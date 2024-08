A už je to tady! Z letáků i televizních obrazovek dorážejí reklamy s nabídkou školních potřeb a pomůcek. Začátek školního roku pro děti se rychle blíží a stejně tak průvan v peněžence rodičů. Obchodníci se sice shodují, že školní zboží výrazně nezdražilo, podle odborníků ale představuje peněžní výdaj, který zatne ránu do už tak napjatých rozpočtů. Zejména u rodin s prvňáky. Ministerstvo práce a sociálních věcí přijímá žádosti o podporu, rodičům ve špatné ekonomické situaci pomáhají i nadace a soukromníci.

Do začátku školního roku zbývají necelé tři týdny a rodiče už houfně nakupují. „S přelomem prázdnin sledujeme na internetu rostoucí zájem o nákup školních batohů, penálů, přezůvek či svačinových boxů, a to o čtyřicet až sedmdesát procent. Prodeje tohoto sortimentu vrcholí v srpnu, takže čekáme ještě zhruba dvojnásobný růst,“ uvedl šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz Michal Buzek.

Nejvíce se teď rodiče dívají po školních batozích, bačkorách a sešitech. Jenže řadu z nich limitují napjaté rozpočty. A vyhledávají kvůli tomu pomoc i u charitativních projektů a dárců. „O pomoc nás žádá více rodin. A to i přesto, že ceny školních pomůcek vnímáme zhruba stejné, jako byly loni,“ potvrdila provozní ředitelka projektu Patron dětí Nadace Sirius Svatava Poulson.

Od června do konce prvního srpnového týdne už projekt poskytl pomůcky 153 dětem, jejichž rodiče jsou ve finanční nouzi. „Aktuálně dalších přibližně 130 žádostí čeká na zpracování, fronta roste každým dnem,“ doplnila Poulson.

Organizace pomáhá s úhradou balíčku základních školních potřeb, mezi něž patří školní batoh, pastelky, psací potřeby nebo výtvarné potřeby a sešity. Jeho cena dosahuje přibližně dvou tisíc korun. Poulson ale upozornila, že to jsou jen základní náklady, ke kterým se přidávají další výdaje. „Startovací náklady na prvňáčka, pokud započítáme i bačkůrky, přezůvky na tělocvik, obědy v jídelně a družinu se mohou rychle vyšplhat až na osm tisíc korun,“ vypočítala.

Obrovskou nevýhodou školních potřeb je jejich rychlá opotřebovatelnost a fakt, že se v rodině jen těžko dají dědit.

Navíc bývají faktorem, který rozhoduje o přijetí dětí novým kolektivem. „Školní taška či batoh bývají po dvou třech letech absolutně nepoužitelné. Je to věc denní potřeby, se kterou děti zacházejí různě. Navíc si myslím, že není dobré, aby například prvňáčci přišli do první třídy s obnošenou školní taškou. Dětské kolektivy jsou tvrdé, děti umějí být zlé a nezapadnout do kolektivu jen kvůli staré tašce může být rychlé,“ připomněla Poulson.

Že se ve finanční tísni kvůli školním pomůckám ocitá stále více rodičů, dokládají i statistiky ministerstva práce a sociálních věcí. To poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc, kterou mohou rodiče využít pro zaplacení pomůcek, škol v přírodě a podobně.

V roce 2022 resort vyplatil dávku 3089 žadatelům, o rok později to bylo 5145. Letos zatím zažádalo 1324 žadatelů. „Je však nutné podotknout, že se jedná pouze o mimořádnou okamžitou pomoc na vzdělávací účely. Větší počet žádostí očekáváme v následujících týdnech a to právě z důvodu začátku školního roku,“ přiblížili úředníci ministerstva.

Průměrná výše dávky se letos pohybuje okolo 3123 korun.

Trendy jsou drahé. Rodiče volí spíš praktičnost

Mezi školními potřebami je velký výběr a děti mají často úplně jiné priority než cenu. Lákají je motivy a trendy odvozené od jejich oblíbených filmů či počítačových her. „Každý rok jsou oblíbené motivy s kreslenými hrdiny, jako jsou Tlapková patrola či Ledové království. V letošním roce pozorujeme zvýšený zájem o sortiment s motivy Minecraft,“ vyjmenovala mluvčí řetězce Lidl Eliška Froschová Stehlíková.

Jenže se většinou jedná o zboží ve vyšší cenové hladině, než v jaké se nacházejí méně „trendy“ výrobky bez licencí. Část rodičů proto i kvůli úsporám volí praktičtější a levnější cestu. „Při nákupu školních batohů už se pomalu upouští od designů s pohádkovými postavičkami nebo hrdiny z dětských filmů. Rodiče častějí sahají po neutrálnějších barvách a vzorech tak, aby byl motiv nadčasový a batoh školáka brzy neomrzel,“ uzavřel analytik Heureka.cz Michal Buzek.