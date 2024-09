Začátek školního roku znamená zvláště pro ekonomicky slabší rodiny s více dětmi pořádnou zátěž pro peněženku: obědy, družina, školní pomůcky, obuv, oblečení. Diakonie proto před třemi lety přišla se sbírkou Školákům od srdce.

V sedmdesátce hypermarketů Tesco po celé republice mohli lidé poslední víkend letních prázdnin zakoupit a zanechat školní pomůcky podle doporučeného seznamu na letácích. Podařilo se vybrat přes sto tisíc kusů, od batohů přes penály, svačinové boxy, láhve na pití až po pastelky, fixy, pera či sešity. Kdo akci nestihl, může do 8. září donést pomůcky do jedné ze stovky prodejen T-Mobile, což je letošní novinka. Loni sbírka pomohla třinácti tisícům školáků, kterým pracovníci Diakonie předali přes 103 tisíc školních pomůcek.

Několik plných krabic se podařilo nashromáždit i Tescu ve východočeské Jaroměři. Odnesly si je sociální pracovnice místní pobočky střediska Diakonie Náchodsko, které je jen kousek od historického náměstí v centru Jaroměře. Další pobočka se nachází v jaroměřské čtvrti Josefov s velkou vyloučenou lokalitou. Podle seznamů svých klientů tu sociální pracovnice Gabriela Huňaková zkompletovala vybavení pro několik žáků.

Školní pomůcky se dětem líbily

Dvě rodiny si se svými dětmi přišly pro pomoc. „Mám čtvrťačku, sedmačku, pětiletého kluka a dvouletou dceru. Manžel má jen minimální mzdu, já jsem na mateřské. Začátek roku prostě nezvládáme. Sedmačce koupila vše potřebné babička a pro naši čtvrťačku nám zařídila věci Diakonie. Tahle sbírka nám moc ulehčí situaci,“ vylíčila paní Zelená s malinkou dcerkou v náručí.

Monika si mezitím nadšeně prohlédla všechny v krabici připravené pomůcky: „Jé, ten je krásný! Takový jsem si moc přála,“ zajásala nad růžovým prostorným penálem s princeznami, navíc vybaveným tužkami a pastelkami. Zálibně si prohlédla i barevně ladící láhev na pití a svačinový box a zkontrolovala všechny fixy, tempery, štětce a pera. „Je tady úplně všechno, co potřebuju! A i rýsovací potřeby, ty teď prý budeme hodně používat,“ konstatovala spokojeně.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Dcerka jde do čtvrté třídy, školní pomůcky ze sbírky nám moc pomohou. Já jsem na mateřské, manžel bere minimální mzdu, říká matka čtyř dětí.

„A co sešity, obaly, nepotřebujete? Batoh máte?“ zeptala se Huňaková. „Sešity a obaly jsme koupili, to jsme zvládli. Batoh je ještě zachovalý. Nechceme nic navíc a za toto moc děkujeme,“ opáčila maminka a dodala: „Tak teď už jen aby dcerka vykročila pravou nohou!“

Do místnosti přišel i pan Valenta se svým synem, jenž nastupuje do třetí třídy. Také na něj tu čekala krabice s potřebnými pomůckami. A vybral i nový batoh. Namísto velkého zeleného s dinosaurem nebo modrého s autem si chlapec okamžitě zvolil nenápadný černý. „Tenhle je super, navíc moje oblíbená barva. Už se těším, až si ho zítra vezmu,“ prohlásil spokojeně. V jeho krabici ho zaujal i velký barevný penál. „Ten je, jako kdybych si ho vybral sám. Má dvě patra a jsou na něm Marvelovky. Dokonce i Iron Man, jo! Tohle až si vezmu do třídy!“

Jeho otec přiblížil svou složitou situaci. „Pracuju, ale nechávají mi jen úplný základ. Těžko se s tím dá vyžít. Začátek školního roku je úplně složitý. Holka šla na učňák a za vybavení se dalo čtyři tisíce, jen to hvízdlo. Když si to člověk všechno nasčítá, je to pro nás neúnosné,“ vylíčil.

Děti neztrácejí krok s ostatními

Jak vysvětlila sociální pracovnice Natálie Ulrychová, dostupné pomůcky hned na začátku výuky pomohou dítěti neztrácet krok. „Věčně dostávaly poznámky, že nenosí pomůcky. Přitom ony to nedělaly naschvál. Ale rodiče na ně prostě neměli peníze. Místo aktovky do první třídy nosily obyčejné batůžky, takže pak nemusely zapadnout do kolektivu. Jejich nevybavenost se stále řeší a ony se pak mohou cítit vyloučené,“ podotkla Ulrychová.

Podle Huňakové to pomáhá i motivovanosti žáčků k řádné docházce. „Samozřejmě se tam úplně jinak těší, když vědí, že mají vše potřebné a navíc tak pěkné, že se jim nikdo nebude smát. S krásnou taškou a krásným penálem se jim určitě vykročí lépe,“ zmínila. Pochvaluje si, že jde už o třetí ročník sbírky, tudíž o ní už více ví veřejnost i jejich klienti.

Zásoby, které zbydou, uschovají a budou vydávat v průběhu roku, popřípadě následující září. „Hodně lidí si sem chodí i pro potravinovou pomoc a zmíní se, že dětem chybí něco do školy,“ vysvětlila Ulrychová.

Jak vysvětlil mluvčí Diakonie Dalibor Hála, využili své celorepublikové sítě a know-how z tradiční akce Krabice od bot, v níž veřejnost kupuje vánoční dárky pro děti ohrožené chudobou. „Máme stovky sběrných míst, stovku spolupracujících organizací, síť dobrovolníků a tisíce klientů našich sociálních služeb, tak nás napadlo využít to vše i před začátkem školního roku. Ten totiž bývá podobně finančně náročný jako Vánoce,“ doplnil. Zdůraznil také, že sbírka míří skutečně do rukou potřebných, k lidem, s nimiž jejich sociální pracovníci dlouhodobě pracují, znají jejich potřeby a finanční situaci.