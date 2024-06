Dodává, že se představitelé obce chystali i na přístavbu školy, protože počítali s tím, že počet dětí stále poroste. To se ale nevyplnilo. „Loni jsme si nechali zpracovat novou demografickou studii a z té vyplynulo, že do roku 2030 nemusíme kapacity vůbec řešit,“ dodala starostka.

Návrh také zahrnuje novou povinnost měst a obcí zajistit péči o dítě v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do začátku školního roku, pokud nebylo přijato do spádové mateřské školy. Obce dostanou několik možností. Mohou samy dětskou skupinu provozovat, nebo se domluvit s jiným poskytovatelem, případně poskytnout rodiči kompenzaci. To bude znamenat uhradit mu prokazatelné náklady na službu péče o dítě, kterou si zajistil sám. Maximální výše bude strop úhrady rodiče za péči o dítě v dětské skupině.

Představitelé obcí mají již dnes ze školského zákona povinnost přednostně zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí starších tří let k počátku školního roku. Nově tak bude upravena situace potomků narozených v průběhu školního roku, pro které není v mateřské škole volné místo. Děti, které oslavily třetí narozeniny třeba v září nebo v říjnu, musely čekat téměř další rok, než měly na místo ve školce zákonný nárok.

Matkám tedy skončila tříletá mateřská dovolená, ale nemohly se vrátit do práce, nebo musely platit drahé soukromé školky či dětské skupiny. „Jistota, že budou mít kam své dítě umístit, je pro rodiče zcela zásadní. Musí mít možnost plánovat svůj návrat do práce předem a také sladit rodinný život s pracovním,“ zdůvodnil změny lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Uvedl také, že mnoho rodičů by se do práce rádo vracelo i dříve, pokud by byly dostupnější nejen předškolní péče, ale také zkrácené úvazky a flexibilní práce. „Dřívější návrat do práce má pozitivní vliv na ekonomiku a je důležitý i z hlediska udržení si odbornosti,“ doplnil Jurečka.

Návrh na kompenzace kritizuje Svaz měst a obcí

Vláda návrhem vyslyšela doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Novou povinnost měst a obcí totiž radní počátkem roku navrhovali ve svých sedmatřiceti opatřeních pro dlouhodobý ekonomický růst. Konkrétně tento bod do textu formuloval ekonom Daniel Münich. Mimo jiné i proto, že měl s opatřením coby zastupitel zmíněného Husice pozitivní zkušenost.

Návrh rady na kompenzace v březnu 2024 ostře zkritizoval Svaz měst a obcí. „Celý problém nedostatku míst v předškolních zařízeních je ryze lokální a týká se velkých měst a obcí v prstenci kolem nich. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo peníze z Národního plánu obnovy právě na dětské skupiny, proto do nich obce tlačí. Bohužel podmínky k získání dotace na jejich vznik jsou tak omezené, že o ně zatím není velký zájem,“ uvedl tehdy místopředseda svazu a postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

Servítky si nebral ani další místopředseda svazu a primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Stát prý hází starostům klacky pod nohy a nekomunikuje s nimi. „A pokud mají obce kompenzovat občanům nezajištění míst ve školkách, bude stát taky kompenzovat dojíždění občanům, kterým nezajistí třeba zubaře nebo dětského doktora v místě bydliště?“ dodal.

Ekonom z NERV Münich však na opatření nevidí nic špatného. „Když obec nedá peníze na zajištění péče o děti, nenechá si je, ale poskytne je rodičům, aby si službu zajistili sami,“ vysvětlil Deníku.

Dodal, že chápe, že to radnice mají těžké, neboť rozšíření kapacity bývá drahé a přiklepnutí dotace je málo pravděpodobné. „My jsme to v Husinci vyřešili lesní školkou, protože náklady na ni jsou malé,“ doplnil. Obcím podle něj pomůže demografický pokles, k němuž došlo v roce 2022. Malých dětí bude ubývat a problém budou mít hlavně obce, které nemají žádné předškolní zařízení.