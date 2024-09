Na zhoršující se vztahy mezi učiteli a rodiči žáků upozornil výzkum Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity, který publikoval i odborný časopis Nature. „Ukázalo se, že práce s rodiči byla pro naše učitele náročnější než práce s žáky. Přestože se snažili rodičům porozumět, z výsledků rozhovorů s pedagogy vyplynulo, že vztah mezi učitelem a rodiči se v posledních letech zhoršil, což vedlo ke zvýšení nároků na komunikaci,“ shrnuli výzkumníci závěry svých šetření.

Učitelé především vnímají, že je rodiče vůbec nerespektují a nevnímají ve vztahu k jejich dětem jako autoritu. Zpochybňují jejich odbornost také před dětmi. „Rodiče si myslí, že nám mohou do všeho mluvit a že budeme dělat svou práci tak, jak nám řeknou,“ uvedla pro studii jedna z učitelek.

Podrýváním autority učitelů se mění také vztah žáků k pedagogům a vznikají mezi nimi konflikty, které zhoršují kázeň ve třídách. A právě upadající disciplína ve třídách je další problém, kterému učitelé čelí. „Tento problém je pro kantory dlouhodobě jedním z nejnáročnějších pracovních požadavků. Případy neschopnosti řešit špatné chování studentů pak vyvolávají pocity profesního selhání a vedou k vyčerpání,“ upozornil výzkumník Petr Hlaďo. Ve studii jsou popsané případy, kdy učitelé trpěli po konfliktech s žáky srdeční slabostí nebo jim bylo na zvracení.

Nespokojení učitelé

Podle statistik patří čeští pedagogové v Evropě dlouhodobě k těm méně spokojeným se svým zaměstnáním. „V České republice velmi spokojení učitelé učí pouze 39 procent žáků oproti průměru zemí EU, který činí 52 procent, přičemž nižší podíl byl zaznamenán již pouze ve Francii a v Polsku,“ uvádí národní zpráva České školní inspekce k zatím poslednímu mezinárodnímu šetření PIRLS z roku 2021.

Neshody na pracovišti, ať už s žáky, jejich rodiči či kolegy zatím ale hlavními důvody nespokojenosti nebyly. Jako nejvýraznější překážku pro výkon povolání čeští učitelé vidí administrativní činnosti. „Snížení jejich rozsahu by zároveň uvítali jako hlavní formu podpory pro zlepšení své práce,“ přiblížil pro Deník náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Podle některých studií dvě třetiny českých učitelů zažívají chronický stres, další pětinu už postihl syndrom vyhoření.

Profackovat učitele? Žádný problém

Zhoršení mentálního zdraví učitelů není jen českým problémem. Ze světa, z nejvyspělejších zemí, přicházejí stále častěji tragické zprávy o sebevraždách učitelů, kteří stres ze školního prostředí nezvládli.

Například The Guardian informoval o nedávném zjištění britské odborové organizace National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT). Ta zkoumala britské učitele a podle výsledků průzkumu více než 84 procent z nich uvedlo, že kvůli práci trpí poruchami spánku, pocity úzkosti nebo se cítí vysílení. Čtvrtina holduje alkoholu a desetina užívá antidepresiva.

Mezi nejčastějšími důvody figuruje chování žáků, pracovní zátěž a neshody s vedením školy. „Učitelky základních a mateřských škol mají pátou nejvyšší sebevražednost ze všech profesních skupin,“ doplnila organizace. Muži učitelé pak páchají dokonce o polovinu více sebevražd než jejich kolegyně.

Letos o prázdninách šokoval Jižní Koreu incident z města Čondžu. Žák třetího ročníku tu napadl zástupce ředitele školy poté, co mu učitel chtěl zabránit opustit bez dovolení školu. „Na záběrech školák několikrát udeřil muže, mával po něm batohem a sprostě mu nadával. Zástupce také kousl a plivl na něj,“ popsal tamní tisk.

Přidal také postřeh, že učitel se napadání nijak nebránil a stál pasivně s rukama za zády. „Jeho reakce nebyla podle pedagogů neobvyklá. Učitelé se bojí bránit, protože se obávají obvinění z týrání dětí a popotahování po soudech,“ shrnula tamní média.

Celý incident měl ještě dohru. Když si škola zavolala matku do školy, nejenže se za syna neomluvila, ale napadla jeho třídní učitelku. Korejská média upozorňují, že konflikty mezi učiteli a rodiči jsou jedním z důvodů, proč roste počet sebevražd učitelů.