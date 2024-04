Den D se blíží. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy začínají už tento pátek a stres v rodinách žáků stoupá na maximum. Na rodičích teď je, aby svoje dítě podpořili nejen pro zdárný výsledek, ale i v případě pochybností a obav z neúspěchu. Jak na to a čemu se vyvarovat, přináší přehled Deníku.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu | Foto: Shutterstock

Učit se do poslední chvíle, nebo relaxovat?

Ačkoli asi budou mít žáci tendenci opakovat si úlohy do „zblbnutí“ a učit se do poslední chvíle, minimálně den před zkouškami by už s učením měli skončit. A otevírá se prostor pro relax.

„To si myslím, že je ideální příležitost, kdy by se mělo dítě věnovat počítačovým hrám a jiným podobným nesmyslům, které mají jinak rodiče tendenci regulovat nebo zakazovat,“ poradil psycholog Jan Lašek. Je to prostor pro to, aby se dítě věnovalo samo sobě a trávilo čas tím, co je mu opravdu příjemné.

Volno navíc nepomáhá

Někteří rodiče si možná pohrávají s myšlenkou, že den před přijímacími zkouškami napíšou dítěti omluvenku a nepošlou ho do školy, aby odpočinek ještě více podpořili. Podle Laška to má ale spíše opačný než podporující účinek.

„Máme tendenci přijímačky nafukovat, definovat je jako přelomovou záležitost. Ale nastavovat kolem nich atmosféru jakési podivné výjimečnosti není nejlepší, nechoďme kolem toho po špičkách. Stereotypy, které žák běžně má, bych naopak doporučil ty poslední dny dodržovat do detailu,“ doplnil.

Uklidnit se musí i rodiče

Přijímací zkoušky na střední školy představují psychickou zátěžovou situaci nejen pro samotné školáky. Zasahuje také rodiče, a ti by s tím měli v zájmu dítěte pracovat. „Dospělí jsou tu od toho, aby aktivně pomáhali. Je na nich, aby zvládli vlastní stres, protože ho mohou lehce přenést na děti. Míra stresu u dětí se často odvíjí i od rodičů a jejich očekávání, že se přijímačky dítěti podaří tak, jak si přejí,“ vysvětlil nedávno pro Deník dětský psycholog Václav Mertin.

Znamená to, že i když mají rodiče třeba i oprávněné námitky proti stylu přípravy a na jazyku peprnou poznámku k dosavadnímu lajdáctví, své pocity by měli odsunout na druhou kolej a bezvýhradně dítě podpořit.

Hecování může vytvářet tlak

„Jsi přece chytrý kluk/holka, zvládl to brácha loni, zvládneš to letos i ty. Já ti věřím, vždyť máš vynikající prospěch.“ To, co může na první pohled působit jako vyjádření důvěry a podpory, může ve skutečnosti ublížit. Děti v tu chvíli mohou důvěru rodičů vnímat jako vysoká očekávání a představa, že by je mohly zklamat, jen stres zvýší.

Myslete na stravu a pitný režim

Po mastném a tučném jídle se nám chce spát, čokoláda naopak vyplavuje hormony štěstí. Asi všichni známe poučky o tom, jaký má strava vliv na naše mentální zdraví. A opravdu, ani u přijímaček bychom neměli vliv stravy podceňovat.

Nutriční terapeutka Dagmar Mušková by se zaměřila především na potraviny, které podpoří koncentraci. „Je vhodné doplnit vitamin D a omega-3 mastné kyseliny, které se nacházejí třeba v rybách, v ořeších nebo semínkách. Ty je samozřejmě vhodné doplňovat po celý rok, nejen u přijímaček. Ale v den zkoušek by neměly chybět třeba ve snídani,“ doporučila.

Podpořit dobrý výkon skrze snídani mohou i vajíčka. A samozřejmě se nesmí zapomínat na sacharidy, které jsou palivem pro mozek. „Tady bych doporučila určitě nějaké ovoce, naopak bych se vyvarovala energetických nápojů, které pro děti nejsou vůbec vhodné. Pokud chceme dítěti dát sladké pití, můžeme zvolit třeba naředěný jablečný džus,“ doplnila.

A jak je to s čokoládou? Ta by skutečně v den přijímacích zkoušek chybět neměla. Forma tyčinek třeba se sušenkou ale není nejvhodnější, vsaďte na kvalitní tabulku, s obsahem více než padesáti procent kakaa. „Čím více, tím lépe,“ zdůraznila Mušková.

Zkuste dechová cvičení a další techniky

Každý si asi vybaví, že velký stres, někdy až temno před očima, přišel ne před čekáním na zkoušku, ale ve chvíli, kdy jsme dostali test do rukou. Zkrotit paniku nebo náhlou vlnu stresu už při samotném testování můžete děti naučit předem. Využijte poslední volné dny a osvojte si společně třeba techniku dechových cvičení.

„Několikrát se zhluboka nedechnu a vydechnu. Položím si ruku na břicho a pozoruji, jak se ruka při nádechu zvedá a při výdechu zase klesá,“ popsala cvičení ‍Magdaléna Černá z Centra Locika. Pomáhá také metoda uzemnění, kdy se postupně člověk soustředí na svá chodidla a jejich dotyk se zemí - dotyk svého těla se židlí, na které sedí - svá ramena, která párkrát za sebou zvedne a zase povolí.

Někomu také pomáhá proti napětí žvýkání, na přijímací zkoušky proto dětem přibalte třeba i žvýkačku.

Pokud to nedopadne, svět se nezboří

Vyplněním testů to nekončí. Možná se stane, že žák přijde domů a bude se cítit na nic a bude odhadovat, že výsledek nebude nejlepší. V tu chvíli je na místě podpora, která ale nemá nic společného s hecováním a přesvědčováním, že výsledek bude určitě skvělý. „Rodič by měl vyjádřit důvěru v přípravu žáka, vyjádřit názor, že určitě udělal všechno, co bylo v jeho silách. A uklidnit, že pokud to nevyšlo tentokrát, nic se neděje a vyjde to určitě příště,“ připomněl psycholog Lašek.