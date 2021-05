Díky jízdě na kole si vyčistíte hlavu od každodenních starostí a stresu v práci či doma. Příjemný pobyt na čerstvém vzduchu navíc prospívá také k fyzické zdatnosti a zároveň jde o vhodnou prevenci proti obezitě nebo vysokému krevnímu tlaku. Kromě toho šlapání do pedálů pomáhá tvarovat svaly nejen na nohách, ale také na rukou nebo zádech. Oproti běhu je to aktivita méně náročná a nezatěžuje tak výrazně pohybový aparát. A k tomu jde o skvělý cestovatelský zážitek.

Obrovský boom v dnešní době zažívají elektrokola, která umožňují i méně fyzicky zdatným lidem dostat se na místa, o kterým by se jim bez pomocného pohonu mohlo jen zdát. Šlapat přitom musejí stále, takže to pomáhá i ke zlepšení fyzické kondice.

Podle dostupných statistik mělo v České republice v loňském roce každé čtvrté prodané kolo elektrický pohon. Rok 2020 byl přitom ovlivněný pandemií koronaviru a dá se předpokládat, že prodeje elektrokol budou stoupat. Řada lidí díky nim znovu objevila kouzlo cyklistiky.

Kromě pozitiv, která tento boom přináší, se ovšem zvyšuje také podíl elektrokol na nehodách s účastí cyklisty. BESIP proto varuje před různými úpravami výkonu a rychlosti elektrokola nad limit povolený na pozemních komunikacích. „Elektrokolo opatřené tuningem, čipem, odblokováním omezovače či jakýmkoli jiným zásahem, který umožní elektropohonu pomáhat nad rychlost 25 kilometrů za hodinu, není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy řečeno, s takovým dopravním prostředkem nelze jet po silnici ani cyklostezce,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold. Z veřejně dostupných zdrojů lze přitom vysledovat, že tuningem je opatřena možná více než polovina všech elektrokol.

Elektronika ovšem proniká i do klasických kol. Týká se to například elektronického řazení přesmykače a přehazovačky, které se stále více rozšiřují. „Kdysi tato věc byla dostupná jen v nejvyšších a nejdražších modelech. Dnes už se rozšiřuje i do vyšší střední třídy kol,“ říká Filip Švestka, ředitel specializovaného portálu cyklonovinky.cz.

Elektronické řazení je dnes možné zakoupit za rozumnou cenu na internetu a snadno instalovat na kolo. Systém funguje tak, že signál z řadících páček je přenášen bezdrátově k modulům přesmykače a přehazovačky, které pak ovládají tahem za lanka obě původně mechanické řadící jednotky. Uživatel si prostřednictvím iOS nebo Android aplikace v mobilním telefonu nakonfiguruje řazení tak, aby přesmykač i přehazovačka fungovaly, jak mají. Životnost baterie je podle tvůrce systému až tři měsíce, odhadem na pět až patnáct tisíc zařazení. Baterie v řadících páčkách by měla vydržet až rok.

Vychytané aplikace pro cyklisty

Další „vychytávkou“, kterou dnes už používají tisíce cyklistů, jsou různé aplikace, jež vám díky chytrému telefonu umožní nejen zaznamenat absolvovanou trasu, ale také analyzovat váš výkon, spočítat spálené kalorie nebo se poměřit s jiným cyklistou. Asi nejznámější a nejrozšířenější je aplikace Strava.com, ale existují už i české aplikace.

Můžete si díky nim přenést do telefonu nebo počítače důležité údaje, vytvořit si grafy výkonu a dokonce vám pomohou i nastavit něco jako tréninkový plán. Do aplikace zadáte například vaši váhu, průměrný roční nájezd kilometrů a další údaje, na jejichž základě vám moderní technika dokáže spočítat, jak a kdy trénovat i odpočívat. „Je ale nutné si uvědomit, že jde o orientační údaje, je to určené pro hobby cyklisty, ne pro profesionály. Není to datová analýza tréninků,“ upozorňuje Filip Švestka.

Například u aplikace Strava dostanete mapu vaší trasy doplněnou o množství dat, podrobnou analýzu výkonu včetně odhadu toho wattového, který se v dobrých podmínkách výrazně neliší od skutečného, porovnání s ostatními na některých měřených úsecích a další funkce.

Z českých aplikací je známá třeba Šlappeto, která spojuje navigaci a plánovač přizpůsobený na míru a potřebám různých cyklistů. Vyhledává trasy, poskytuje komplexní informace o službách a infrastruktuře, upozorňuje na riziková místa, motivuje k jízdě, dává možnost se na dálku poměřovat a soutěžit, zapojuje do tvorby samotné uživatele, poskytuje dobré rady a tipy pro jízdu na klasickém kole i elektrokole. To vše navíc zcela zdarma.

Aplikace funguje od loňských prázdnin. Za jejím vznikem stojí bývalý československý reprezentant v dráhové cyklistice a zakladatel úspěšného seriálu Kolo pro život nebo prestižní mezinárodní akce Pražské schody Roman Čermák a Martina Krčmářová Ptáková, která se přes deset let podílela na marketingu, rozvoji a realizaci těchto akcí.

