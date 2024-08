Na peníze jsem se ptala proto, že v posledních letech se ve školství skoro o ničem jiném nemluví. Znamená to, že kdyby se ČR dostala ve výdajích na průměr zemí OECD, tedy 4,6 procenta hrubého domácího produktu, bylo by vše zalité sluncem, neboť vzdělávací systém je jinak u nás ve skvělé kondici? To je věc, kterou se dlouhodobě snažím vyvracet. A setkávám se spíše s nepochopením. Na Národním konventu o vzdělávání jsem říkal, že kdybychom teď do školství přidali o polovinu prostředků více, bude pouze o padesát procent dražší. Jestliže peníze nepůjdou za inovacemi, pak to nemá žádný smysl. Budou tam stejní lidé, kteří budou jen více zaplaceni, ale nezmění se vůbec nic. Pokud chceme, aby se učitelé a ředitelé celoživotně vzdělávali, přinášeli progresivní metody a zaváděli nové technologie, musíme větší objem prostředků do vzdělávání podmínit tím, že to skutečně budou dělat.

Souhlasíte tedy s myšlenkou ministra školství Beka , že tyto správní zaměstnance by měl financovat zřizovatel, v případně středních kraje a u základních škol obce? To je systémově správná teze. Otázka je, kde budou brát peníze. Školy jsou financovány ze tří zdrojů. Stát platí zaměstnance, zřizovatel provoz a další peníze jdou z grantů a projektů. Pokud budou nepedagogové zařazeni pod zřizovatele, což dává logiku, musejí od státu na to dostat v rámci rozpočtového určení daní prostředky. A tam se rýsuje svár, protože obce a kraje budou tvrdit, že dostávají málo, zatímco stát, že dává dost.

To se ale netýká nepedagogických zaměstnanců, tedy školníků, kuchařek, uklízeček, o jejichž mzdách se tolik hovoří. Naprosto souhlasím. Tyto profese jsou špatně placené celou dobu, co jsem ředitelem, tedy dvaadvacet let. My jim s přispěním Prahy pomáháme osobními příplatky, případně mimořádnou odměnou. Bez toho by takovou práci chtěl těžko někdo dělat.

Byl jste také členem osmičlenné expertní skupiny, která připravovala Strategii vzdělávací politiky 2030+. To je velmi kvalitní dokument, který všichni chválí. Proč se nenaplňuje?

Něco se daří. My jsme například trvali na tom, aby se platové prostředky rozdělovaly mezi tarify a odměny v poměru 80 : 20. Já jsem ovšem v tomto směru radikální, byl bych pro úplné zrušení tarifů a nechal bych rozdělování přidělených prostředků na řediteli školy. Ke Strategii 2030+ lze obecně říci, že se vypracoval kvalitní dokument, který ocenili vláda, opozice, učitelé, ředitelé i odborníci, ale bohužel se naplňuje velmi málo. Jejím hlavním smyslem byl důraz na změnu vzdělávání, jeho pojetí a stylu. Aby připravovalo děti na reálný život. Já jsem prosazoval, aby ta příprava byla v pořadí osobní, společenský a profesní život.

A vy jste po desítkách let ve školství došel k závěru, že se to neděje. Ve svých dvanácti tezích jste například uvedl: „Ředitelé a učitelé většinově nepodporují vnitřní motivaci klientů se vzdělávat, ale naopak je cíleně vedou k pasivitě, aby měli ‚klid na práci‘. Neučí je myslet kriticky, logicky, informaticky. Ideálem českého školství je průměr.“ Je to tak hrozné?

Jde o pozůstatek minulého režimu, kdy vyčnívat znamenalo průšvih. V totalitních systémech je hlavním cílem na sebe neupozorňovat.

To má být omluva i po pětatřiceti letech od revoluce? Jak je možné, že podle vašich slov české školy stále vychovávají budoucí „vykořisťované zaměstnance“, nikoliv podnikavé, kreativní lidi?

Tak to bohužel je. Veřejně říkám, že kdo připravuje studenta na konkrétní pracovní pozici, páchá na něm zločin. Za to mi chtěl radní jednoho kraje dát přes hubu.

Znamená to, že trh práce, do něhož bude čím dál víc vstupovat umělá inteligence, nebude chtít úzce zaměřeného absolventa, ale člověka, který je schopen vstřebávat informace, přijímat a přinášet jiné pohledy?

