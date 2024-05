Ředitelé škol i CERMAT mají hotovo, uzavřeno a zveřejněno. Od středečního rána uchazeči a rodiče v elektronickém systému DIPSy zkoumají výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy 2024. Úspěšně se na nějakou střední školu dostalo devadesát procent žáků. Ti, kteří jsou spokojení a nebudou se účastnit druhého kola zkoušek, mají zdánlivě čas klidu a pohody. Nabízejí se ale možnosti, jak hned po přijetí zužitkovat čas, který do nástupu na střední školy zbývá. Řada z nich svoje budoucí žáky hned zapojuje do chodu instituce, další připravují letní školy a seznamovací pobyty. Navíc je nejlepší a nejvyšší čas dohnat slabiny,nebo nabrat nové zkušenosti. Třeba při výuce cizích jazyků.

Žáky posledního ročníku, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky čekají tři měsíce bez stresu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Hned v prvním kole přijímaček se dle údajů ministerstva školství dostalo na střední školu 94 procent dětí. Prokázalo se také, že rozhodnutí CERMATu uvést už letos do provozu elektronický systém DIPSy bylo dobré rozhodnutí. „Tak vysoké procento žáků, které se podařilo na základě výsledků přijímacích zkoušek a jejich preferencí rozřadit na střední školy již v prvním kole, potvrzuje správnost rozhodnutí zvýšit počet přihlášek ze dvou na tři a digitalizovat celý proces přijímacího řízení,“ zhodnotil ministr školství Mikuláš Bek.

Kde najdete důležité informace k přijímacím zkouškám:

Přijímačky 2024: Kde hledat výsledky, kdy budou, jak na druhé kolo a odvolání

Ne všechny děti se ovšem dostaly na školu, která byla jejich hlavní prioritou. A některé dokonce skončily i mezi těmi, kteří musí absolvovat ještě druhé kolo zkoušky. V systému DIPSy mohou dohledat školy, na kterých jsou volná místa pro druhá kola. Další kolečko testování od CERMAT už neúspěšné uchazeče nečeká, nebudou skládat nové testy. Podle psycholožky Šárky Mikové je pro ně teď důležitý čas na relax, klid a podpora rodičů. „Měli bychom hledat pozitiva na té škole, kam se dítě dostalo. Stejně už to změnit nemůžeme. Navíc nikdo dopředu nemůže vědět, jaká škola pro dítě bude nejlepší. Jaké to tam reálně bude, jak studium školy ovlivní budoucnost dítěte, jsou velmi nepředvídatelné faktory,“ vysvětlila autorka několika knih.

Žáci, kteří už mají hotovo a jsou spokojení, mají poslední tři měsíce, než se z nich stanou středoškoláci. A jasný výsledek přijímacích zkoušek jim bude možná brát motivaci učit se zbývající dny na základní škole. Psycholožka Miková potvrzuje, že najít logické důvody pro přípravu v deváté třídě není pro rodiče při debatách s potomky vůbec jednoduché. „To, jak je systém přijímacího řízení dnes nastaven, dává dětem jasnou zprávu, kdy má smysl se snažit a kdy už ne,“ zkonstatovala.

Učení o prázdninách není nutné

Začít se učit během prázdnin učivo střední školy není podle psycholožky nutné. „Děti mají využít čas k aktivnímu odpočinku, ale zároveň by podle mě měly chodit v létě na brigády a učit se skrze to vnímat reálnou hodnotu peněz ve vztahu k úsilí a času, který musí vynaložit. Nebo se účastnit dobrovolnických aktivit, které rozvíjejí různé dovednosti důležité pro další život – například komunikaci, týmovou spolupráci. Mohou se díky tomu potkávat s různými lidmi a trénovat svou sociální komunikaci,“ zmínila.

Čas mezi přijímacími zkouškami a reálným nástupem na střední školu se dá ale využít velmi účelně i pro prohloubení a zisk vědomostí, které škola žáky nenaučila. Aktivit, kterým se teď mohou přijatí žáci věnovat, je mnoho. Samostatnou kapitolou jsou letní školy pro středoškoláky, kam mohou děti během prázdnin zamířit a volnější formou se účastnit dalšího vzdělávání. Například Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium mají naplánovaných několik turnusů letních škol zaměřených na různé obory v informačních technologiích.

Podle ministra školství Mikuláše Beka byly přijímačky na střední školy úspěšné:

Bek: V prvním kole přijímaček na střední školy uspělo 94 procent deváťáků

Ředitel školy Radko Sáblík zmínil, že bývá zvykem, že se letních škol účastní i právě nově přijatí studenti. „I proto jsme letos dávali vědět žákům a rodičům o přijetí dříve než toho 15. května. Je to už zkraje prázdnin, první červencový týden. Někteří rodiče si potřebují vzít dovolenou, uvažují nad dalšími aktivitami, proto jsme jim chtěli dát čas navíc,“ poznamenal. Letní školy se konají na Smíchově v podstatě od začátku do konce prázdnin.

Pro středoškoláky, včetně těch budoucích, pořádají letní školy také univerzity. Už tradicí je to v laboratořích na Masarykově univerzitě v Brně. Středisko volného času Lužánky tam pořádá Letní chemické soustředění. Letní školy organizují i některá jednotlivá pracoviště univerzity.

Širokou nabídku letních aktivit mají i jazykové školy

Rodiče by teď také měli pohlídat, zda ještě během prázdnin střední školy, kam nastoupí jejich děti, nepořádají asociační kurzy nebo seznamovací pobyty. Účast na nich může velmi pomoci s přechodem do nového systému vzdělávání.

Jaké letošní přijímačky byly:

Jaké byly přijímačky na střední školy? Lehčí testy i zvýhodnění kvůli víkendu

„Pro dítě, které mívá potíže se zapadnutím do nové skupiny, může být velmi výhodné, že se to děje jako součást organizovaných aktivit a společných zážitků. Tyto děti většinou děsí, že musí někoho samy oslovovat, aby navázaly kontakt. Stmelovací aktivity jim to usnadní. Naopak dítě, které nikdy nemělo problém zapadnout do kolektivu, do něj zapadne, i když na adaptačním kurzu nebude. Přijde ale o první společné zážitky,“ doplnila psycholožka Miková.