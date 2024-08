Na obavy pořadatelů upozornily Seznam zprávy. Místopředseda ústřední komise Chemické olympiády Jan Kotek uvedl, že pořadatelé soutěží jsou pod tlakem. Podle regulí ministerstva školství se totiž organizátoři, pokud chtějí použít název olympiáda, musejí domluvit s Českým olympijským výborem, aby dosáhly na dotace pro pořádání akce. Český olympijský výbor je totiž ze zákona držitelem práv na výrazy olympijský a olympiáda.

„Poukazovali na to, že jsme komerční akce a ať se přejmenujeme na Chemickou soutěž. Hodláme s Českým olympijským výborem jednat, počkáme, až skončí olympiáda,“ uvedl Kotek pro Seznam zprávy. ČOV navíc může při žádosti pořadatelů svolení o užití názvu neudělit.

Podle sdělení Učené společnosti ČR přišlo zamítavé stanovisko k biologické a zeměpisné olympiádě. Biologická olympiáda, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, má za sebou přitom už 58. ročník.

Vadí komerční charakter podniku

Český olympijský výbor poukazuje na to, že využití slova olympiáda pro nevýdělečné školní projekty výboru nevadí. „Nekomerční vzdělávací projekty nechceme omezovat, i když Mezinárodní olympijský výbor preferuje spíše označení soutěž, nikoli olympiáda,“ řekla pro Seznam zprávy Barbora Žehanová z ČOV.

Zmínila ale, že u řady olympiád figuruje také komerční partner. „Někteří pořadatelé se dokonce snaží registrovat svá loga obsahující olympijskou symboliku jako ochranné známky. Proti tomu se vymezit musíme,“ vysvětlila.

Pořadatelé účast komerčních subjektů vysvětlují jako podporu sponzorů, bez kterých by bylo uspořádání soutěže prakticky nemožné. „Před přibližně dvěma lety MŠMT přestalo olympiády oficiálně vyhlašovat a ty si tak musí samy hledat finance skrz výzvy s povinnou spoluúčastí. Pro neziskové soutěže na školách tak není moc jiná cesta než oslovit sponzory,“ upozornil Kotek.

Podle advokátky Petry Dolejšové je postup ČOV v tomto případě velmi příkrý. „Školní olympiády jsou osvětové záležitosti, nejsou to výdělečné činnosti. A proto se domnívám, že odkazovat se v tomto případě na zákon, je liché. Nemyslím si, že by kvůli školním olympiádám utrpěla značka nějakou újmu,“ shrnula.

Jak je to s zákonem o olympiádě? Olympiáda má vlastní zákon č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik. Patří sem právě i výrazy „olympiáda“ a „olympijský“. Podle zákona jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor. Zákaz platí setrvale, nejen v době olympijských her.

Na sociální síti X se mezitím na Český olympijský výbor snesla vlna kritiky. Lidé nechápou, proč si vůbec na slovo, které odkazuje na slavné antické město a není českým výrazem, výbor klade nárok. A na jeho adresu směřuje i řada šťavnatých průpovídek. „A čističky odpadních vod můžou používat zkratku ČOV, nebo se musí přejmenovat? Coubertine, ty to vidíš,“ ulevil si jeden z diskutujících.

Jiní upozorňují na fakt, že se olympiády konají už několik desítek let a soutěží v nich nadané děti, které by se měly podporovat. „Že se nestydí, navrhuji přejmenovat ČOV na Český bafuňářský výbor a školy ať si nechají slovo olympiáda. Bude to důstojnější reprezentace antických ideí,“ poznamenal další komentář.

Kritika přichází i z organizací nebo od politiků. Učená společnost ČR adresovala otevřený dopis ministerstvu školství a hlavě resortu, ministru Mikuláši Bekovi. Žádá, aby práci pořadatelů jak ČOV, tak MŠMT neztěžovaly. „Desítky let trvající tradice našich školních olympiád z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a dalších předmětů přinesla a stále přináší bezpočet úspěchů. Vede žáky a studenty k aktivnímu zájmu o poznávání světa, v němž žijí. Generuje a podporuje talenty, z nichž vyrůstají špičkoví odborníci působící v nejrůznějších oblastech života společnosti – ve školství, vědě a výzkumu, v průmyslu, ve státní správě i soukromém sektoru,“ připomněli autoři otevřeného dopisu.

Celou situaci označil za absurdní ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. „Výklad zmiňovaného zákona o ochraně olympijských symbolik v tomto konkrétním smyslu se mi zdá nepochopitelný. Obzvlášť, když nikdy dříve s používáním tohoto výrazu nebyl problém,“ vyjádřil se pro Deník. Účast komerčních sponzorů na podpoře olympiád, kterou zmiňuje ČOV, podle něj není dostatečný důvod k nesouhlasu. „Každý rozumný člověk přece ví, že se sportovní olympiádou nemají vůbec nic společného. Rád se setkám s předsedou Českého olympijského výboru, aby situace došla rozuzlení. Věřím, že se záležitost vyřeší tím, že ČOV souhlas s použitím označení nakonec udělí,“ doplnil ministr.

Ministerstvo školství Deníku potvrdilo, že hodlá s výborem také celou věc řešit. „Chápeme pojem olympiáda u školních soutěží jako zavedený a věříme, že ČOV pojmenování zakazovat nechce a je to pouze snaha o to dodržovat zákon,“ zmínila mluvčí resortu Tereza Fojtová.