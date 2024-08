Minimálně čtyři jídla dostávají každý den předškoláci ve školkách, kterým vaří kuchařky. S přechodem na základní školu se ale role proviantních důstojníků většinově přesouvá na rodiče. Podle průzkumů přitom velká část z nich svačiny do školy neřeší, další rodiče se zase potýkají s nezájmem dětí, kterým domácí kuchyně příliš nevoní. Obě skupiny dětí ale podle odborníků trápí po výuce vlčí hlad, který se snaží zahnat nezdravým jídlem. Tématu se věnuje nový díl seriálu Deníku Zpátky do školy.

Průzkum o přístupu českých rodičů k přípravě svačin do školy nechala zpracovat u agentury Instant Research potravinářská společnost Nestlé. A z výsledků vyplynulo, že velká část rodičů svačiny odbývá. A také, že skladba potravin je všechno možné, jen ne nutričně vyvážená či přímo zdravá. „Více než 27 procent dotázaných rodičů připravuje svačiny nepravidelně nebo je nedělá vůbec. Děti nejčastěji svačí hlavně pečivo a ovoce. Zhruba ve stejné míře potom jedí jak zeleninu, tak sladké – buchty, sušenky nebo čokoládu,“ okomentovala nutriční specialistka společnosti Nestlé Markéta Veverková.

Jenže podle Státního zdravotního ústavu je problém i v tom, že české děti nejsou příliš zvyklé jíst ráno ani ve škole. „Z hlediska příjmu energie víme, že snídani děti často zanedbávají. Měla by představovat asi osmnáct procent denní energie, v průměru však žáci přijímají o třetinu energie méně, než se obecně doporučuje. Energetický deficit se projevuje i u přesnídávky, nebo chcete-li svačiny,“ popsal vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ Jiří Ruprich.

Když pak ani neobědvají, zadělávají si na hlad, který krotí po škole nezdravým jídlem. „V průměru vidíme, že u takového jídla odpoledne děti přijímají více energie, a to především dvakrát, třikrát více přidaných cukrů. Je to pochopitelné, uspokojí svůj hlad rychlými cukry, u chlapců často dominují uzeniny. Mozek dětí je rychle uspokojen. A pokračuje to i večeří a druhou večeří, kdy děti večer konzumují více energie před spaním. Z takového stravovacího režimu se nesmí stát zvyk, protože následky na zdraví dětí jsou pak téměř nevyhnutelné,“ doplnil Ruprich.

Ideálně by podle SZÚ měli školáci jíst pravidelně, ideálně pětkrát až šestkrát denně. Omezit příjem tuků a preferovat rostlinné před živočišnými. Velkou část stravy by mělo tvořit ovoce a zelenina. Rodiče by měli také ohlídat, aby v jídlech byl dostatek kvalitních bílkovin a to i z mléčných výrobků, které kromě proteinů tělu zajistí příjem vápníku.

Děti málo pijí. A špatně

Problém školáků je také jejich pitný režim a nedostatek tekutin, které přijímají. Ohrozit to může i jejich školní prospěch. „Pokud není přísun tekutin dostatečný a průběžný, projeví se to na výkonu dětí. A to nejen fyzickém, ale i duševním. Hůře se soustředí a pomaleji reagují. Mohou být unavené a spavé, nebo naopak roztěkané a neklidné,“ vysvětlila lékařka Jana Ježková.

Ideálně by prvňáci a žáci dalších tříd prvního stupně měli za den vypít asi 1,9 až 2,5 litru tekutin v závislosti na jejich hmotnosti. Dvě třetiny připadají na dobu školní výuky a zájmových kroužků. Podle výše zmíněného průzkumu ale dostává až polovina školáků k pití sladké nápoje. Přemíru cukru přitom opět zadělává na obezitu.