Stále větší zájem ze strany rodičů hlásí představitelé církevních škol v Česku. Je přitom jedno, zda jsou rodiny věřící, lidé hledí spíše na kvality školy a atraktivitu výuky. Zároveň platí, že církve jako instituce nemají oficiální podíl na tvoření rámcových vzdělávacích programů.

Podíl na vzdělávací soustavě zatím mají církevní školy stále malý. „V Rejstříku škol a školských zařízení je nyní zapsáno 49 škol a zařízení se zapsaným oborem vzdělání základní školy a 45 se zapsaným oborem vzdělání střední školy,“ vypočítal mluvčí ministerstva školství Patrik Kubas.

Podle údajů České školní inspekce poměrově největší zastoupení mají střední školy, ve školním roce 2022/2023 tvořily 3,5 středoškolské soustavy. Podíl má vzestupnou tendenci. Stejně jako počty žáků. I kvůli nedostatkům míst na středních školách pro silné ročníky je o církevní školy stále větší zájem i mezi víru nepraktikujícími rodinami. „Je stabilně větší než je jejich kapacita. Důvod ale není jen v nedostatku míst na sekulárních školách. Rodiče církevní školy volí i kvůli vysoké kvalitě poskytovaného vzdělání a pedagogické práce,“ podotkl vedoucí Sekce církevního školství České biskupské konference Martin Čech.

V židovských školách je limit hebrejština

V Česku kromě křesťanských škol fungují také školy židovské. Jde o čtyři mateřské školky nebo dětské kluby, jednu základní školu a gymnázium. „Největší z těchto vzdělávacích institucí jsou pražské Lauderovy školy, které kombinují všechny tři zmíněné vzdělávací stupně. V této škole dnes studuje čtyři sta dětí a tento počet se několik posledních let nemění, protože škola před nedávnem dosáhla kapacitního stropu,“ přiblížila ředitelka Lauderových škol Tereza Váňová.

I tady by vyšší kapacitu žáci zaplnili. „Zájem rodičů o židovské vzdělání zejména u rodin ze židovského prostředí spíše sílí,“ potvrdila ředitelka.

Škola je otevřená i dětem z nežidovského prostředí a některé rodiny toho využívají. Spíše než do mateřinek a základních škol je ale u nepraktikujících zájem až o střední školy. „Což souvisí s posilujícím židovským kurikulem. Nežidovské rodiče sice láká přátelské rodinné komunitní prostředí školy, ale množství hodin hebrejštiny a židovské výchovy je pak nakonec odradí. Jinak je to u gymnázia, kde starší děti mnohem snáze zvládnou židovské kurikulum nehledě na své rodinné zázemí a tam je pak zájem ze strany rodin mimo židovské prostředí větší,“ doplnila Váňová.

Muslimové nedostali povolení

Letos v září uplyne dvacet let od státní registrace Ústředí muslimských obcí. Už po deseti letech mohli muslimové získat povolení k výkonu takzvaných zvláštních práv, třeba zakládat školy a vyučovat své náboženství na státních školách. Tehdejší předseda Ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi v roce 2014 pro Idnes.cz zájem o práva potvrdil. „Určitě o to budeme usilovat. V naší komunitě je zájem, abychom byli uznáni jako plnohodnotná církev. Bylo by to i plus pro vztahy České republiky s muslimským světem,“ uvedl tehdy.

Dodnes ale v Česku žádné muslimské školy nefungují. A ani samotní muslimové nevidí jejich blízký vznik jako reálný. „Ve střednědobém výhledu tu nebudou. Muslimské obce sice jsou u nás registrovány jako náboženské organizace, avšak pro zřízení náboženské školy je nutné mít podle platné legislativy takzvaná zvláštní práva. A ta nám vláda zamítla,“ upřesnil Vladimír Sáňka z Muslimské obce v Praze.

Nároky církve? Jen rady, říká ministerstvo

Nedávno lidé v Česku diskutovali o připomínkách České biskupské konference k návrhům revize rámcového vzdělávacího programu základních škol od ministerstva školství. A o tom, jaký vliv mohou církve na obsah učiva v sekulárním státě mít.

Podle resortu se církve jako instituce na schvalování programů přímo nepodílí. „Schvalování probíhá standardním rozhodovacím procesem ministerstva. Nelze potvrdit ani vyloučit, že se zástupci církve či církví účastnili tvorby nebo průběžně konzultace při tvorbě rámcového vzdělávacího programu, avšak nikoliv jako zástupci církve, ale jako jednotliví odborníci na dané téma. Pracovní skupiny ani další, širší konzultantské orgány nebyly v rámci revizí sestavovány dle příslušnosti k nějaké skupině, spolku nebo jiné entitě,“ uvedl mluvčí Kubas. Zmíněný program je závazný dokument pro všechny školy bez ohledu na jejich zřizovatele.