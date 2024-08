Odborníci ze školství zdůrazňují, že jejich resort je v Česku dlouhodobě podfinancovaný. Včetně vysokých škol. Ekonomové ale upozorňují, že při současném stavu veřejných rozpočtů není vhodné uvažovat, jak do veřejného školství přilít víc peněz z „eráru“, ale začít přemýšlet nad tím, že se studenti budou na financování vysokých škol podílet. Podle nich by to pomohlo dostat peníze tam, kde jsou skutečně potřeba. Bezplatné vysokoškolské studium v Česku ale není ojedinělé, funguje v mnoha státech Evropy. Současně ovšem v některých zemích platí studenti za školné miliony korun.

Debatu o školném nedávno znovu otevřel ministr školství Mikuláš Bek na konferenci Česko na křižovatce II., kde zmiňoval, že by se v Česku měl zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Chybí na to ale peníze. „Musíme posílit soukromé financování. Všechny mezinárodní statistiky ukazují, že ve vysokém školství máme nejnižší účast soukromých financí na vzdělávání, všechno to táhne státní rozpočet,“ vysvětlil.

Zmínil, že chybí jak firemní peníze, tak peníze od studentů. „Nevyhneme se v nějakém čase diskusi o nějaké formě finanční participace studentů. Koneckonců dnes se to děje na vyšších odborných školách. Podle mě není možné očekávat, že vše stoprocentně pokryje státní rozpočet,“ poznamenal.

Zavést školné doporučují také ekonomové z NERV - Národní ekonomické rady vlády. Podle ekonoma Aleše Roda by zavedení školného bylo účinný nástroj, jak dostat peníze skutečně tam, kde jsou potřeba. „Školné umožní nasměrovat více zdrojů vysokým školám, racionalizuje to fungování jednotlivých oborů na vysokých školách a přiřadí to jednotlivým oborům charakteristické znaky poptávky (ochotu platit), které současný mechanismus se zastřenými cenami stírá. Právě nový zdroj financování umožní racionálně podporovat obory, které to potřebují, a ne paušálně všechny tak, že si všichni stěžují na nedostatek peněz,“ vysvětlil.

Debaty o zpoplatnění vysokých škol se objevují v politických a ekonomických kruzích pravidelně už mnoho let. Před téměř dvaceti lety, v roce 2007, diskusi otevřela vláda premiéra Miroslava Topolánka. „Je nutné, aby se za vysokoškolské vzdělání platilo. Možnosti státního rozpočtu budou vždy nedostatečné. Potřebujeme proto daleko více soukromých zdrojů. Za prvé potřebujeme školné,“ řekl tehdy u příležitosti zahájení akademického roku v pražské Betlémské kapli. Už tehdy ale narazily návrhy, například na takzvané odložené školné, na nelibost u koaličních partnerů, natož u opozičních politiků.



Politicky neprůchodné. Zatím

Na tom se zatím nejspíš nic nemění. Politicky je zavedení školného zatím spíše neprůchodné. „Málo jsou vysvětlovány přínosy školného, nedostatečně vysvětlen mechanismus sociální podpory těm, kdo na ně nemají. A hlavně debatu o školném neprovází debata o dalších nutných systémových změnách vysokého školství, která by měla nepochybně nastat,“ shrnul ekonom Rod.

Jak vysoká by podle něj částka za jeden semestr měla být, Rod blíže nespecifikoval. Mohla by se řídit potřebami škol, prodebatovanou optimální částkou na podporu vědy a výzkumu, nebo třeba se výší školného v zahraničí. „V rámci debaty na NERV jsme vedle školného debatovali i o zápisném na vysokou školu nebo významnějším zpoplatnění překročené standardní délky studia, což mohou být méně politicky kontroverzní alternativy jako předstupeň školného,“ doplnil.