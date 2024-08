Vysvědčení obsahuje i sebehodnocení žáka. Podle vašeho týmu by to bez něj nedávalo smysl. Proč? Od 90. let mluvíme o partnerském přístupu, rovnosti učitele a žáka a vzájemném respektu. Chceme po dětech, aby byly zodpovědné a samostatné. Ale pak jim říkáme, že jejich hlas na oficiální dokument nepatří. Mají-li být učitel a žák partneři, je sebehodnocení nutností. Když Vysvědčení jinak svým žákům rozdávám, hned si nalistují na poslední stranu, kde se nachází sebehodnocení, a kontrolují, zda je to skutečně jejich vlastní.

Známky fungovaly jako vnější motivace: když se nebudeš učit, dostaneš pětku, když se to naučíš, dostaneš jedničku. Žáka má nyní popohánět vnitřní motivace. Jak funguje?

Cílem školy má být připravovat žáky na kvalitní život, a ne je odměňovat nebo trestat podle toho, zda něco umí nebo neumí. Učení se již od první třídy velmi rychle promění na sběratelství nejprve razítek a obrázků a pak i známek. Dítě se učí plynule číst proto, že dostává jedničky a všichni jsou nadšení. Dáváme mu tím informaci, že čtení je něco, za co se dostává odměna nebo trest. Ale děti by měly číst proto, aby se jim rozšířila slovní zásoba, všeobecný přehled, rozvinula se fantazie. Musí pochopit, že čtou, protože se jim to bude v životě hodit. A to je ta vnitřní motivace.

Co se musí udělat, aby byli učitelé připraveni na zrušení klasifikace v prvních dvou ročnících? Jsou nějak již dnes připravováni na slovní hodnocení?

Mělo by se ověřit, jak jsou schopni dávat zpětnou vazbu a slovně hodnotit. A podle toho nastavit jejich další vzdělávání. V současnosti příprava leží hlavně na vedení školy a samotných učitelích. My na Masarykově univerzitě nabízíme roční výcvikový kurz Hodnocení jinak.

Neměli by se na nahrazení známek připravit i rodiče, jimž sloužili jako sice nepřesná, ale rychlá orientace?

Bylo by dobré jim vysvětlit, že známky jim toho o chování, znalostech a dovednostech dětí moc neřeknou. Výzkumy ukázaly, že i ve dvou sousedních školách se za stejný výkon známky liší až o stupeň. Slovní hodnocení dává rodičům velmi konkrétní informace o tom, jak mohou dítě podpořit, co je potřeba procvičit. Třeba u češtiny jim pošleme, že má dítě za tři, ale už nevědí, jestli je to kvůli pravopisu, čtení, literatuře, nebo slohu.

Začnou zrušením klasifikace děti raději chodit do školy?

Netroufám si odhadnout, zda raději, ale alespoň z jiných důvodů. Ne že se něco naučí, a za to dostanou známku, ale že se ve škole naučí něco pro život. Hlavním účelem hodnocení by měla být podpora žáků, ne odměňování nebo trest. Když toto dítě pocítí, může zasedat do lavice s menšími obavami. Ve školách, které již známky zrušily, to takto funguje.

Ministerstvo školství chce počkat, jak se zrušení klasifikace osvědčí u prvních třech tříd, a pak model případně uplatnit i v dalších ročnících. Jaká je vaše zkušenost, do jakého ročníku je dobré děti neznámkovat?

Na naší základní škole máme první až devátou třídu kompletně bez známek. A našemu týmu Vysvědčení jinak se ozývají i střední školy, že by chtěly takto hodnotit. Ale nejprve uvidíme, jak se změnu podaří celorepublikově vstřebat u nižších tříd.