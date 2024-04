Výsledky přijímaček? Na trní jsou zájemci o gymnázia, přijmou jen zlomek dětí

Ve středu končí druhý termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a mladší děti se v čekání na výsledky testů přidávají ke starším žákům. Čeká je skoro měsíc napětí a stresu, než se dozvědí, jak dopadly testy. Obavy mají hlavně uchazeči o gymnázia. Míst je mnohem méně, než kolik se na ně sešlo přihlášek. CERMAT nyní vyhodnocuje řešení testů. Po vyhodnocení se výsledky promítnou do informačního systém DiPSy, ve kterém žáci podávali přihlášky. Stane se to 15. května.