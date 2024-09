Organizace Society for all radí učitelům i rodičům, jak změnit rozkazy a zákazy v pozitivní komunikaci s dětmi. Ta přispívá k většímu klidu, pohodě, důvěře a nakonec i k požadovanému chování. Šéfka organizace Lenka Felcmanová v rozhovoru pro Deník vysvětluje, jak tato změna stylu funguje.

V pozitivní komunikaci s žáky jsou již nově vzděláváni studenti učitelství. Co ale starší pedagogové, kteří jsou zvyklí křičet, mlátit do katedry a rozdávat poznámky? Lze je předělat?

Je dobré jim vysvětlit, že pozitivní komunikací pomohou především sami sobě. Pak budou ochotnější metody vyzkoušet a uplatnit v praxi. Brzy zjistí, jak poklesne rušivé chování žáků ve třídě, což je lety vyzkoušené a dokázané. Je také spočteno, že to učiteli ušetří spoustu hodin, které bude moci věnovat výuce. Nebude ji muset stále přerušovat a řešit, že se někdo chová nevhodně.

A co děti zvyklé z rodin jen na zákazy a rozkazy? Budou schopny přijmout jiné metody ve škole?

Děti se adaptují na prostředí, ve kterém se nacházejí. Ze začátku jim pozitivní zpětná vazba může připadat zvláštní. Ale když si na ni zvyknou, profitují z ní nejvíce. Vede totiž k naplňování základních lidských potřeb – potřeby přijetí a uznání. To doma mnohdy dlouhodobě postrádají. Škola se pak díky pozitivnímu přístupu stane místem, které jim ho poskytne. Zjistí, že mohou pozornost získat i pozitivním chováním a že je to mnohem příjemnější než na sebe upozorňovat zlobením.

Může se skutečně oceňováním dobrého chování zlepšit celkové chování dítěte?

Ano, je to léty osvědčené a výzkumně ověřené. Učitelům nedělá problém pochválit žáka za to, že třeba něco dobře vypočítal. Ale dobré chování pokládají za samozřejmost. Nenapadne je pochválit žáka za to, že počká, až na něj přijde řada, nebo že pomůže spolužákovi. Chování se ale učí stejně jako matematika. A v té také neskončíte tím, že dítěti vynadáte, že neumí zlomky. Vše mu vysvětlíte a dáte mu šanci si to pořádně procvičit a zažít.

Mnoho učitelů ale komunikuje spíše stylem: „Toto se prostě dělat bude a toto nebude a odmítám o tom diskutovat!“…

Děti musí nejen jasně vědět, co po nich chceme a jaké chování očekáváme, ale i proč to po nich chceme. Pak jim to bude dávat smysl a nebudou mít problém pravidla respektovat. Tedy ne „Musíte se přezouvat“, ale „Přezouváme se, protože je to pro nohy zdravější než být celý den v uzavřené obuvi, a protože v ponožkách by člověk mohl uklouznout ze schodů“.

Vaše organizace Society for all přišla s příklady, jak lze změnit komunikaci s dítětem na pozitivní. Například místo rozkazu Uklidni se! doporučujete zeptat se: „Co by ti teď pomohlo?“. Můžete to vysvětlit na konkrétní situaci?

Když je dítě rozrušené, pozorujeme, že nechce pracovat, je zvýšeně živé nebo naopak apatické, jeho neklid něco způsobuje. A my mu musíme dát prostor, aby řeklo, co teď prožívá. Je dobré mu dát jasný signál: Vnímám tě a zjišťuji, co se děje. Dítě pak ví, že je mu nablízku někdo, kdo jeho situaci řeší, a to mu pomůže se zklidnit. Rada „Uklidni se!“ mu opravdu nepomůže. Dítě se pak cítí nepodpořené a tím spíše se jeho rozrušení bude stupňovat. Potřebuje vyřešit příčinu, proč se necítí dobře. Děti se chovají dobře, když mohou. Místo „Jak se to chováš?“, bychom se měli začít ptát: „Co se ti stalo?“

Důležitým hráčem ve vzdělávání je i rodič. A někteří přísní a konzervativní rodiče o takovém respektujícím přístupu pohrdlivě říkají, že se učitelé s dětmi „moc mažou“. Co byste jim vzkázali?

Že jestli rodič chce, aby se jeho dítě hodně naučilo, pak by měl také chtít, aby se ve škole cítilo bezpečně. Když se v ní bude často bát, bude se cítit nejistě či izolovaně, bude to pro něj permanentní zdroj negativního stresu. Nadměrným tlakem se dítě nestane odolnějším, naopak začne ještě hůře snášet stres a rozhodí ho i drobnost.

Jak ale dítě zvykat na stres, který bude běžnou součástí života i v dospělém věku?

Třeba ohlášený test je přijatelná forma předvídatelného stresu, která buduje odolnost. Naopak přepadové testy jsou kontraproduktivní. Žáci jsou většinou tak vystresovaní, že si nevzpomenou ani na to, co umí. Navíc mají stále podprahový strach, že něco takového přijde. A tím spíše budou chodit do školy neradi. Člověk by si také raději odpustil procházku v lese, kdyby očekával, že na něj za každým křovím číhá divoké prase. Nadměrný nepředvídatelný stres z dětí udělá uzlíčky nervů, které se pak složí i z drobnosti. Budou mít bolesti hlavy a břicha, budou se škole vyhýbat a jejich výkony půjdou dolů. Chemie v těle je neúprosná. Zvýšená hladina stresových hormonů odpojí mozkovou kůru a člověk se nic nenaučí.