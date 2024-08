Smíchovská průmyslovka je mimořádná škola, kam se hlásí mnohem víc dětí, než mohou přijmout. Zdejší studenti jsou motivovaní a už v době studia sami učí mladší žáky. O počtu zdejších projektů nebo vyhraných celostátních soutěží snad ani nemá smysl mluvit. Jak se podařilo vybudovat takový vzdělávací ráj? „Obrovské plus českého školství je, že mohou vznikat školy našeho typu. To obdivují i hosté ze zahraničí,“ říká v rozhovoru pro Deník Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

Exkluzivní rozhovor s Radkem Sáblíkem si přečtěte ZDE.

Němci byli ohromeni, jakou tady máme volnost a dokonce i Finové byli překvapeni z toho, co všechno je tady možné. To všechno musí vzejít od ředitele školy. Ředitel české školy má největší autonomii na světě. Když se rozhodnu, že něco udělám, tak to tak je. Ministr ani náhodou nemůže ovlivnit, jak se učí na smíchovské průmyslovce, zmiňuje dále v rozhovoru pro Deník Radko Sáblík.

Jenom peníze nepomohou

Proč se to neděje i jinde? „Na Národním konventu o vzdělávání jsem říkal, že kdybychom teď do školství přidali o polovinu víc prostředků, bude pouze o padesát procent dražší. Jestliže peníze nepůjdou za inovacemi, pak to nemá žádný smysl. Budou tam stejní lidé, kteří budou jen více zaplaceni, ale nezmění se vůbec nic. Pokud chceme, aby se učitelé a ředitelé celoživotně vzdělávali, přinášeli progresivní metody a zaváděli nové technologie, musíme větší objem peněz do vzdělávání podmínit tím, že to skutečně budou dělat,“ míní Sáblík.

Podle něj ředitelé a učitelé většinově nepodporují vnitřní motivaci celoživotně se vzdělávat, neučí myslet kriticky, logicky, informaticky. „Veřejně říkám, že kdo připravuje studenta na konkrétní pracovní pozici, páchá na něm zločin. Za to mi chtěl radní jednoho kraje dát přes hubu,“ dodává.

Někdy jít do hloubky nemá smysl

O hlavní bolesti vzdělávacího systému říká: „Poločas rozpadu znalostí je zhruba pět let, ale u informačních technologií rok a půl. V některých věcech jít do hloubky nemá smysl. Důležité je naučit žáky principy, na nichž věci fungují. Proto jsem na Konventu doporučoval, ať seškrtáme vzdělávací obsah o polovinu. A těch zbylých padesát procent s žáky procvičujme, aplikujme a opakujme, aby si je uložili do dlouhodobé paměti,“ říká Sáblík.

V rozhovoru udal i příklad. „Máme rámcové vzdělávací programy, které velmi dobře definují mantinely, v nichž se máme pohybovat. Na jejich základě vznikají školní vzdělávací programy, které ale učitelé zaplevelují množstvím zbytečného učiva, vlastně do nich jen překlopili osnovy. Je přece důležité mít kompetenci rozeznat jehličnatý od listnatého stromu, ale je zbytečné umět určit padesát jehličnanů a padesát listnáčů. Na to stačí jedno kliknutí mobilem,“ nastiňuje v rozhovoru Sáblík.