Jan Pechánek dnes 14:00

Do konce letních prázdnin zbývá něco málo přes týden. Školní docházku v září zahájí tisíce dětí, s jejich nástupem do lavic však dochází k výraznému zatížení rodinného rozpočtu. Zatímco některé školy poskytují základní vybavení zdarma, jiné vyžadují, aby rodiče pořídili i desítky položek. Jaké jsou rozdíly mezi vesnickými a městskými školami a co všechno je potřeba obstarat? To se dočtete v článku.