Vzdělávání je běh na dlouhou trať, je tu devět let základní školy, čtyři roky střední a pět let vysoké, to je život člověka do dospělosti. Vy umíte říci, co bude trh požadovat od zaměstnance za deset let? Pokud byste to věděla, asi byste dostala Nobelovu cenu. Stoprocentně ale víme, že bude muset být kreativní, flexibilní a ochotný se vzdělávat. Když se u nás v prvním ročníku probírá hardware, ve čtvrtém je to už historie. A samozřejmě student musí mít kritické myšlení, ale to není nic převratného. U nás na škole visí Komenského citát: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ To říkal před čtyřmi sty lety, aniž by znal internet. Já měl problém informace získat, seděl jsem v knihovně, listoval v bichlích a hledal slova podle rejstříků. Dnes jich žáci mají tolik, že se v nich neorientují. Proto je musíme učit systematickému, informativnímu myšlení.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík s redaktorkou Deníku Kateřinou Perknerovou.

My o tom pořád mluvíme, ale pořád to neumíme. Nehledě na revizi rámcových vzdělávacích programů, nové koncepce a strategie. Vy k tomu píšete: „Vzdělávání akcentuje okamžité znalosti, jejichž poločas rozpadu je zhruba pět let. A klient si po opuštění systému pamatuje pět až patnáct procent informací, které se našprtal přes testování a uložil si je jen do krátkodobé paměti.“

Všichni to známe z vlastní zkušenosti a potvrzují to i vědecké studie. Poločas rozpadu znalostí je zhruba pět let, ale u informačních technologií rok a půl. V některých věcech jít do hloubky nemá smysl. Důležité je naučit žáky principy, na nichž věci fungují. Druhá věc je efektivita. Abyste si uložili informaci do dlouhodobé paměti, musíte ji podle výzkumů aktivně šestkrát použít. Pokud se to dělá zážitkově a v souvislostech, snáz si ji zapamatujete. Proto jsem na Konventu doporučovat, ať seškrtáme vzdělávací obsah o polovinu. A těch zbylých padesát procent s žáky procvičujme, aplikujme a opakujme, aby si je uložili do dlouhodobé paměti.

To jste musel u učitelů tvrdě narazit.

Narazil jsem u mnoha lidí. Pan ministr Plaga na jedné tiskové konferenci uvedl, že podle ředitele Sáblíka by se mělo škrtnout padesát procent učiva. Pak jsme oba dostávali e-maily, že jsme hlupáci, protože chceme debilní mládež. Čeští žáci se učí na testy, přijímačky a k maturitě. Jakmile mají po zkoušce, látku zapomenou. To přece není smysl a cíl vzdělávání! Komenský pravil, že když něco dětem řekneme, zapomenou to, když jim to ukážeme, možná si to zapamatují, a když je do toho zapojíme, získají novou dovednost. U nás na škole se snažíme, aby studenti nebyli objektem vzdělávání, ale partnery a sami se na něm podíleli. Čímž netvrdím, že frontální výuka není vůbec zapotřebí. Někdy ano, avšak musí se s tím dál pracovat, vytvářet projekty, zapojit studenty do aktivní práce. Vzdělání je formální, neformální a informální. My se tu stále bavíme o tom formálním, které je ale v mnoha oblastech už minoritní. Je-li někdo dobrý ajťák, stal se jím díky neformálnímu a informálnímu vzdělávání.

Platí to také o jazycích? Ministr školství Bek chce, aby se angličtina učila povinně od první třídy ZŠ. Neplatí však, že dnes je pro děti přirozeným druhým jazykem nikoliv díky škole, ale protože hrají počítačové hry, poslouchají muziku a dívají se na filmy bez dabingu?

Máte naprostou pravdu. K nám přichází mnoho žáků, kteří už mají z angličtiny certifikát na maturitní úrovni. Dělal jsem si průzkum mezi prváky a ptal jsem se jich, kolik z nich využívá umělou inteligenci, například ChatGPT. Odpověď byla, že všichni, pochopitelně s ní komunikují v angličtině. A naučili se ji hlavně tím, že poslouchají muziku, dívají se na filmy, navštěvují odborné přednášky, účastní se různých diskusí. Učí se ten jazyk sami, protože mají spoustu motivací. Třeba loni jsme měli dva studenty prvního ročníku, kteří přednášeli v angličtině o umělé inteligenci na Karlově univerzitě, a protože jim někam zašantročili prezentaci, půl hodiny měli prezentaci bez prezentace. Za to sklidili ovace i poklonu od tamních profesorů.

