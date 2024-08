S nákupem školních potřeb se pojí nejen dilema nad výběru v konkrétní cenové hladině, ale především ve kvalitě. Rodiče chtějí pro děti to nejlepší, ale na trhu jsou stovky různých výrobků. Pohlídat si proto musí jak funkčnost, tak zdravotní nezávadnost. I to je ale obtížné. „Žádnou šanci, jak poznat, jestli výrobky neobsahují chemikálie, které mohou mít při kontaktu s pokožkou nebo požití negativní zdravotní důsledky, nemáte ani podle obalu ani podle vlastností produktu,“ upozorňuje šéfredaktorka časopisu spotřebitelské organizace dTest Hana Hoffmannová.

Nejdražší položka ve výbavě nejen prvňáků bývá školní batoh, aktovka. Existuje nějaká norma a značení, která odliší školní pomůcku od běžné brašny?

Školní aktovka pro žáky 1. stupně základních škol by neměla být jen obyčejný batoh, ale kvůli vyvíjejícímu se dětskému organismu by měla splňovat určité požadavky, které na ni klade norma (ČSN EN 79 6506). Výběru brašny je třeba věnovat velkou pozornost. Ne každá školní aktovka totiž splňuje požadavky normy. To, že se na trh dostane aktovka, která hodnotám nevyhovuje, se stává, protože norma není závazná, ale pouze doporučující. Výrobce se jí tedy řídit může, ale nemusí.

Co norma doporučuje?

V první řadě to je hmotnost brašny, která by neměla přesáhnout 1,2 kilogramu. Nízká hmotnost aktovky je obzvlášť důležitá, protože podle doporučení lékařů a odborníků by děti měly nosit na zádech maximálně deset procent své tělesné hmotnosti. Pokud vezmeme v úvahu, že dítě v první třídě váží nanejvýš třicet kilogramů, hmotnost jeho aktovky i s obsahem by neměla překročit tři kilogramy.

close info Zdroj: Foto: se svolením Hany Hoffmannové zoom_in Hana Hoffmannová. Foto: se svolením Hany Hoffmannové

Na obsah by tak zbývalo maximálně 1,8 kilogramu. Učebnice jsou ale těžké…

Samotní školáci by mohli potvrdit, že učební pomůcky mohou vážit až dvojnásobek. Proto platí čím lehčí aktovka je, tím lépe. Kromě maximální hmotnosti norma dále požaduje, aby délka dělených popruhů byla minimálně sedmdesát centimetrů a aby popruhy užší než čtyři centimetry byly opatřeny funkčním polstrováním. Norma pro školní aktovky myslí i na bezpečnost dětí v silničním provozu, a proto požaduje, aby byly opatřeny reflexním nebo fluorescenčním materiálem.

A co materiály? Je nějaké vodítko při jejich výběru?

Průvodcem nám může být certifikát Öko-tex. Ten získají pouze textilie vyráběné ze zdravotně nezávadných materiálů. Pokud se vám některý model líbí, i když certifikát o nezávadnosti nemá, je možné zkontrolovat si jeho bezpečnost v databázi nebezpečných výrobků, kde lze vyfiltrovat kategorie, které vás zajímají. Jinak by měl být materiál na omak měkký, jemný, ale zároveň pevný, aby dostatečně držel tvar. Výhodou je také jeho snadná omyvatelnost.

Čím se orientovat při výběru psacích a výtvarných potřeb? Jak poznáme, že tužka či pastelka bude výrazně psát a nepoláme se?

Pokud si nejste jistí, jaký typ pastelek vybrat, doporučujeme vzít ratolest s sebou a v obchodě si pastelky vyzkoušet. Papírnictví jsou na to většinou vybavená, a dítě tak může na papíru nebo čtvrtce zkoušet, který typ mu vyhovuje nejlépe. I velmi malé dítě, nejen předškolák, je už většinou schopné říct, jestli mu sedly, nebo ne. Pastelka by se měla pohodlně držet, snadno se ořezávat a mít i bez přílišného tlaku jasné barvy. Když jsme v minulosti testovali dětské pastelky, naprostá většina z nich prošla bez větších problémů: tuhy přežily pády i velké tlaky.

Část školáků během výuky ohryzává psací potřeby. Je možné si vzpomenout na kultovní film Slunce, seno, jahody a fakt, že se kdysi využívaly při výtvarce barvy, které byly jedovaté. Panuje nějaké takové riziko i v současné době?

Co se týče chemikálií, výběr podle obalu nebo vlastností různých potřeb může být sázkou do loterie. Žádnou šanci, jak poznat, jestli výrobky neobsahují nežádoucí chemikálie, jako třeba primární aromatické aminy nebo ftaláty, které mohou mít při kontaktu s pokožkou nebo požití negativní zdravotní důsledky, nemáte ani podle obalu ani podle vlastností produktu. Například náš test pastelek z roku 2017 bohužel ukázal, že výrobků, které nežádoucí chemii neobsahují, je jako šafránu. U fixů tvoří náplň obvykle voda, barvy, konzervační látky a smáčedlo. To také představuje – jinými slovy – směs chemických látek, jejíž přesné složení se odvíjí od požadované barvy, a nikde na obalu se jej nedozvíme.

Mají i psací potřeby nějaké certifikáty?

V některých případech je možné se orientovat podle značky GS, která potvrzuje splnění všech statutárních požadavků zákona o bezpečnosti výrobků. Pokud toto označení najdeme na výrobku, je to signál pro spotřebitele, že je výrobku možné důvěřovat. Je ovšem důležité zmínit, že výrobek splňuje všechny požadavky německého zákona, nikoli našeho českého.