou vlastně k ničemu, říká učitelka Daniela Pásková, která se tomuto povolání věnuje už více než dekádu. „Máme vzdělávat dvanáctileté děti, budoucí generaci, co vyrostla na facebooku, tiktoku. A učíme je v učebnách, kde je počítač z roku 2000 a zapíná se čtvrt hodiny. Pro své děti bych tohle nechtěla,“ shrnuje pedagožka.

Myslí si, že není potřeba, aby školy měly nejdražší a nejmodernější vybavení. Přivítala by však zlatý standard, který bude lépe odpovídat současným potřebám i trendům. „Vnímám to trochu jako kdybychom se stále učili na psacích strojích a psali na křídové tabulky. To se totiž osvědčilo u našich babiček, u nich to fungovalo, přežily to. Tak my to přežijeme taky. Ale k čemu to je, co z toho do budoucna děti budou mít,“ zamýšlí se.

Zastaralá technika také někdy limituje výuku technickými problémy. Nemálokdy kvůli tomu přichází vniveč snaha učitelů dělat pro žáky něco navíc i ve volném čase. „Výuka má 45 minut, ale může se stát, že dvacet minut bojujete se starým počítačem, dataprojektorem. A pak to pěkné video a hru, které jste vytvářeli večer ve volném čase dvě hodiny, nemůžete úplně využít. A to se stává pořád,“ přibližuje Pásková.

Podle ní ale u většiny učitelů stále přetrvává kantorský zápal a snaží se pracovat s tím, co mají a vytěžit z podmínek maximum. „Těch pozitivních věcí je na naší práci pořád ještě dost,“ shrnuje s optimismem učitelka.