V pondělí odpoledne skončily letošní jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Výsledky se žáci dozví až v květnu, přesto už teď diskutují lidé o tom, jaké přijímačky byly. A ozývá se i kritika, nejen k podobě testů a jejich obtížnosti, ale také k propasti, která mezi účastníky mohla vzniknout. Navzdory radám odborníků, aby se děti poslední dny před přijímačkami neučily, je k tomu mohlo víkendové volno nutit a stresovat.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Přijímací zkoušky proběhly ve více dnech, jako v jiných letech, poprvé byl ale v termínech i víkend. Zadání pátečních testů Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) hned v pátek po zkouškách zveřejnilo. Což bylo zvýhodnění pro pondělní termín.

Podle společnosti Scio to některé žáky mohlo dostat do stresující situace. „Někdo možná získaný čas může hodnotit pozitivně, ve skutečnosti to však byl jen další stres navíc – pro rodiče a jejich děti zjištění, že by i další dny měli věnovat přípravě. Pokud to totiž neuděláte, mohou vás svými výsledky snadno předběhnout ti, kdo víkend věnovali detailnímu studiu pátečních úloh,“ vysvětlil mluvčí společnosti Bohuslav Bohuněk.

Poukázal na to, že testy z obou termínů si bývají zpravidla podobné a ten, kdo věnoval víkend rozboru úloh z pátečního testu a trénování toho, co mu nešlo, mohl u druhého získat pár bodů navíc.

Podle vyjádření zástupců CERMAT letos zvolili víkendovou pauzu kvůli většímu pohodlí žáků. „Primárně to bylo pro děti, které mají obě školy ve větší vzdálenosti, aby měly možnost odpočinku a čas na dojetí na jednotnou přijímací zkoušku,“ uvedla mluvčí centra Jana Patáková.

Stejný čas na matematiku i český jazyk?

A jak žáci nebo i učitelé hodnotí letošní podobu testů? Ozývají se názory, že letos byly testy možná snadnější, než v minulých letech. „Podle mě po nějakých deseti letech spíš jednodušší test,“ poznamenala v jedné z diskuzí na sociálních sítích učitelka matematiky s třicetiletou praxí.

Jiní zase upozornili, že některé úlohy oproti jiným letům šly do pozadí. „Celkově asi nijak složité (testy), jen mě zarazilo množství geometrických výpočtů a absence práce s grafem,“ zhodnotila další učitelka.

Dalším se ale nelíbila délka vymezené doby na matematický test je a to, že je na češtinu i matematiku skoro stejně času. V případě českého jazyka je časová dotace 60 minut, na matematiku jen o deset více. „Zásadní problém furt je, že na 27 příkladů a opravdu hodně textu je jen 70 minut. Takto se matika nedá dělat. Vede to k drilu bez přemýšlení a tušíte, jak to pak kazí vztah k matice. Příklady hezké, ale zabité tím, kolik na to dají,“ sdělil názor další z diskutujících.

Důležitá je příprava

Mluvčí Scia Bohuslav Bohuněk upozornil, že debaty nad proběhlými zkouškami bývají každý rok velmi podobné - části žáků „sednou“, část je považuje za velmi obtížné. Letos podle něj přijímačky jako celek žádná nečekaná překvapení nepřinesly. Přesto jsou menší rozdíly patrné. „V případě českého jazyka je vidět snaha o posílení dovednosti porozumění a práce s textem. V případě matematiky se asi nejvíc diskutovalo nad novou podobou a obsahem poslední, tradičně nejtěžší otázky,“ doplnil Bohuněk.

Jako největší problém ale hodnotí fakt, že pro úspěšné absolvování je potřeba v rámci 9. tříd velkou část výuky i mimo ni soustředit na přípravu.

Ozývají se přitom hlasy, že každá škola k přípravě přistupuje jinak a podmínky proto nemají všichni žáci stejné. Mají v tom svobodnou vůli. „Všechny testy z minulých let jsou veřejně ke stažení na stránkách Cermatu. Cermat ale nemůže mít na základní školy žádné zákonné nároky, aby probíhala příprava na jednotné přijímací zkoušky. Vše je v rozhodnutí základních škol,“ potvrdila mluvčí Patáková.

Letos podalo přihlášku na střední školu 157 tisíc uchazečů, nově mohli dát až tři přihlášky. „Svého práva využilo 73 procent uchazečů,“ uvedlo ministerstvo školství.