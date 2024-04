Vláda ve středu schválila nařízení, které od září snižuje maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní a střední školy o pět procent, uvedl na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). V některých školách se tak od začátku nového školního roku sníží počet úvazků učitelů, které platí stát. Snížení maxima se podle ministerstva školství dotkne necelé třetiny základních škol a asi desetiny středních škol. Úprava se netýká dvoutřídních škol.

Snížení o pět procent je podle ministerstva průměrné, u základních škol jde o snížení o nula až osm procent podle typu a velikosti školy. Počet nových učitelských úvazků v regionálním školství podle ministra poroste i nadále, cílem opatření je nárůst zbrzdit.

Nové nastavení podle něj zcela umožňuje dělení tříd nebo tandemovou výuku nad úroveň povinného dělení, které nastavuje rámcový vzdělávací program. Školy mají podle něj dostatek prostoru k přizpůsobování výuky potřebám žáků.

Nařízení nemá podle Mikuláše Beka způsobit žádný škrt a nevede krátkodobě k bezprostřední úspoře. „Má vést ta úprava k tomu, že se zpomalí to tempo růstu nových úvazků učitelů ve školství a postupně se bude stabilizovat na výši, která je dlouhodobě udržitelná jak finančně, tak zároveň je vyhovující z hlediska zajištění kvality výuky,“ řekl po jednání vlády novinářům Bek.

Plánované změny vyvolaly stávku

V původním návrhu počítalo ministerstvo se snížením počtu hodin na 85 procent nynějšího maxima u středních škol a 94 procent u škol základních. Úprava financování učitelských pozic v regionálním školství byla i jedním z důvodů listopadové stávky, do které se podle odborů zapojily téměř tři čtvrtiny základních, mateřských a středních veřejných škol.

Pracovníci ve školství, ale i studenti protestovali i proti snížení platů nepedagogů a dalších zaměstnanců. Ministerstvo školství následně jednalo s aktéry ve školství, školskými asociacemi i odbory, se kterými se shodlo na snížení dosavadního maxima o pět procent pro základní i střední školy.

Úpravě maximálního počtu výuky financovaného ze státního rozpočtu se věnuje i novela školského zákona, ke které bude nyní resort vypořádávat připomínky. Podle Beka má uvolnit práci s maximy úvazků. Umožnit by měla například zvyšování počtu úvazků specificky pro některé školy. Šlo by o školy, které například pracují v obtížnějším socioekonomickém prostředí, vzdělávají více cizinců nebo jsou to malé školy, které jsou v lokalitě nezastupitelné z hlediska dostupnosti.

Zmražení personálního stavu

Návrh novely také počítá s možností, že by bylo možné zmrazit nárůst počtu úvazků ve školách. V těch, kde například neroste počet dětí, by v daném roce nebylo možné zvyšovat úvazky, uvedl Bek. „Šlo by o zmražení toho personálního stavu, ne o snižování úvazků v té škole,“ vysvětlil ministr.

Nařízení přináší podle něj úsporu zmírněním tempa přibývání učitelských úvazků. Odhaduje, že by úspora mohla být asi 800 milionů korun. „Musím říct, že je to odhad, který je nejistý z hlediska toho, jak se budou chovat ředitelé jednotlivých škol,“ uzavřel Bek.