Platy učitelů od roku 1995 do současnosti a s predikcí na další dva roky zkoumal think tank IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Svého historického maxima platy dosáhly v roce 2021, kdy odpovídaly 125 procentům průměrné mzdy. A lépe podle výzkumníků nebude. Podle odhadů vývoje ekonomiky relativní platy klesnou letos, příští rok i v roce 2026. A na kýžený zákonný závazek 130 procent nedosáhnou. „Letošní rok tipujeme růst na 113 procent, a pokud se naplní střednědobý výhled státního rozpočtu, tak by pokles dále pokračoval a blížili bychom se k bodu, kde jsme byli v roce 2017,“ okomentoval spoluautor studie Daniel Münich.

Čeští učitelé se tak ve srovnání se svými zahraničními kolegy v žebříčku platů propadnou. Už nyní patří mezi ty nejhůře placené v celé Evropské unii. Podle údajů Evropského statistického úřadu byly platy českých učitelů, jak těch na základních školách, tak na těch středních, v poslední desítce členských států. Zatímco průměrný roční plat českého učitele základní školy byl 22 tisíc eur (přibližně 572 tisíc korun), například dánští učitelé pobírali trojnásobek. Nejlépe byli placení učitelé u našich sousedů v Německu. Roční plat tu dosahoval 71 tisíc eur, tedy 1,85 milionu korun.

Autoři studie think tanku IDEA vypočítali, že dohnat průměr zemí evropské sedmadvacítky ve výdajích na platy a vrátit se k úrovni z roku 2021 by Česko stálo obrovskou sumu peněz. „Pokud by se měl podíl školských výdajů na HDP v roce 2025 vrátit na průměr zemí EU roku 2021, musely by být výdaje o zhruba čtyřicet miliard vyšší, než předpokládají aktuální rozpočtové výhledy na rok 2025. Tedy o patnáct procent,“ shrnul dokument. Aby se platy učitelů v Česku přiblížily průměru zemí i OECD, by vyžadovalo skokové zvýšení platů až o pětadvacet procent, asi o 32 miliard korun.

Najít peníze na vyšší platy pro školství je pro resort jednou z priorit. „V debatě o rozpočtu pro příští rok budu trvat na tom, aby se naše výdaje na školství přiblížily průměru zemí OECD, k čemuž se vláda zavázala v programovém prohlášení,“ přislíbil ministr Mikuláš Bek (STAN).

Před časem dokonce uvedl, že v případě, kdyby se pro jeho ministerstvo finance nenašly, zváží rezignaci.

close info Zdroj: Deník zoom_in Po zvýšení platů nadále volají školské odbory, které v loňském roce zorganizovaly větší stávku. Na červnovém jednání školské tripartity požadovaly, aby se v příštím roce peníze na platy promítly i do tarifů, nikoli jen do odměn. Ministerstvo školství návrh akceptovalo. „Od příštího roku by rovněž měly být valorizovány některé příplatky, například za třídnictví nebo práci se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly valorizovány více než patnáct let,“ uvedly odbory.