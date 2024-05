Stavby nových škol nebo rekonstrukce těch stávajících může čekat malá revoluce. Státní úředníci ve svých návrzích změn ve vyhláškách upouštějí od direktivního přístupu a nechávají zřizovatelům a stavitelům volnější ruce. Nově by tak nemuselo být v každé třídě umyvadlo. Návrhy vyhlášek ani nenařizují mít v budovách společné pánské a dámské záchody.

Umyvadlo ve školní třídě vyžaduje současný předpis. Nová vyhláška ale určuje, že v každém patře budovy bude muset být alespoň jeden zdroj tekoucí vody mimo hygienická zařízení. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Představitelé ministerstva zdravotnictví očekávají nástup populačně silných ročníků ke studiu na středních školách. Proto úředníci vypracovali novou hygienickou vyhlášku. Autorům k ní přišly stovky připomínek. „Nejvíce z nich se týkalo mateřských škol a prvního stupně základních škol,“ poznamenal prezident Pedagogické komory Radek Sárközy.

Podotkl přitom, že zdůvodnění nástupem velkého počtu žáků na střední školy mu nepřijde šťastné. „U středních škol jsme na stropu, pak to bude klesat,“ upozornil.

Celkově v nových podmínkách zvolili ministerští úředníci volnější přístup. „Nová právní úprava se vymaňuje direktivnímu státnímu přístupu v oblasti ochrany veřejného zdraví. Stát tak vytváří prostor pro individuální přístup zřizovatelů zařízení a provozoven a poskytovatelů péče,“ uvedl úřad.

Ministerstvo zdravotnictví si od vyhlášky slibuje i úspory, které ovšem zatím nedokázalo vyčíslit. Předpis začne platit od začátku července. Deník představuje několik nejzajímavějších změn, které přinese.

V každé učebně už nebude muset být umyvadlo

Umyvadlo ve třídě vyžaduje současný předpis. Nová vyhláška ale určuje, že v každém patře budovy bude muset být alespoň jeden zdroj tekoucí vody mimo hygienická zařízení. Kohoutek s pitnou vodou nebo pítko by se měly nacházet v prostorách, které budou přístupné všem žákům s ohledem na jejich pitný režim. To ovšem nebrání tomu, aby zřizovatel školy nechal umístit zdroj pitné vody i do učeben.

Školky a školy bez zahrad

Vyhláška sice uvádí, že zařízení pro děti předškolního věku bude muset disponovat venkovním prostorem, který dětem umožní volný pohyb, ale tento prostor může nahradit obdobným místem v docházkové vzdálenosti. Tato vzdálenost pak musí odpovídat věku a fyzickým možnostem dětí. To platí i pro základní a střední školy.

Oddělené toalety být nemusí

Poměrně velké vášně nedávno vzbudily zvěsti o tom, že nová vyhláška chystá společné toalety pro dívky i chlapce. Text tuto možnost ale pouze povoluje, a to s ohledem na školy, kde se zpravidla vzdělávají třeba jenom dívky, nebo naopak jen chlapci.

Ploty nakonec zůstanou

Z hygienické vyhlášky zmizel bod o zrušení nutnosti oplocení školek a škol. „Téměř všichni se v připomínkovém řízení negativně vyjadřovali ke zrušení bodu k oplocení škol,“ komentoval předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík. V tomto případě ochranu lidí ve stavbách a na jejich pozemcích ale řeší i vyhláška o požadavcích na výstavbu.

Žáci už nebudou mít svůj vyměřený prostor

Hygienická vyhláška vypustila striktní parametry, kolik metrů čtverečních musí připadnout na jednoho žáka. V tomto případě úřady nechaly zřizovatelům volnou ruku podle toho, zda se jedná o školku, základní nebo střední školu.