Jak rodič pozná, že jde ještě o normální reakci a kdy už je to ukázka, že se něco pokazilo? Například že se dítě necítí v kolektivu nových spolužáků dobře, že si s nimi od začátku nesedlo. Projeví se to už třeba hned zkraje školního roku? Bohužel se v dnešní době běžně setkáváme s šikanou už i v mateřských školách, takže to není nic neobvyklého ani v kolektivech prvňáčků. A ano, už i ty první týdny se děti často rozdělují do skupinek a mohou začít i první vztahové nesoulady či konflikty. Proto je důležité s dětmi o tom, co se ve škole děje a jak se tam cítí, mluvit. A to nejen kvůli prevenci, aby poznaly například šikanu na sobě samých, ale především aby věděly, jak vypadá šikana ostatních a jak se v určitých situacích chovat.

Pokud se vrátí dítě v pondělí 2. září ze školy nadšené, máme vyhráno? I to je individuální a může se to rychle změnit. Děti se na školu většinou těší, první školní den jsou tam jenom chvilku a jdou zase hned většinou nadšené domů. Už v tom prvním týdnu ale některé paní učitelky dětem „naloží“, jsou přísné a nadšení může být najednou rychle tatam. Dítě si uvědomí, že to nebude jenom zábava, ale hlavně plno povinností. Je normální, že po nadšení pak přichází zklamání, klidně doprovázené strachem z toho, zda vše zvládne, slzičkami a nechutí do školy znovu jít.

Dospělí rádi opakují, že přechod ze školky do školy je obrovská změna. Rytmus rodiny se mění, přizpůsobuje se školní docházce. Vnímají ale děti skutečně ten přechod tak tvrdě? U každého dítěte je to velmi individuální a záleží na různých okolnostech. Včetně toho, jak vypadal poslední rok předškolního vzdělávání. Jsou mateřinky, které ten poslední rok děti v podstatě připravují na školní docházku , dokonce je třeba učí na systém úkolů a podobně. A pak jsou školky, kde s dětmi občas něco udělají, ale školnímu režimu je to vzdálené. Některé dítě nevzalo dva měsíce přes prázdniny tužku do ruky, jiné pořád něco tvoří. Takže pro některé děti škola nebude zase tak velká změna, pro jiné to může být velký šok.

Mnoho odborníků poznamenává, že děti rychle vnímají třeba majetkové poměry ve třídě.

To je pravda. Proto je důležité dětem dopředu říct a vysvětlit, že ne každý spolužák přijde v krásném novém tričku, ale třeba mnohem sepranějším nebo bude mít už trochu obnošenou tašku po starším sourozenci. Vysvětlit jim, proč to tak je, že existují rozdíly a že je to úplně normální a není to žádný důvod k tomu se někomu posmívat a že se to nedělá. Stejně jako se trefovat do něčího vzhledu, třeba kvůli tloušťce, protože důvodů, včetně nemoci, může být mnoho.

Kromě vztahů ve třídě si dítě buduje také studijní návyky a setkává se s hodnocením vlastního výkonu. Kdy by měli rodiče začít řešit případný prospěch a dohlédnout, aby se dítě učilo na látku tak, aby bylo co nejvíc úspěšné? Je vhodné dát dětem třeba první dva, tři týdny v září ještě odklad?

Já si nemyslím, že by bylo dobré zaměřit se v tomto věku na výkon. A vlastně ani v tom vyšším. Známky, případně slovní hodnocení, jsou pořád jen způsob hodnocení, které nemusí přesně vypovídat o schopnostech daného žáka. Drilování dětí a učení se do úmoru, tlak, aby mělo co nejlepší známky, toho bych se obecně vyvarovala. Co by ale určitě rodiče měli důsledně nastavit, je nový školní režim, v tom není na co čekat.

Takže přesně rozvrhnout čas dítěti po škole?

Přesně tak. V tomto se vůbec nevyplatí nějaké postupné zvykání. Je nutné dítě naučit, že teď je prostě všechno jinak a je nutné to dodržovat, že pokud se to plnit nebude, hrozí nějaký postih, komplikace nebo nepříjemnosti (jak pro dítě, tak pro rodiče). Teď půjdeš do družiny, pak půjdeš na kroužek, teď se budou dělat úkoly - jasné a jednoduché nastavení. Je ale také povinnost rodičů, aby to udělali rozumně a s ohledem hlavně na dítě, jeho věk a potřeby, ne jen na sebe. Že se nebudou dělat úkoly třeba v devět večer, byť by to rodičům možná vyhovovalo více, protože dítě už je unavené a večer by mělo hlavně odpočívat.

Škola je povinnost dětí. Nabízí se tu prostor pro nějaké odměny? První školní den dítě dostane kornout, je to slavnostní událost. Ale nástup do školy teprve začíná. Je na místě odměnit třeba i první měsíc a podobně?

Pozitivní motivace je přínosná věc a je určitě na místě. Byla bych ale velmi opatrná s tím, jak by měla vypadat. Určitě si nemyslím, že je to prostor pro nějaké velké materiální odměňování, třeba v podobě drahých hraček. Dnes děti vyrůstají ve velmi konzumní společnosti, velká část z nich žije v materiálním dostatku. Pokud budeme dávat například za úspěšné zvládnutí prvního měsíce ve škole dětem drahou stavebnici, co budeme dělat po Vánocích? Myslím si, že ideální je děti hlavně pochválit, povzbudit za to, jak si v nové etapě života vedou a strávit s nimi společný čas. A třeba příjemněji než obvykle, vzít na zmrzlinu nebo na oblíbené hřiště, kam se nechodí tak často.