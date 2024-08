Dítě by mělo začít povinnou školní docházku v šesti letech. Když pro něj chce rodič odklad, pošle do školy písemnou žádost a k ní doloží doporučení od školského poradenského zařízení a od lékaře. Ředitel školy pak odloží nástup o jeden rok.

Výzkum Technologické agentury ČR v roce 2021 ukázal, že poradny postupují při posuzování odkladů nejednotně a důvody často nesouvisejí s nezralostí dítěte. Data České školní inspekce navíc ukazují, že odklady nevedou k lepším studijním výsledkům.

„Podle platného školského zákona lze odklad začátku povinné školní docházky umožnit pouze v případě, kdy není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Rodiče dětí ale uvádějí jako nejčastější důvody stav a potřeby dítěte a rodinnou situaci včetně potřeb rodičů. Výsledkem pak je, že si zákonní zástupci přicházejí do poradenských zařízení pouze pro formální potvrzení o odkladu na základě podnětů z mateřských škol nebo svého vlastního posouzení. To je potřeba napravit,“ sdělila Deníku mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

close info Zdroj: se svolením České školní inspekce zoom_in

Resort proto finišuje s novelou školského zákona, která by odklady omezila. Do legislativního procesu by měla jít cestou poslaneckého návrhu. Opatření by vedlo ke včasnějšímu vstupu mladých na trh práce a uvolnilo by nedostatková místa ve školkách, což by umožnilo dřívější návrat maminek do práce. Budoucí úspory by podle vlády mohly činit kolem devíti miliard korun.

Starší spolužáci jsou problém

Eva Špačková šla se svou tehdy pětiletou dcerou narozenou koncem října do pedagogicko-psychologické poradny, aby naopak žádala o dřívější nástup do školy. „Nesetkala jsem se s nikým, kdo by chtěl odklad a poradna mu ho nedala. Vždycky se dá něco najít. Buď dítě nevyslovuje perfektně nějaké hlásky, nebo se prostě řekne, že neudrží pozornost,“ popsala své zkušenosti.

„V poradně nám sdělili, že odklady dávají v podstatě na přání, ale dřívější nástup obvykle nedoporučují,“ prozradila.

Důvod jí přišel absurdní. „Říkali, že ve třídě bude mnoho odkladových dětí a že přece nechci, aby musela soutěžit s nimi,“ vylíčila.

Dcerku přesto do školy dala. „Učivo jí šlo výborně, problém ale skutečně představovala spousta až o dva roky starších spolužáků,“ uvedla.

Ministerstvo chce nyní odklady omezit i zásadní změnou vzdělávacích programů. „Díky ní se orientace na výkon a konkurenční prostředí změní na prostředí, kde zažije úspěch každý žák. S tím souvisí i záměr zrušit známkování v první a druhé třídě,“ sdělila Fojtová. Uvažovalo se také o tom, že by o odkladu rozhodovaly školy nebo by se týkal jen dětí narozených po konci května či konci června. Podrobnosti k novele ministerstvo oznámí koncem srpna.

close info Zdroj: se svolením České školní inspekce zoom_in

Začátek povinné školní docházky lze odsouvat až do osmi let věku dítěte. Dvouletý věkový rozdíl pak může být živnou půdou pro šikanu a není také moc spravedlivý u přijímacích zkoušek. „Odklad jsme řešili, ale když dcera v poradně úspěšně složila test školní zralosti, nechali jsme to být,“ vzpomíná Karolína Procházková, matka dívky narozené na konci srpna.

Kdyby prý věděla, jak bude třídní kolektiv vypadat, neudělala by to. „V první třídě s ní chodilo spoustu sedmiletých, ona suverénně nejmladší. V primě na osmiletém gymnáziu byla ona malé děcko, ostatní vyspělé slečny. Do kolektivu nezapadla vůbec a nyní budeme měnit školu,“ vylíčila.

Chybí jednotná pravidla

Expertka na vzdělávací politiku Silvie Pýchová upozornila, že vyjednání odkladu stojí na rodičích, což leckdy znamená bariéru pro sociálně znevýhodněné rodiny. „Ve výsledku to může nerovnosti ve vzdělávání ještě více prohloubit, místo aby tomu bylo naopak,“ upozornila. Podotkla rovněž, že není systematicky nastavena podpora pro žáky s odkladem, takže pak není zaručeno, že pro ně další rok ve školce bude přínosem.

