vedoucí Sekce církevního školství České biskupské konference Martin Čech. Můžete prosím uvést, jaký je na církevních základních i středních školách poměr žáků, kteří praktikují víru a kteří ne?

Církevní školství je otevřeno všem bez rozdílu vyznání, respektive i bez vyznání. Z asi pět let starého online průzkumu v katolickém školství vyplývá, že je to pestré. Pohybuje se to od pěti procent do devadesáti procent z celkového počtu žáků na škole.