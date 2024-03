Patlavost, špatná artikulace, ráčkování, brebtání a koktání. Ve společnosti narůstá počet dětí, které trpí vadou řeči. Letošní zápisy do základních škol, které začínají už v dubnu, absolvuje podle průzkumu s vadou řeči až polovina předškoláků. Následkem může být nepřijetí do školy a odklad. Podle odborníků je potřeba vady řeči podchytit včas a kromě odborníků je nezbytné i zapojení rodičů.

Lékařka a autorka vzdělávacích knih pro děti Lenka Martincová provedla v únoru průzkum s více než dvěma tisíci respondentů-rodičů předškoláků, kterých se dotazovala na vady řeči u jejích potomků. „Problémy s řečí u svého dítěte uvedlo 56 procent rodičů,“ potvrdila Martincová. Kromě toho dalších dvacet procent dětí půjde k zápisu s problémy s grafomotorikou.

To všechno může mít vliv na to, že je školy nepřijmou a dostanou odklad školní docházky.

Dětí s vadou řeči přibývá, logopedové zaznamenávají zvýšenou poptávku a jen stěží mohou všem vyhovět:

Průzkum jen potvrzuje dlouhodobý stav v Česku. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v roce 2022 v péči logopedů 191 tisíc lidí. Trend roste minimálně od roku 2007, pro který má ústav už data. „V roce 2007 se v oboru logopedie léčilo 130 639 pacientů, 13 pacientů na tisíc osob v populaci, v roce 2020 se jednalo o 144 497 pacientů,“ shrnul ústav v dokumentu Stručný přehled činnosti oboru logopedie.

Důvodů je několik. Vědecké poznatky pomohly lépe objasnit, jak řečové vady vznikají a s čím souvisejí. „Potvrdilo se například, že poruchy vývoje řeči či jazyka se často pojí s dalšími diagnózami - ADHD, poruchy učení, poruchy motorické koordinace a podobně. A mají silný genetický původ,“ vysvětlila předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbora Richtrová. Péče o děti s vadou řeči se proto už neomezuje jen na procvičování narušené artikulace, ale rozšiřuje se o komplexní zdravotní diagnostiku.

Genetické předpoklady ale posílí špatné návyky v dětství. „Škodí nadužívání masmédií. Vytratily se knížky, čtení nahlas je nahrazeno ťukáním do tabletů. Děti už se neorganizovaně nescházejí a nehrají si třeba na indiány, nepůjčují si hračky. U dnešních dětí pokulhává vývoj jemné i hrubé motoriky, která s vývojem řeči úzce souvisí,“ vysvětlila logopedka Eva Kolesová.

Logopedů je málo

Komplexní péče ale není vždy dostupná podle potřeby. Počet odborníků je mnohem nižší, než kolik by bylo potřeba na pokrytí potřeb pacientů. Asociace klinických logopedů čítá necelou tisícovku odborníků a shodují se, že počty by měly být vyšší.

„Poptávka po péči klinického logopeda stále roste, za posledních dvacet let se počet klinických logopedů zdvojnásobil a o padesát procent vzrostl počet ošetřených pacientů,“ doplnila předsedkyně asociace Barbora Richtrová. Ideální stav by podle asociace byl ten, kdy by byl minimálně jeden úvazek logopeda na pět tisíc osob, což nyní není. Obtížně hledají logopeda lidé především v Libereckém a Karlovarském kraji.

Zdroj: DeníkPokud si všimnete nebo začnete mít podezření, že se řeč u vašeho potomka nevyvíjí dobře, ihned vyhledejte odbornou pomoc. Před časem pro Deník logoped Jan Dezort uvedl, že je hlavně důležité neposlouchat dobře míněné rady typu: „Je to kluk, ten je línější, později to dožene.“ „Čím dříve se problém začne řešit, tím je pravděpodobnost úspěšné terapie vyšší a trvá kratší dobu. Také nedojde k plnému rozvoji onemocnění, které v důsledku ovlivňuje celou kvalitu života,“ řekl logoped.