Vadí jí také, že kvůli odkladům odchází část české populace ze střední školy až ve dvaceti letech. „Ti lidé mají právo volit, být zvolen do zastupitelstva, řídit auto, vlastnit byt, mají hmotnou odpovědnost v práci, ale chodí na střední školu, kde se k nim často chovají jak k dětem,“ popsala Pýchová.

Manažerce z organizace Society for all Lence Hečkové se nelíbí, že poradny rozhodují různě, neboť chybí jednotná metodika. „Některé automaticky schválí většinu žádostí o odklad, jiné třeba jen desetinu. Přitom někteří rodiče pouze kalkulují s tím, že rok školky navíc je pro ně pohodlnější nebo že může znamenat vyšší úspěšnost dítěte v první třídě,“ uvedla pro Deník.

Podle ní by se začátek školní docházky měl posouvat pouze dětem, které potřebují více podpory, například jedincům s mentálním postižením, z vyloučených lokalit, cizincům a podobně.

„V těchto případech je určitě namístě dát dítěti dostatečný prostor ještě trochu dozrát. Zároveň by však tento rok navíc měl být využit efektivně k rozvoji jeho potenciálu, ideálně v přípravné třídě jeho budoucí základní školy,“ dodala.

Ředitel poradny: I když odklad nedoporučíme, rodiče si najdou někoho, kdo jim ho schválí

Vyšetření dětí při posuzování žádosti o odkladu školní docházky není žádnou formalitou. Tvrdí to ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Brno Libor Mikulášek. „Každé dítě je důkladně vyšetřeno. Pokud neshledáme, že je odklad důvodný, tak ho nedoporučíme,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Co je podle vás příčinou, že Česko má suverénně nejvíce odkladů školní docházky v Evropě?

Jde zejména o nastavení tempa a obtížnosti na počátku vzdělávání, které vyhovuje spíše dětem nadanějším a šikovnějším. Ty pomalejší mohou být i vzhledem k hodnocení a klasifikaci jejich výkonů k učení méně motivované. Svou roli hrají i obavy rodičů z předpokládaného neúspěchu a ztráty motivace.

close info Zdroj: se svolením Libora Mikuláška zoom_in Když rodiče přijdou do poradny, že by pro děti chtěli odklad, do jaké míry je jeho schválení jen formalita?

Každé dítě je důkladně vyšetřeno. Pokud neshledáme, že je odklad důvodný, tak ho nedoporučíme. Ale bohužel někdy pak zjistíme, že odklad byl dán, i když k němu nebyl důvod. Rodiče si najdou jinou poradnu nebo lékaře, někoho, kdo by jim to schválil.

Jak vaše poradna postupuje při posuzování odkladu?

Při vyšetření posuzujeme nejenom nadání, ale i další schopnosti potřebné pro úspěšné vzdělávání, tedy například řeč, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, práceschopnost či sociální vyspělost. Největším pomocníkem jsou speciální testy pro to dělané. Roli hraje i anamnéza, informace od rodiny, ze školky, důležité je i pozorování dítěte v poradně.

Když zjistíte, že v něčem z toho zaostávají, co doporučujete?

Pokud výsledky testování vykazují více nerozvinutých schopností a dovedností, doporučíme rozvoj těchto funkcí. Rodiče mohou trénovat doma dle doporučených postupů nebo mohou začlenit dítě do skupin rozvíjejících předškoláky a organizovaných školkou či školou. Další možností, bohužel jen pro děti s odkladem, jsou přípravné třídy. Ty jsou však zřízeny jen na některých školách, takže hodně dětí tuto možnost nedostane.

Ministerstvo školství chystá opatření pro snížení počtu odkladů. Co tomu říkáte?

Ne všechny návrhy považují odborníci za systémové a přínosné, například zrušení přípravných tříd, které se velmi osvědčují. Rozhodně podporujeme návrh na rozvolnění učiva v prvních a druhých ročnících nebo povinné systematické testování dětí v mateřských školách a zařazení vytipovaných jedinců do vzdělávacích programů.

Rodiče často nechtějí odklad kvůli nevyzrálosti dítěte, ale chtějí mu dopřát bezstarostný rok navíc nebo výhodu vyššího věku. To by ale neměly být důvody ke schválení odkladu.

Někdy to rodiče řeknou napřímo, jinde ne. Těmito důvody se neřídíme. Určitému procentu rodičů to ale evidentně vyjde.