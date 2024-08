Od 1. září 2024 nebudou muset rodiče, kteří pobírají přídavky na děti, platit školkovné. Po této úlevě dlouho volali odborníci na školní i sociální problematiku. Část dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí kvůli tomu do školky nechodila, podle odborníků ale právě pro ně je docházka do školky enormně důležitá. Předškolní vzdělávání má totiž vliv na jejich vzdělávací proces i v dalších letech. V Česku navíc roste počet dětí, které nedokončí školu. „Mezi lety 2009 a 2021 došlo v Česku k nárůstu předčasných odchodů o více než dvě procenta,“ říká předsedkyně organizace SOFA, vysokoškolská pedagožka a členka Vládního výboru pro práva dítěte Lenka Felcmanová.

V čem vidíte největší pozitiva osvobození od poplatků?

Poplatky za tyto služby byly dlouhá léta bariérou pro děti, které by z nich mohly profitovat nejvíce, ale nemohly si to dovolit – ze sociálně znevýhodněného prostředí. V předškolním věku je absence docházky do mateřské školy velkým handicapem při nástupu do základní školy. Poslední rok docházky do mateřské školy je sice povinný a tedy bezplatný, pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ale často nestačí. U této skupiny je ideální, pokud do mateřské školy mohou docházet od tří let. Čím delší je docházka do mateřské školy, tím větší šance na úspěšné pokračování na vyšších stupních vzdělávání.

Úprava se netýká jen školek, ale také školních družin a klubů. Může být škola jediným místem, kde děti nacházejí vyžití?

Bohužel často nemají žádné volnočasové aktivity, které by je rozvíjely, a mnohdy volný čas tráví způsobem, který je pro ně nebo pro okolí rizikový. Bez dohledu a zájmu dospělých. Ve školkách, družinách a školních klubech se děti učí fungovat ve vztazích s vrstevníky a mohou díky vybavení mnoha hračkami a pomůckami rozvíjet své zájmy a talenty, sportovat nebo se věnovat uměleckým činnostem. Obecně děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí mají mnohem méně šancí rozvíjet své zájmy a talenty. Ať už jde o sport, umělecké činnosti, nebo cokoliv jiného. Návštěva školní družiny nebo klubu jim může tuto možnost otevřít.

close info Zdroj: Foto: se svolením Lenky Felcmanové zoom_in Předsedkyně organizace SOFA a členka Vládního výboru pro práva dítěte Lenka Felcmanová. Foto: se svolením Lenky Felcmanové

Zmínila jste rizikové chování. Jde hlavně o užívání návykových látek a riziko, že se dítě chytne „špatné party“?

Nejde to paušalizovat, ale ano, častěji také experimentují s kouřením, alkoholem nebo drogami nebo se zapojují do jiných forem rizikového chování. Mnoho hodin tráví na počítači nebo telefonu, někteří se ve skupinkách bezcílně potulují městem. Netýká se to ale rozhodně všech dětí, jejichž rodiče si z ekonomických důvodů nemůžou dovolit úhradu za družinu nebo školní klub. U nich ale komplikace také vznikají.

Které?

Řadě z nich se zajištěním mladších dětí v době, kdy jsou v práci, pomáhají prarodiče, sousedé nebo starší sourozenci. To není ideální. Nutnost každodenně řešit, kdo se o jejich dítě po škole postará, je pro rodiče samozřejmě stresující, obzvláště když mají směnné zaměstnání.

Pokud pomineme pozitivní dopady na vzdělávání, existují nějaká data i pro ekonomiku? V první řadě si spíš asi představíme, že jde o další příjem, který stát ztratí…

Zahraniční výzkumy ukazují, že pro státní pokladnu má investice do předškolního vzdělávání dětí vysokou návratnost, protože snižuje výdaje a ztráty příjmu spojené s předčasnými odchody ze vzdělávání. Agentura pro sociální začleňování uvádí, že každý předčasný odchod znamená do roku 2067 pro státní rozpočet ztrátu 13 milionů korun v porovnání s úspěšným vyučením a 22 milionů v porovnání s úspěšnou maturitou. Připomeňme, že mezi roky 2009 a 2021 došlo v Česku k nárůstu předčasných odchodů ze vzdělávání z 5,4 na 7,6 procenta.

Kolika rodin se toto opatření asi dotkne?

Osvobození se týká dětí rodičů, kteří mají nárok na přídavek na dítě. To se týká zhruba 300 až 400 tisíc dětí, počty příjemců se v průběhu roku mění. Některé rodiny také přes nárok tento příspěvek nečerpají.