A má se tedy zavádět povinná angličtina od první třídy?

Učit se cizí jazyk v nižším věku není podle mě na škodu. Druhý jazyk by ale měl být dobrovolný. A pochopitelně se musejí zajistit kvalitní učitelé. Přesto jsem přesvědčen, že má-li dojít k žádoucí změně v pojetí výuky, musí se formální vzdělání propojit s neformálním a informálním. Naši žáci například vyhráli v oboru kybernetická bezpečnost spoustu soutěží a dovolím si tvrdit, že na republikovém mistrovství všechny převálcovali. Tyto mladé lidi nikdy neučil nikdo jiný než náš absolvent nebo absolventi našich absolventů. A všichni se učili a učí tím, že mezi sebou i na mezinárodní úrovni soutěží, pořádají letní kempy a školí učitele.

Na své škole jste vybudoval mimořádně podnětné prostředí, kde se všichni učí navzájem. Proč je tak těžké něco podobného prosadit na centrální úrovni, kde skoro každý dobrý nápad zamrzne? Mám na mysli třeba prodloužení povinné školní docházky na deset let s osmi lety na základní a dvěma na všeobecně vzdělávací střední škole.

Školství je jedním z nejkonzervativnějších odvětví. Na jednu stranu je to dobře, protože odolává některým šíleným nápadům politiků. Na druhou stranu je to Titanic, a když otočíte kormidlem, změna směru se projeví až po dlouhé době. Obrovské plus je, že mohou vznikat školy našeho typu. To obdivují i hosté ze zahraničí, Němci byli ohromeni, jakou tady máme volnost, a dokonce i ti slavní Finové byli překvapeni z toho, co je tady možné. To všechno musí vzejít od ředitele školy. Ředitel české školy má největší autonomii na světě. Když se rozhodnu, že něco udělám, tak to tak je. Pakliže se to někomu nebude líbit, přijde Česká školní inspekce, která to prověří. V tom mám praxi, protože na mne bylo už jedenačtyřicet udání. Ale prověrky většinou skončily pochvalou. Pokud ale něco udělám špatně, inspektoři o tom sepíšou zprávu a řeší to zřizovatel. A nechce-li mít problém, smete to ze stolu. Ředitel má tedy během svého šestiletého mandátu opravdu obrovské možnosti a volné pole působnosti. Ministr ani náhodou nemůže ovlivnit, jak se učí na smíchovské průmyslovce.

Zato může ovlivnit způsob výuky v celé České republice.

Ovlivnit to může jenom osvětovou kampaní, poukazováním na příklady dobré praxe. Máme rámcové vzdělávací programy, které velmi dobře definují mantinely, v nichž se máme pohybovat. Na jejich základě vznikají školní vzdělávací programy, které ale učitelé zaplevelují množstvím zbytečného učiva, vlastně do nich jen překlopili osnovy. Je přece důležité mít kompetenci rozeznat jehličnatý strom od listnatého, ale je zbytečné umět určit padesát jehličnanů a padesát listnáčů. Na to stačí jedno kliknutí mobilem.

Nevím, zda právě toto dokáže napravit ministr školství, ale jak to, že nedokáže prosadit třeba onu desetiletou školní docházku?

Na jedné konferenci jsme vedle sebe seděli ministr Bek, já a paní ředitelka Kmentová ze Zatlanky. Někdo tam vystoupil a řekl, že když se zavede osmiletá docházka, bude devátá třída všem dětem chybět. Podívali jsme se na sebe a shodli se, že všichni tři jsme šli na střední školu z osmé třídy. Tak jsem se zeptal, zda jsme podle řečníka nějak zanedbaní, protože nemáme devátou třídu ZŠ? Osobně jsem pro osm let na základní škole a čtyři roky na střední, protože devátou třídou děti i systém zbytečně zatěžujeme. Otázka zní ovšem úplně jinak: jaký bude přínos této eventuální změny? Pokud nezměníme obsah a styl vzdělávání, je úplně jedno, budou-li děti chodit do základní školy osm, nebo devět let.