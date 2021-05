Loni poprvé se jel organizovaný cyklomaraton nazvaný výstižně Okolo republiky. Organizátoři vypsali dvě trasy. Ta okolo Čech měřila tisíc kilometrů a na její start se v Žacléři postavilo osmnáct cyklistů. Delší trasu měřící a 1400 kilometrů, která vedla kolem celé republiky, zvolilo dokonce devatenáct sportovců.

„Musím říct, že poslední den byl asi nejtěžší. Nejdřív vítr, pak jsem kvůli své blbosti ztratil skoro hodinu na trati, na závěr hrozná únava, zima a závěrečná stoupání, která nebrala konce,“ podělil se o své dojmy na webu závodu jeden z jeho účastníků Darek Horník.

Letos už organizátoři chystají další ročník, který bude měřit 1500, respektive 950 kilometrů. Závodníci se už mohou registrovat na webu organizátorů.

Zatímco v tomto případě jde spíše o závod a překonávání sama sebe, opačným případem jsou lidé, kteří cestu kolem republiky pojali jako výlet spojený s poznáváním krás naší země. To je třeba případ rodilého Ostraváka Filipa Mihoka, který loni objel republiku na svém fatbiku, tedy terénním kole se širokými plášti, jež umožňují absolvovat i náročné trasy v hlíně, písku nebo horách.

Filip Mihok cestu pojal jako bikepackingovou výpravu. Bikepacking je o jednoduchém cestování s lehkým a nejnutnějším vybavením, které si jezdec veze celou dobu s sebou.

„Expedice mi zabrala necelých padesát dní. Cestou jsem mnohokrát zmokl až na kost, dostal jsem úpal a byl jsem spalován únavným vedrem. Bojoval jsem sám se sebou, abych cestu nevzdal. Viděl kus naší krásné země, ale hlavně potkal úžasné lidi, kteří mi cestou pomohli,“ popsal své zážitky z jízdy Filip Mihok, který průběžně přinášel aktuální fotky a dojmy z cesty na svém facebookovém profilu Kočovný kuchtík.

Extrémní non-stop jízdu kolem celého bývalého Československa loni absolvoval cyklista Daniel Polman z Nové Paky. Na 3450 kilometrů dlouhou štreku vyrazil ze Vsetína 13. srpna v 16.15 hodin, zpět se vrátil o necelých osm dní později, v pátek 21. srpna v 15.20 hodin. Šlo o nultý ročník závodu Race Around Czech & Slovakia (RACAS).

Závod navazuje na akci Okolo Česka, kterou uspořádal v roce 2019 Jiří Severa, autor myšlenky a trasy závodu. „Dal jsem dohromady trasu kolem Česka a partu lidí. Jeli jsme tenkrát etapově po zhruba dvou stech kilometrech denně a objeli tak Česko za devět dnů. Spaní jsme měli domluvené dopředu a měli jsme jedno doprovodné auto s věcmi. Protože se jelo dobře, měl jsem chuť pokračovat, tak vznikl nápad podobně natrasovat i Slovensko,“ přibližuje na webu závodu jeho duchovní otec.

Posun na profesionálnější úroveň

Jelikož se myšlenka začala rozrůstat a trasa nabrala velmi zajímavé parametry, rozhodl se vše posunout na profesionálnější úroveň. Spojil tak síly s produkční agenturou Valachiarun.cz, která má se závody podobného zkušenosti.

„Plány na rok 2020 však zbrzdila pandemie koronaviru, proto jsme hledali nějakou zajímavou variantu, jak závod „uvést“. A tak došlo ke spojení s předním českým ultramaratoncem Danem Polmanem, který sám přišel s myšlenkou, že by trasu projel v závodním režimu s plnou podporou svého týmu,“ dodává Jiří Severa.

Loni tak vystartoval ze Vsetína spolu s Danielem Polmanem. Kvůli zdravotním problémům ovšem musel po ujetí přibližně patnácti set kilometrů odstoupit.

„Jedná se patrně o největší výzvu v kategorii ultra, jaká kdy na území Československa byla přijata. Průměrně jsem denně ujel přes 440 kilometrů a spal jen hodinu a 20 minut. Průměrná rychlost včetně všech zastavení, pauz a spánku vychází na 18,5 kilometru za hodinu. Dal jsem do toho všechno," uvedl po dokončení závodu Daniel Polman ve zprávě pro média.

Čtyřicetiletý rodák z Nové Paky má z minulosti bohaté zkušenosti z extrémních závodů, před absolvováním této výzvy ale cítil velký respekt. „Parametry trasy mi do žil vlévaly adrenalin, ale taky pořádnou dávku respektu. Bylo mi jasné, že to bude masakr. Taky klukům z našeho týmu (Ultra Paka Racing Team, pozn. red.) se ale celá myšlenka líbila a zaujal je průkopnický duch celého projektu,“ dodal.

Za celou dobu spal v součtu jen necelých jedenáct hodin. Místy ho potrápilo počasí. Minimálně polovinu závodu bojoval s průtržemi, přeháňkami, ale i trvalejším deštěm. „Připadali jsme si jako zásilková služba vozící srážky. Kam jsme přijeli, tam začalo lejt. Mnohdy se jednalo o jediné místo skoro v celé Evropě,“ přiblížil Daniel Polman, který hned první den, kdy byl ještě plný sil, dosáhl na úctyhodná denní maxima 636 ujetých kilometrů a 7500 výškových metrů.

Po projetí Beskyd, rovin v oblasti Ostravské pánve, kopců Jeseníků, Orlických hor a nakonec i domácích Krkonoš se beze spánku přehoupl do dalšího dne a pokračoval do Jizerských hor. Na konci dne se potýkal i kvůli horší kvalitě silnic a nevlídnému počasí s potížemi, kdy mu otekla zápěstí a začala ho silně bolet.

Nakonec ale překonal všechny nástrahy. V Podunajské nížině s blížícím se koncem zavzpomínal na čtyřiadvacetihodinovku na Slovakiaringu, kde v roce 2016 zajel dosud platný český rekord: 911,68 kilometru. Často už ho ale také přepadal mikrospánek. Ultramaraton dokončil po sedmi dnech a 23 hodinách.

Letos se pojede první oficiální ročník závodu RACAS, který závodníkům nabízí opravdový ultra extrém – trasu kolem Česka a Slovenska dlouhou přes tři a půl tisíce kilometrů s převýšením kolem 36 tisíc metrů. Kdo by si netroufal na hlavní závod, může zkusit poloviční trasu kolem Česka dlouhou 1950 kilometrů.

Startovat mohou jednotlivci s podporou doprovodného týmu na kratší i delší trase, pojede se také štafetový týmový závod pro dvou nebo čtyřčlenné týmy. Trasa povede co nejblíže hranic, ale tak, aby je nikde nepřekračovala. Startovat se bude opět ze Vsetína, a to z Dolního náměstí ve vlnách od 13. do 17. srpna. Registrace už probíhá.