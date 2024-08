Kamila Minaříková dnes 04:00

Nový školní rok 2024/2025 přinese do školství několik změn. Do náplně učiva na základních, středních a vysokých školách zasáhnou minimálně. Hlavním tématem změn jsou především ekonomika a finance. A to jak na příjmové, tak výdajové straně. Zejména ředitelé čelí výzvě v podobě snížení takzvaných Phmaxů. Nadále je ve hře zvýšení tarifů, kterého se domáhají odbory. Rodiče někde čeká zvýšení poplatků za školní družinu a školku, nově jejich výši určuje zřizovatel. Část rodičů se domůže slevy nebo prominutí poplatku. V praxi také v září učitelé a žáci zasednou ve školách, které se přizpůsobily nové hygienické vyhlášce. Které změny ve školství přinese 1. září 2024, Deník shrnul v přehledu.