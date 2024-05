Velký den se blíží. Už ve středu 15. května zveřejní organizace CERMAT výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Uchazeči a jejich rodiče je najdou jak v elektronickém systému DiPSy, tak na webových stránkách a informačních deskách škol. Neúspěšní uchazeči mohou zároveň vyhlížet termín druhého kola, systém jim umožní vidět přehled škol s volnými místy. Kde najdete důležité informace, jaké jsou závěrečné termíny a co si pohlídat v případě úspěchu i neúspěchu, přináší přehled Deníku.

Velký den se blíží. Už ve středu 15. května zveřejní organizace CERMAT výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Kdy budou známy výsledky?

Výsledky začnou dle sdělení CERMAT nabíhat do systému DiPSy ve středu 15. května v ranních hodinách. Navíc výsledky zveřejňují i školy.

„Ředitelé středních škol zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a nahrají PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému,“ upřesnila mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová. Žákům nebudou po prvním kole přijímacích zkoušek chodit žádné dopisy ze strany CERMAT. Výsledky se promítnou čistě do elektronické podoby.

Jsou ve výsledcích započítána i školní kola nebo jen testy jednotné přijímací zkoušky?

Výsledky 15. května jsou konečné a kompletní.

Část škol už zveřejnila výsledky přijímaček, jiné odrážejí nápor rodičů

Co když jsem přijímačky neudělal? Jak mám dál postupovat?

V případě neúspěchu je nutné podat přihlášku do druhého kola. V letošním roce je to pro uchazeče jednodušší než v minulých letech. „Žák, který se na školu nedostal, bude mít v systému DiPSy přehled škol, na kterých je místo. Odpadá tak nutnost z jiných let, kdy bylo nutné pátrat po jednotlivých školách osobně,“ prozradila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Termín pro zveřejnění kritérií pro druhá kola je podle CERMAT 20. května. Do 24. května pak mají uchazeči čas podat přihlášku.

Pokud budu dělat druhé kolo, kdy se dozvím výsledky?

Výsledky budou ještě před koncem prázdnin, v pátek 21. června.

Na vysněnou školu jsem se dostal. Co teď, je třeba se ještě přihlásit nějak oficiálně?

Před zavedením elektronického systému DiPSy bylo potřeba vyplnit a zaslat na střední školu takzvaný zápisový lístek. Aby školy věděly, kteří uchazeči k nim nastoupí. To teď není nutné.

Uchazeči v přihláškách označili školu, kterou preferují nejvíc. Po vyhodnocení výsledků je pak informační systém přiřadí do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati. „Odpadne tak celý proces zápisových lístků, hned na startu se bude vědět, kam byl kdo přijat,“ vysvětlil před časem vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže na ministerstvu školství Jan Mareš. Povinnost podat lístek tak zaniká.

Jaké byly přijímačky na střední školy? Lehčí testy i zvýhodnění kvůli víkendu

Přihlášky se podávaly tři. Zjistím i výsledky z ostatních škol?

Systém ve středu 15. května dává informaci o přijetí na jednu školu. Jde o mix priority žáka a výsledků. Pokud se žák dostal na školu první priority, je pravděpodobné, že byl úspěšný i na školách priority druhé a třetí.

Systém mu o tom ale informaci nedá, algoritmus ho automaticky přiřadí na školu nejvyšší priority.

Rozmyslel jsem se a na školu jít nechci. Co mám dělat?

Můžete využít institutu vzdání se přijetí. Neznamená to ale, že se uchazeč automaticky přihlásí na školu nižší priority. Tímto krokem se totiž vzdává nároku na místo, kterého absolvováním přijímacích testů dosáhl. Musí se přihlásit do druhého kola.

Lze podat odvolání? A půjde to přes systém?

Pokud nejste s výsledky či průběhem zkoušek spokojení a máte pochybnosti, nárok na odvolání s novým systémem nezaniká. Podat odvolání ale skrze DiPSy nejde. Odvolání zašlete přímo do školy, a to do 20. května.